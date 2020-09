Es cambio de sistema, no de gobierno

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EL HUACHICOL GENERÓ TODA UNA POLÍTICA CONTRA LOS ROBOS, PERO CURIOSAMENTE POR ALGUNAS RAZONES O INTERESES, AHORA, MAS DE TRES MIL DENUNCIAS SE QUEDAN SIN RESPONDER Y SIGUE EL SAQUEO A LOS BIENES NACIONALES.

EN LA REALIDAD NO CONOCEMOS LAS FORMAS REALES DE CONTAGIO DEL CORONAVIRUS, tan es así que gente que ha permanecido “guardada” de pronto sale positivo de contagio de coronavirus y por esa razón es increíble la razón y el permiso que el “Bronco” da a los regios para que salgan a “contagiarse”, dice él, a lo mejor lo que no quiere es que se vea el desastre en el que se encuentra el estado cuando la genta comience a caminar y ver que todos sus impuestos solamente han servido para parar en algunas bolsas, pero no en las obras y reparaciones necesarias. Claro que para él que no se abran las actividades económicas en el estado le “vale”, tiene su sueldo y sus transas garantizadas, pero los miles y miles de empleados y obreros que deben llevar el pan diario a su casa necesitan entrar a laborar con todos los cuidados sanitarios y cumpliendo las normas necesarias, total, salgas o no, también te contraminas y a lo mejor además te estresas y pierdes el buen juicio como lo pierden algunos gobernantes.

Sin duda, Felipe Calderón está que mienta madres contra los consejeros y los acusa de represión y “mala leche” porque no le autorizaron su partido y bueno es lógico que se sienta frustrado cuando le niegan ese escudo para tratar de evadir las investigaciones relacionadas con la violencia generada durante su mandato que dejó un mar sangriento en el país y el saqueo por medio de recompras y de armas y material para la famosa GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, que ahora resulta solamente fue la fachada para proteger a los grupos que le pagaban la “protección” y le hacían llegar millones de dólares a él y sus cómplices y socios, tal como se vienen investigando en Estados Unidos, relacionado a las investigaciones y proceso en contra de García Luna y poco sabemos del enorme mar de mierda que saldrá en este proceso, y seguramente por ello, el encabronamientos de Felipe cuando trae cerquita la lumbre, porque como dice el dicho: “El que tiene el culo de paja, pues siempre le tiene miedo a la lumbre cercana”.

Y a ver cómo salen las cuentas por su lanzamiento como dirigente de Morena a don Porfirio Muñoz Ledo, el tiempo no corre en balde, estamos convencidos de que es un hombre lúcido, pero ya la carrocería solamente anda pegada con alambritos y la verdad es que conociendo su relación con los grupos y dirigentes de la izquierda, derecha y morenistas al paso de los años, no pensamos en que le podrá ir muy mal, podrá, a lo mejor, hasta ganar la contienda, pero si así fuera lo más seguro es que le saldrían los odios, frustraciones y rencores en contra de muchos y no hay político más perverso y peligroso que el que ya no tiene nada que perder, ya sea por término de su carrera o por andar próximo a estirar la pata, porque por mucho pensamiento libertario que se tenga, no se podrá luchar contra la muerte que es, al final de cuentas, la que pone el alto a las cosas. En verdad, le deseamos a don Porfirio éxito, pero en la realidad creemos que su entrada a la contienda solamente es una de sus muchas maniobras para estar presente en la lucha, porque no hay nada peor para un político que estar en la “banca” o en el ostracismo…

En un gobierno está uno cerca del que manda o simplemente es un peón que se utiliza para mover fichas y acciones, no sé por qué razón sentimos que don Porfirio a pesar de sus años se alejó o lo alejaron del que manda y sin perder los hilos del poder y del querer se mantuvo a una sana distancia porque así lo mantuvieron, no le festejaban sus dobles habladas ni sus finos mensajes, no le dejaron pasar la línea del poder para ser del final de sus días los peldaños para dejar huella fresca en su partida y esto lo vemos todos. A lo mejor no entendemos las formas en que a veces se mueven las fichas del poder y a lo mejor el Presidente no quiere tener cuentas pendientes con un político que en la política y en la vida muestra más experiencia y proyecto más allá de su actual valor, no le dejan subir tal experiencia y mañas y bueno, pues hay que entender que el que paga manda y así va el juego del poder.

Hoy se puede mostrar que en la vida nacional, los ex presidentes y políticos investigados y consignados ya están superquemados, los mandaron al cadalso de la conciencia popular y ésta, con su resentimiento, encabronamiento y malestar ante los saqueos y robos a la nación, pues andan que se les queman por tener, incluso, guillotinas para cortar cabezas, esto no es de AMLO, es la forma en que AMLO muestra la capacidad de conducción o manipulación de las fuerzas vivas reales del infelizaje nacional y parece que los clasemedieros no entienden que están jodidos, que no tienen más que apechugar las bases de las consignaciones y que si alegan que se viola la ley, no se dan cuenta de que ellos o sus jefes y guías las violaron anteriormente y que el pueblo no olvida tales desmanes, no olvida los robos de votos, las represiones, los engaños, los saqueos y el entreguista, y por ello, como en los tiempos de la revolución francesa, solicitan guillotinas, pero como no hay, pues hacen su manejo y mandan, desde “la chingada”, donde anda AMLO, su ranchito de Palenque, no en el descanso, sino en la reflexión, su mandato para que se diga o se haga sentir a los investigados como culpables, que lo son, y así, pues es claro que no tienen más remedio que salir a esconderse en un perfil bajito, muy bajito, si no quieran ser linchados en las calles. No hay duda de que el tiempo es la madre de la verdad y debemos recordar que AMLO ha dicho que no se trata de un cambio administrativo o legaloide del poder, sino de establecer un CAMBIO DE SISTEMA y ya está en sus inicios, así que o se joden o se chingan muchos de sus contrincantes, porque él no perderá las oportunidades de joder a los que se opongan, no por venganza sino por convicción… Ahora empieza la verdadera lucha ideológica y es la base del cambio de sistema, el que entienda, camina, el que no, pues se queda atrás y se jode.

socrates_campos8@yahoo.com.mx