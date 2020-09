Viaja en corto

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Zacatecas, Zacatecas.- En el mes de agosto se firmó el Pacto Centro Occidente entre seis entidades de la república: Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco. El objetivo la promoción turística conjunta para poder coadyuvar frente al impacto que la pandemia de Covid-19, dejó para la industria turística.

El pasado 10 de septiembre, se lanzó la campaña “Viaja en corto”, que invita a la población de esas seis entidades a hacer viajes de proximidad dentro de sus mismas ciudades y atractivos turísticos, se pretende que los prestadores de servicios, puedan -bajo los estrictos protocolos sanitarios- retomar la operación y vender experiencias, noches de hotel, recorridos, etc. dentro de la normalidad transitoria, en el entendido que los viajes de proximidad y los denominados “burbuja” (donde miembros de la misma familia viajan en conjunto), serán los primeros en ocurrir en las familias que así lo dispongan.

Es muy interesante este cluster formado por estas entidades, lamentablemente no hubo ni la presencia ni comentario alguno del secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, que pareciera no respaldar cualquiera iniciativa que no salga de su oficina.

Es necesaria la participación de la federación, no a nivel turismo porque no hay intención ni del Presidente ni del secretario para ello, pero sí de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para garantizar la seguridad en las carreteras y autopistas federales, sobre todo en focos rojos como algunas zonas del estado de Guanajuato. Para que sea efectiva una campaña de esta envergadura, es prioritaria la seguridad y la infraestructura carretera en buen estado, responsabilidad de la federación en el caso de estos caminos a su cargo.

Presentamos el fin de semana en nuestro espacio radiofónico y televisivo en Grupo Fórmula, entrevistas con cada uno de los seis secretarios de turismo estatales, quienes con sus diferencias, han logrado una unidad para hacer promoción turística en conjunto.

Lo más importante a futuro, creo es la posibilidad que vayan así, los seis en conjunto a las ferias internacionales, como Centro-Occidente de México y no necesiten el cobijo (que sale caro) de la empresa CREA-CIE-OCESA, concesionaria de la marca México y la participación en ferias internacionales.

En estas semanas veremos la respuesta de la ciudanía a esta campaña en esos seis estados, que pronto se espera, pueda crecer hacia otras entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y alrededores.

