Semar incautó casi 3 toneladas de cocaína al este de Mahahual

José Luis Montañez

Detienen a 3 narcotraficantes; el decomiso tiene un valor de 706.3 mdp

Elementos de la Secretaría de Marina incautaron un cargamento de 2.9 toneladas de cocaína en altamar al este de Mahahual, equivalentes a un valor de 706.3 millones de pesos, lo que representa un segundo e importante golpe por mar al “narco” en menos de un mes, ya que a mediados de agosto decomisaron más de media tonelada de cocaína en el puerto de Manzanillo, Colima.

La Semar informó que el decomiso en Quintana Roo se hizo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde además de la droga se aseguró una embarcación menor y se logró la detención de tres narcotraficantes.

Explicaron que el decomiso se realizó tras efectuar trabajos de inteligencia en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, así como con personal operativo perteneciente a la Quinta Región Naval y Décimo Primera Zona Naval. También participaron una aeronave tipo Persuader y un helicóptero MI-17, así como unidades de superficie tipo defender e interceptora.

Inicialmente se logró el avistamiento de una embarcación desplazándose a alta velocidad de manera inusual, aproximadamente a 85 millas náuticas (136 kilómetros) al este de Mahahual. La embarcación fue alcanzada por el helicóptero y mediante una maniobra de inserción vertical a rapel, infantes de Marina realizaron la inspección, logrando el aseguramiento de 74 bultos con 40 ladrillos con un peso aproximado de dos mil 960 kilogramos de presunta cocaína.

La carga ilícita, la embarcación, así los presuntos infractores de la ley fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para realizar las pruebas correspondientes, determinar el peso ministerial e integrar la carpeta de investigación correspondiente, a fin de determinar los cargos que serán imputados a los implicados.

“El decomiso se realizó con base en el Protocolo de Actuación del Personal Naval en Funciones de Guardia Costera, donde se atribuye la participación del personal de la institución en el desempeño de sus funciones, el cual cumple con los requisitos para estas actividades” dijeron en comunicado.

No es un caso aislado en aguas mexicanas

La Semar, anteriormente había asestado otro golpe al tráfico de droga por mar, con el decomiso de más de media tonelada de cocaína en el puerto de Manzanillo, Colima, que transportaba un buque con bandera japonesa procedente de Colombia, con destino final al puerto de Yokohama, Japón.

Con este cargamento sumaban más de tres toneladas de cocaína incautadas por la Marina, en agosto, en puertos del Pacífico mexicano, a las que ahora hay que sumar las toneladas incautadas en Quintana Roo esta semana.

A mediados de agosto, en coordinación con la Administración General de Aduanas (AGA) y la Fiscalía General de la República (FGR), elementos navales detectaron interceptaron un navío que traía 11 costales de rafia color negro, los cuales contenían en su interior paquetes en forma de ladrillos.

En su momento, la Semar informó que se tomaron muestras del material y, con un equipo de detección de sustancias ilícitas, se encontró como resultado cocaína, un total de 575 paquetes y con un peso de 678.4 kilogramos.

Según el Segundo Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, durante todo el año pasado se lograron decomisar seis toneladas de cocaína.

No entienden ni aplican la nueva normalidad en Chetumal

Si bien, la pandemia por Covid-19 presenta una ligera tendencia a la baja en Quintana Roo, se ha sido claro desde un principio, en que aún cuando el semáforo epidemiológico pase a amarillo o incluso a verde, las normas de sanidad deben seguir aplicándose rigurosamente, pues la normalidad como la conocíamos, ya no existe, ni volverá a existir en mucho tiempo y ahora debemos aprender a convivir en una nueva normalidad que implica respetar la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas y mejorar nuestros hábitos de higiene, no obstante, por lo menos en Chetumal, con el actual semáforo en color naranja, parece que esto no se ha entendido.

El trabajo del personal médico ha sido bastante plausible durante la contingencia sanitaria y quizá deberíamos atribuir a ellos, doctores, enfermeras y auxiliares, esta reducción en el numero de enfermos, no así, a esta parte de la población chetumaleña que continúa saliendo a las calles sin la mas mínima atención a los protocolos sanitarios, abarrotando centros comerciales, plazas publicas y centros deportivos, lo cual podría llevar a un rebrote en la zona y en consecuencia en todo el estado.

Francisco Javier Lara Uscanga, representante del Colegio Mexicano de Medicina General A.C., exhortó a la sociedad y principalmente a los padres de familia a ser conscientes de la pandemia por el Covid-19 y dejar de salir de sus hogares como si no pasara nada, pues ellos son el ejemplo para sus hijos, quienes en su regreso a las aulas escolares, cuando ese momento llegue, deberán atender al pie de la letra cada una de las medidas para prevenir el contagio de esta enfermedad.

Agregó que, es primordial cuidar la salud y eso sólo se puede lograr si se siguen las indicaciones de las autoridades del sector Salud, que ha sido reiterativamente a permanecer en casa si no es de suma importancia salir. Sin embargo, si se recorre la ciudad, a cualquier hora se puede observar que personas de todas las edades, pasean en sitios públicos, sin cubrebocas, sin respetar la sana distancia, convirtiendo cada uno de estos espacios en potenciales focos de riesgo.

“Debemos hacer caso, las indicaciones son las de cuidarnos, a quedarse en casa lo más que se pueda, cuidar a las personas que se encuentran en los grupos de mayor riesgo como los niños adultos mayores, embarazadas o en lactancia, no es para estar paseando como si nada pase. Si hay que salir, hay que hacerlo con responsabilidad”, dijo Francisco Javier Lara Uscanga.

Colonias con más contagios están en la capital del estado

En el corredor comercial de la avenida Héroes, familias enteras pasean y realizan sus compras sin el mas mínimo cuidado, por lo que no sería de sorprenderse, que en algún momento la cifra de contagios tenga un repunte.

El gobernador,Carlos Joaquín González, informó que de las 10 colonias en la entidad con mayor número de casos activos, ocho pertenecen a Chetumal; la de mayor incidencia es la colonia Del Bosque; el tercer lugar es la Guadalupe Victoria; a partir del 5to. lugar está Jardines, Proterritorio, Caribe, Las Américas III, Solidaridad, Adolfo López Mateos.

