Krauze vs. Taibo II, polla, al 1º

Espacio Electoral

Eleazar Flores

QUE SE VAYA ÉL-. No obstante que hay asuntos de sobra para comentar como el 4º y pronto, 3er. lugar en defunciones por Covid-19, imposible ignorar la agresión de Paco Ignacio Taibo ll al intelectual Enrique Krauze, a quien incluso le sugiere “cambiarse de país”, el colmo de la agresión.

Todo por la balconeada publicitaria a las empresas Clío y Letras Libres que de 2006 a 2018 recibieron ambas apoyos por casi 120 millones de pesos, desquitados con tiempo y espacio.

LÁSTIMA-. Lamentable, la actitud prepotente que manifiesta continuamente el setentero originario de Gijón, España, Francisco Ignacio Taibo Mahojo, cuando de comportamientos y lenguajes propios de su investidura y “nivel” cultural se trata, pero como cuenta con el apoyo de ya saben quién y el voto aplanador de los legisladores “morenos”, hasta albures lanza.

Sigue presente su inolvidable y corriente albur indigno hasta de los académicos de Tepito y la Morelos, -saludos respetuosos-, “se las metimos doblada”, cuando en un foro festejó el haber sido aprobada la propuesta presidencial para ocupar la dirección general de Fondo de Cultura Económica, cargo que venían ocupando intelectuales o académicos de prosapia.

Con el tiempo “jaibol IIs”, perdón Taibo II, ha dado mucho de qué hablar, para mal, al suspender la presencia de México en varios eventos internacionales como la ausencia en la Feria del Libro del Berlín, la más importante del mundo, argumentando “austeridad”, misma que no la hubo para que “jaibol II” mandara a reimprimir sus obras sin más consenso que el suyo.

PUBLICIDAD-. El pleito de Taibo ll es por que las empresas Letras Libres y Clío hayan obtenido en los últimos doce años, ingresos por 537 mil y 119 millones de pesos, respectivamente, a cambio de espacios de anuncios o tiempos en los contenidos electrónicos. Las cifras las ventiló en un púlpito mañanero Chucho Ramírez, -el malo, pues el bueno se dedica al fut-.

Sin justificar ni tomar partido, pues Krauze ni lo necesita, -con quien circunstancialmente he cruzado saludos en dos o tres ocasiones-, por lo visto tanto el vocero presidencial como el tal “jaibol ll” desconocen o no quieren balconear a medios de comunicación acríticos a la cuarta transformación. Si pues evidencian animadversión a a medios y periodistas “conservadores”, como los califica AMLO.

Sin entrar en litigio con ningún medio para no caer en la interna regla de oro autoimpuesta que reza “perro no come carne de perro”, bueno sería conocer cifras de apoyos que la 4T da a dos diarios tabasqueños, nunca antes tomados en cuenta. De los nacionales, ya sabemos cuáles.

¡Que Taibo se vaya a la madre….patria, de donde vino.

