Avala Cabildo de Nicolás Romero fusión de áreas para un gobierno más eficiente

Prioridad al apoyo a la ciudadanía ante pandemia

NICOLÁS ROMERO, MEX.- Con el objetivo de eficientar los recursos públicos y reducir el gasto del gobierno local en el contexto de la pandemia de Covid-19, priorizando apoyar a la ciudadanía que ha sido afectada por los efectos sanitarios y económicos de la contingencia, el pleno del Cabildo presidido por el alcalde Armando Navarrete López, aprobó la fusión de diversas áreas de la actual administración y nombró a sus respectivos titulares.

Durante la cuadragésima primera sesión extraordinaria del ayuntamiento, el cuerpo colegiado dio su aval al ingeniero-arquitecto Víctor Alejandro Vázquez Ramírez, al frente de la dirección de Desarrollo Urbano, Asuntos Metropolitanos y Medio Ambiente. Asimismo, los representantes populares dieron su visto bueno al ingeniero Miguel Ángel Aranda Barrios, para que ocupe el cargo de director de Obras y Servicios Públicos.

Además de lo anterior, también aprobaron el nombramiento de Blanca Isela González Vázquez, como titular de la dirección de Desarrollo y Fomento Económico, Agropecuario y Turismo. Los ediles igualmente, dieron su confianza a Jorge Luis Garduño Mendiola, para fungir como director de Cultura y Educación, en tanto que nombraron a Geraldina García Meneses, nueva directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Dichos funcionarios, rindieron protesta de ley ante el alcalde Armando Navarrete, quien los conminó a trabajar en pro del bienestar de los nicolásromerenses y a conducirse con profesionalismo, honradez y apego a las leyes vigentes, asumiendo los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En el mismo acto, también se aprobó la modificación al Programa Anual de Obra Pública del ejercicio fiscal 2020, en montos y cambio de obras, correspondientes a recursos asignados al municipio, lo que permitirá ejercer del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales en el Distrito Federal (FISM), un monto de 78 millones 648 mil 530 pesos, para aplicarse en acciones de beneficio comunitario.

Finalmente, en la cuadragésima primera sesión extraordinaria, se dio luz verde a la convocatoria para la próxima realización de cabildo público abierto, con el tema “Retos de los Jóvenes ante la Pandemia,” además de que se otorgó voto favorable para reformar el artículo 5 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, así como modificaciones al Bando Municipal y la creación de la Comisión de Protección y Bienestar Animal.