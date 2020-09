“TOC TOC” ofrecerá su primer streaming live este sábado 12 de septiembre

Después de 23 semanas en que la comedia ha dejado de escuchar miles de carcajadas

Esta función se transmitirá desde el teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas, en punto de las 20:30 horas, donde se realizaba su muy ovacionada temporada antes de la pandemia; la actriz Paola Arrioja nos da los detalles

Aarón Ávalos

Cuando el 7 de marzo de 2019 se reestrenó la comedia “TOC TOC”, luego de una primera temporada de mil 200 funciones, Mejor Teatro, que lidea Morris Gilbert, anunció que se trataba una reposición para atender la gran demanda del público y que estaría solamente doce semanas en cartelera.

Sin embargo, fue tan grande la aceptación que las doce semanas se convirtieron en 24, y se prolongaron y se prolongaron, tanto que el pasado 7 de marzo, que la puesta en escena celebró un año en cartelera, o sea 52 semanas de triunfo absoluto, una semana más la compañía dio funciones, pero el domingo 15 de marzo, ante la terrible situación que enfrenta el mundo por la pandemia de COVID-19, la divertida comedia tuvo que bajar el telón.

Desde aquel día han transcurrido 23 semanas, en las que el teatro ha dejado de escuchar las miles y miles de carcajadas y ovaciones que resuenan en cada función gracias al ingeniosísimo texto escrito por Laurent Baffie y dirigido genialmente por Lía Jelín.

Estrenada en 2005 en París, “TOC TOC” saltó rápidamente a escenarios de los más diversos países, entre ellos México donde se estrenó en el 2010, y permaneció en cartelera durante casi cuatro años.

Con la misma genial dirección de Lía Jelín, la producción de Morris Gilbert, “TOC TOC” llegó a Buenos Aires, donde se estableció como la comedia con la temporada más longeva en la historia del teatro en Argentina, y a la cual sólo la pandemia ha podido interrumpir. También llegó a Tel Aviv donde arrancó con un éxito absoluto. Ahora, los tres montajes, México, Argentina e Israel, están a la espera de la reapertura de los teatros en el mundo entero.

Mientras tanto, y a solicitud de centenares de personas que la han disfrutado de manera presencial, “TOC TOC” realizará una función en que se transmitirá a través de la flamante plataforma Ticketmaster Live el próximo sábado 12 de septiembre a las 20:30 horas.

Esta función se transmitirá desde el teatro Fernando Soler del Centro Teatral Manolo Fábregas, donde se realizaba su muy ovacionada temporada antes de la pandemia.

El elenco que actuará en esta función especial estará integrado por Lolita Cortés (Blanca), Faisy (Camilo), Ricardo Fastlicht (Alfredo), Pedro Prieto (Otto), Dari Romo (Lulú), Sandra Quiroz (María) y Paola Arrioja (Ana).

“Los boletos están a la venta con un 20% de descuento y entonces cuestan 180 pesos, cosa nunca vista. Comprar un boleto para ‘TOC TOC’ en 180 pesos está espectacular, y el mero día del streaming, que es el sábado, van a tener un costo de 225 pesos, que aún así es un costo increíble porque es por una conexión, si estás en tu casa viviendo tu pandemia con 5 personas van a poder ver la función por el precio de un acceso. Hay que aprovechar, esto no va a volver a ocurrir”, señala la talentosa actriz Paola Arrioja, quien da vida a “Ana”.

EL STREAMING NO ES EXCLUSIVO PARA MÉXICO

¿Hay algún aproximado de cuántas personas podrán entrar al streaming?

Me encantaría decirte que millones de personas, ojalá puedan porque no hay un límite, ni siquiera geográfico, no es exclusivo para la gente de México. La gente en donde quiera que esté puede comprar su acceso, lo único que tienen que hacer es estar pendiente de qué horario le corresponde según la zona. Aquí en México estaremos arrancando el streaming a las 8:30 pm, y a cada uno de los países les corresponde su horario. Pero como es abierto a nivel internacional, quien quiera puede comprar su boleto, ojalá lo puedan ver millones de personas.

¿Qué sensación crees que te deje estar haciendo un streaming en un teatro vacío?

No sé, tengo muchísima curiosidad de cómo va a ser eso. En primer lugar, tengo muchísima emoción y ganas de encontrarme con mis compañeros. Creo que en la medida en que nosotros como compañeros actores arriba del escenario unamos motores, y la verdad es que con todo el cariño y la buena onda que existe, espero que podamos trascender la pantalla a través de esa energía, y que podamos de alguna manera sentir las risas del otro lado de las pantallas. Sí es una obra que requiere del contacto con el público, porque evidentemente nos contagiamos de la risa de la gente para llevar la actuación a otro lugar, pero sabemos que son circunstancias particulares y estaremos conscientes de que ustedes estarán muriéndose de risa en sus casas.

¿Cómo dirías que se diferencian ustedes en comparación de otros elencos y de la película española?

De la película muchisísimo porque de entrada este es un texto teatral, está escrito para representarse en un teatro, entonces toda la convención teatral lo vuelve mucho más mágico. Te invita a imaginarte lo que está sucediendo del otro lado, y en la película está más desmenuzado, es una película muy divertida, pero me parece que la obra de teatro es hilarante. Es un elenco muy consolidado”.

¿Esperas con ansias que puedan regresar a actuar con público en vivo?

De entrada, espero con ansias el sábado, porque me siento como niña en su primer día de escuela, estoy muy emocionada, viendo que no se me olvide nada, hasta he estado practicando maquillarme en mi casa, pero sí, esperando con ansias que las circunstancias sean las óptimas para poder regresar porque sí se extraña mucho estar en el escenario y compartirlo con el público, ese momento mágico que ocurre entre el actor y el público en el escenario, quienes lo podemos experimentar es casi como una droga, entonces te puedo decir que estamos en una etapa de abstinencia y nos urge regresar al escenario. Ojalá sea pronto.

¿Tienes un TOC en la vida real?

Como tal no, tengo mis manías. Tengo una esponja específica para todos los trastes y una esponja específica para todas las cosas que tocaron huevo. Todo lo que haya tocado huevo, haya sido crudo o revuelto, vaso, taza, tenedor, tengo una esponja especial porque no puedo con el olor. Y se ha desarrollado un poquito un toc de limpieza gracias a la pandemia, y ya, la verdad es que no creo que tenga más tocs.

“Ana”, el personaje de Paola Arrioja no tiene “TOC”, ella es la asistente del Dr. Cooper, pero es una asistente distraída, les va soltando información a los pacientes como a cuenta gotas, y la verdad es que los pone en jaque a todos. “Siento que a veces puede uno pensar que es ella la que arruinó todo y les puso la cita a todos a la misma hora, y todo el tiempo les dice que ya viene el doctor. Cada entrada de ella hace que la situación cambie por completo, y pone a los pacientes en un momento de estrés y los hace cambiar de dinámica, entonces ella ayuda a avanzar la situación”, finalizó la bella actriz.