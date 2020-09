Fer Tovar rinde homenaje a México con “Amorcito Corazón”, versión mariachi pop

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Por su gran voz y talento es considerado el “Frank Sinatra” mexicano

El sobrino del ex secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, prepara su nuevo material discográfico y nos presenta este gran tema que hizo éxito Pedro Infante, pero lo hace con una versión fresca que lo convierte en espectacular

En noviembre lanzará un tema de su autoría, llamado “Pegaso”, que le dedica a su tío, el escritor Guillermo Tovar y de Teresa, quien fue un escritor mexicano que amó a México

Recuerdo perfectamente el día que el admirado, querido y reconocido periodista de espectáculos y cultura Edgar Estrada, a quien actualmente vemos y disfrutamos de lunes a viernes en su sección “Escenarios”, en el Noticiero de 1 a 3 pm con Luisa Cantú, a través de La Octava en el 8.1 de televisión abierta, me habló de un gran talento, de un gran cantante llamado Fer Tovar.

Y recuerdo perfectamente el día que escuché cantar a Fer Tovar, una voz muy similar a la de Frank Sinatra, por ello se le apodó “El Frank Sinatra mexicano”. Es un agasajo, una delicia escuchar tan bella voz y sobre todo que le imprime todo sentimiento a sus interpretaciones. Y como plus, además de talentoso, culto, joven, es un galán.

Fer Tovar nació en una cuna llena de cultura, es sobrino del exsecretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, que en paz descanse.

Fer Tovar creció amando las bellas artes y hoy le apuesta al género mexicano, interpretando uno de los grandes temas de Pedro de Urdimalas con música de Manuel Esperón, que hizo éxito el gran ídolo inmortal Pedro Infante: “Amorcito corazón”.

“Me encanta el Big Band, así como el pop, géneros musicales que ya he tenido la oportunidad de explorar, pero ahora quise hacer algo diferente, algo mexicano, porque siento que los artistas debemos tener la versatilidad para ir demostrando nuestra pasión musical. Fue a principio de 2020 cuando decidí apostarle al género mexicano, en marzo lancé ‘Bésame mucho’ con unos arreglos nuevos de un talentoso y joven productor que se llama Andrés Guerrero, y la verdad que disfruté mucho hacer algo mexicano.

Y para esta nueva versión de ‘Amorcito Corazón’, decidí ponerme el traje de charro porque amo a mi país, y amo las representaciones artísticas de México.

Tengo el privilegio y la suerte de haber estado en todo tipo de conciertos o eventos culturales desde muy pequeño, lo cual agradezco a mi familia, a mis padres.

Cuando escuchaba a Pedro Infante y las nuevas versiones que han hecho de ‘Amorcito Corazón’ en voces como la de Luis Miguel, quise hacer una versión diferente, está raro el término, lo que hice fue mariachi pop, el cual tiene los sonidos característicos del mariachi como son violines, trompetas, etcétera. Quise refrescar la versión de ‘Amorcito corazón’ para que llegue a las nuevas generaciones”.

EL TRAJE DE CHARRO LO PORTA CON ORGULLO Y RESPETO

—Portar el traje de charro es una gran responsabilidad.

Así es. A mí me encanta ir a Garibalid, el mariachi es lo más mexicano que pueda haber, por lo cual sí es un reto portar el traje de charro, el cual lo llevo con orgullo y mucho respeto. Respeto la cultura de México, lo que hago es justamente un homenaje a mi país que coincide con las fiestas patrias.

—El lanzamiento de “Amorcito Corazón” se realizó en el exitoso programa “Hoy con Mariano”, del éxito periodista Mariano Osorio, por Stereo Joya 93.7 FM. ¿Tienes planeado hacer un streaminng con motivo de las fiestas patrias?

Sí, lo tengo pensado hacer, aún no tengo la fecha, pero pronto será. Lo que estoy haciendo es un homenaje para los mexicanos ante esta situación tan complicada que estamos viviendo por cuestiones sanitarias y económicas.

Lo que deseo es nutrir el alma de los mexicanos con estas canciones. “Amorcito corazón” se la dedico a México, a los mexicanos con todo cariño. El video musical de este tema lo hicimos en un rancho que está en La Marquesa, en el Estado de México. Es un vídeo también muy mexicano en el que se cuenta una historia de amor justamente de una extranjera que se enamora de México y de un mexicano a través de la música y a través de los paisajes de nuestro país.

“Amorcito corazón” es un poco el simbolismo que tratamos de interpretar en esta canción, agradezco a los productores, a la gente que estuvo en el tema del vídeo y al público que nos apoya.

Estoy arrancando esta carrera musical, es una industria compleja, yo no tengo disquera, todo lo estoy haciendo solo, así que paso a pasito vamos avanzando y agradeciendo a la gente que cree en este proyecto musical.

“LA MÚSICA TIENE UNA GRAN VENTAJA,

NOS INSPIRA, NOS ACARICIA EL ALMA”

—En esta época de pandemia todos tenemos tentación de un beso, tal y como dice la letra de “Amorcito Corazón”.

Claro, porque esto nos ha apartado físicamente de las amistades, es complicado, pero la música tiene una gran ventaja, nos inspira, nos acaricia el alma. Por favor vean el video de “Amorcito Corazón” en mi Canal de Youtube, el video lo dirigió Alexa Fernández y la modelo que me acompaña es la actriz uruguaya Lucía Lois.

—Estás produciendo tu propio material discográfico, pero las redes sociales han sido fundamentales para dar a conocer tu música, tu talento. De hecho, fue a través de internet que llegaste con “El Piru”, quien le ha producido a Alejandro Sanz, Ana Torroja, Miguel Bosé, entre otros.

Sin duda alguna le estoy apostando a las redes sociales y a la gente que me está apoyando en promoverlo como Fernanda Familiar, Mariano Osorio, Toño Esquinca, a quienes agradezco.

Para este material me asocié con Los Foráneos, se vienen nuevas canciones quiero seguir haciendo cosas mexicanas. Me di cuenta que me encantan los elementos mexicanos en la música, tengo un trompetista excelente. En un futuro me encantaría seguir con esta fusión de mariachi-pop, para poder transmitir el amor a México, pero también en sonidos más frescos para que gente joven lo escuche.

“PEGASO”, DEDICADA A SU TÍO GUILLERMO TOVAR Y DE TERESA

—Más adelante piensas acercarte a una disquera, así como hacer duetos con otros cantantes.

Claro, no descarto nada, estoy en un momento de exploración a nivel de género, a nivel de posibles colaboraciones, producciones nuevas, pero agradeciendo a los productores y escuchando consejos. La industria musical es muy compleja, no me cierro a ninguna oportunidad, a otras colaboraciones, otros géneros, por lo que de forma exclusiva te adelanto que en noviembre próximo lanzaré una canción de mi autoría, que será un género musical completamente diferente, es como el soundtrack de una película. Es una canción que se llama “Pegaso”, en la que le rindo homenaje a un tío.

—A qué tío le dedicas “Pegaso·, tema de tu autoría que como nos revelaste, lanzarás en noviembre.

A Guillermo Tovar y de Teresa, que fue un escritor mexicano que amó a México y que siempre buscó la preservación del patrimonio cultural.

—Cómo fue tu infancia al nacer en una cuna donde prevaleció la cultura.

Desde muy niño tuve la oportunidad de ir a al ballet clásico, a la ópera, de muy niño asistí al Festival Cervantino y lo disfrutaba muchísimo. También me gusta el arte callejero,

Agradezco la oportunidad de entrar a la cultura desde muy chiquito.

SU ADMIRACIÓN POR ELVIS PRESLEY Y LUIS MIGUEL

—Platícanos de tu admiración por Elvis Presley.

Hay un anécdota muy simpática porque de chiquito, a la edad de cinco años me dijeron ‘córtate el cabello de este modo’ era para el Festival del Día de las Madres de mi colegio, y resulta que me dijeron vas a interpretar a Elvis Presley, y a mis cinco años de edad resulta que yo no sabía quién era Elvis Presley. No sé cómo encontré un libro de rock y encontré a Elvis Presley, lo cual fue un reto enorme, por lo que mi admiración por Elvis Presley surge desde que era un niño pequeño.

—También en tus gustos musicales figura Luis Miguel.

Admiro plenamente a Luis Miguel, la bella voz que tiene, sus interpretaciones, el cómo ha ido cambiando de géneros a lo largo de su carrera musical, para mí es algo sorprendente y es lo que admiro, porque me encantaría explorar muchos géneros musicales a lo largo de mi carrea musical.

—¿Te gusta actuar?

Sí, me gusta, pero solo he actuado en festivales de escuela, pero ya me decidí de hacerlo más profesional para la realización de mis videos.

—Algo que te gustaría agregar.

Sólo pedirles que sigan las reglas de sanidad y que sigan música que es una caricia para el alma.

