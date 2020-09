“Informitis” en CDMX y Edomex

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿MÁS DE LO MISMO?-. Chilangos y mexiquenses interesados en política temen que suceda lo mismo, -como el uno de septiembre-, en cuanto a los informes que por ley deberán rendir ante sus gobernados, la jefa de Gobierno Claudia Scheinbaum y el gobernador Alfredo Del Mazo.

PAÍS-. No es novedad que septiembre sea no sólo mes patrio, también de informes y más informes. Para todo el país el presidencial el primero del mes, que se entregó a la Cámara de Diputados, previa lectura del mensaje, que este año tuvo varias características como la brevedad que es lo que más se agradeció, no así el triunfalismo sólo visto por el padre de la “cuatroté”.

CDMX-. Para los chilangos viene otro informe más, el de la jefa de Gobierno, cuyo documento ha sido entregado a la Cámara de Diputados local, -antes Asamblea Legislativa-. Por lo que, Claudia Sheinbaum, presentará su Segundo Informe de Gobierno en una sesión virtual el próximo 17 de septiembre. Se especula sobre la asistencia presidencial al evento.

EDOMEX-. En el otrora poderoso, políticamente hablando, Estado de México, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregará el documento de su tercer informe a la legislatura local a principios de la semana próxima. La entrega la hará el secretario General de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, y en negociación con la Junta de Coordinación Política que preside el morenista Maurilio Hernández, acordarán el calendario de comparecencias de secretarios ante el Congreso.

¿IRÁ DEL MAZO?-. Algunos legisladores han insinuado la conveniencia de que el gobernador Alfredo Del Mazo Maza asista a las instalaciones del Poder Legislativo para dar el mensaje de su informe, escuchando incluso las posturas de diputados de todos los partidos integrantes del Congreso, lo que estaría negociándose con el aparato político del Ejecutivo.

En principio se ve difícil, más no imposible, la presencia de Del Mazo a la Cámara de Diputados, lo que se decidirá entre fines de esta semana y principios de la próxima.

CALENDARIO-. Lo que se tiene casi fijo, es el calendario de las comparecencias de todos los secretarios del gabinete ante integrantes del Poder Legislativo, para la última semana de este mes de septiembre y la primera de octubre. Antaño las comparecencias se limitaban a cinco u ocho secretarios, destacando los de la General de Gobierno, Finanzas, Salud, Educación y Fiscalía.

Ahora la presencia de integrantes de todo el gabinete legal, sería a cambio de que el gobernador decida no asistir, también para ventilar asuntos delicados en el campo, la numerosa fuente laboral y los programas sociales.

En tiempos preelectorales estos programas son muy vigilados.

elefa44@gmail.com