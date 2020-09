Quintana Roo se homologa en color amarillo del semáforo epidemiológico

José Luis Montañez

Comienza una reapertura más amplia de actividades comerciales en el estado

Apenas una semana después de que la Zona Norte del estado fue declarada en color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, ahora la Sur podrá avanzar en la misma dirección y comenzar con una reapertura más amplia de sus actividades no esenciales, de modo que a partir de hoy, comercios en diferentes sectores podrán ampliar su capacidad hasta un 60%, por ejemplo hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos, que son básicamente el sostén de la mayoría en el estado.

La Zona Sur del estado transitó a semáforo amarillo para la semana del 14 al 20 de septiembre, confirmó el gobernador Carlos Joaquín González. De esta forma, por primera vez, desde que terminó la Jornada de Sana Distancia por Covid-19, el pasado 8 de junio, el estado se encuentra completamente en semáforo epidemiológico amarillo.

“La situación se había complicado mucho, los he felicitado porque han retomado el control. No relajemos las medidas porque si las relajamos voy a tener que estar aquí la próxima semana para decirles que vamos para atrás”, pidió el mandatario estatal durante su mensaje.

Las actividades que están permitidas con este color en el semáforo epidemiológico, son las siguientes:

Todas las actividades laborales están permitidas, prestando mayor cuidado a las personas que se encuentran dentro de los grupos riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en los anteriores colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con las máximas medidas de prevención como es el uso correcto del cubrebocas, respetar la sana distancia y mantener una higiene constante de manos con gel antibacterial, agua y jabón.

Para cuando el semáforo avance a color verde, se permitirán todas las actividades, incluidas las escolares, pero de igual manera tendría que ser bajo estrictas normas de prevención a la enfermedad a fin de evitar rebrotes.

Fiestas Patrias se celebrarán en línea

A fin de evitar la propagación de Covid-19 y con ello provocar un rebrote, las autoridades estatales han decidido que la celebración de las fiesta patrias en la entidad serán a través de plataformas digitales, es decir, que sí habrá Grito de independencia y desfile conmemorativo, pero ambas ceremonias serán a puerta cerrada y sin acceso a la ciudadanía, por lo meno de manera presencial, ya que esto solo podrá apreciarse en internet.

Fue el mismo gobernador, Carlos Joaquín, quien confirmó que este 15 de septiembre la ceremonia de El Grito de Independencia se realizará a través de los medios digitales, radio y televisión, dijo que dará la tradicional arenga desde el balcón del Palacio de Gobierno pero que no habrá acceso al público. “No queremos arriesgar a las y los quintanarroenses a un posible contagio, es mejor conmemorar esta fecha tan importante para los mexicanos a través de los medios digitales”, afirmó.

Asimismo, el 16 de septiembre se llevará a cabo un desfile conmemorativo frente a la sede del Poder Ejecutivo, pero de igual manera, se realizará sin la presencia de la sociedad para evitar un rebrote en el estado y con ello un retroceso en el semáforo epidemiológico, lo cual en este momento sería fatal para la reactivación turística y recuperación económica que apenas comienzan a tomar forma.

Cofepris aumentará inspecciones en negocios del sur

Con la entrada en vigor del semáforo epidemiológico en la Zona Sur de Quintana Roo, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que realizará mas inspecciones, a fin de garantizar que los más de 6 mil 900 negocios del sur y centro del estado, que podrán activarse o incrementar su afluencia, antes cumplan con lo necesario para prevenir contagios de Covid-19 entre sus empleados y clientela.

Miguel Pino Murillo, titular de la Cofepris en Quintana Roo, anunció que esta semana incrementarán el número de inspecciones para certificar la apertura de gimnasios, clubes deportivos y balnearios, entre otros negocios, además supervisarán que hoteles y restaurantes no rebasen el aforo permitido. “Ingresar a semáforo amarillo no significa que el virus está desapareciendo, sino que esta un poco más controlado. Pero si queremos evitar un rebrote, como sucedió en otros países, tenemos que vigilar que se sigan cumpliendo las medidas sanitarias como uso de cubrebocas, sana distancia, desinfección de espacios públicos, etcétera”, puntualizó.

Recalcó que esto no significa que emprenderán una cacería en contra de los comerciantes “No pretendemos perjudicar a nadie, sino todo lo contrario, nuestra tarea es garantizar que hay seguridad sanitaria para que cada negocio pueda operar, si riesgos para sus empleados y clientes. Las verificaciones se realizarán de manera gratuita y no se está buscando establecer sanciones económicas a quienes incumplan con las medidas sanitarias, advertimos que deben cumplirlas y los invitamos a regularizarse”.

Añade que “primero estaremos trabajando con los dueños de los negocios para que conozcan cuáles son los lineamientos que deberán seguir ahora que estamos en el semáforo amarillo, sobre todo en afluencia de clientes y la manera en que deben ofrecer sus servicios, con higiene y las medidas de sanidad que ya todos conocemos”.

Afirmó que no habrá multas, sólo suspensiones. “En caso de que incumplan, sólo se le aplicará una suspensión sin multa, dándoles la oportunidad de rectificar. Y si continúan cometiendo las mismas faltas, entonces serán clausurados, hasta ese momento es cuando serán acreedores a una sanción económica”.

Adelantó que en los siguientes días prestarán especial atención a restaurantes, gimnasios y clubes, ya que a partir de este lunes, los primeros podrán registrar una mayor afluencia, del 60 por ciento de su capacidad, mientras que los segundos por fin podrán abrir tras casi cinco meses de permanecer cerrados y este debe ser bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria.

Reapertura de playas sin beneficios notorios

Para los miembros de la cooperativa turística del Mar Caribe, la reapertura de las playas en la Riviera Maya no ha representado beneficios notorios en materia económica, pues si bien, en los primeros días de reapertura se notó buen flujo de personas, no lo es en las cantidades normales. Esperan que con el avance a semáforo amarillo en todo el estado, la gente recupere la confianza para visitar todas las playas abiertas.

José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa, indicó que siguen con 10% de demanda de sus servicios, porcentaje similar al que tenían con el semáforo en color naranja. Pero esperan una recuperación notoria a partir del 16 de septiembre, por el día de asueto. “No hemos tenido la recuperación que nosotros hubiéramos deseado, vamos con las mismas cifras que teníamos antes de la pandemia, quizá porque aún las familias no se atreven a venir de manera segura a la playa, eso es una realidad”, comentó.

Esto representa una afectación directa a 70 trabajadores de la playa El Recodo, donde también se encuentra el resguardo de las embarcaciones. “Vamos a ver qué pasa con las fiestas del 16, se espera un ligero repunte, en eso estamos, ojalá se logre algo por el bien de las familias de los mismos agremiados, porque ya son más de 5 meses en condiciones al límite. Esperamos que las fiestas patrias sean el detonante para un mayor repunte rumbo a la temporada de invierno”, recalcó.

Familias sin recursos para gastar en playas

Las condiciones del mar eran aceptables para realizar actividades acuáticas, por ello han tenido afluencia en puntos como playa Shangri-la y la 88, no obstante, aún no se cuenta con la llegada de turistas necesaria para una notoria recuperación.

Todas las playas del municipio de Solidaridad se encuentran abiertas al público en general y aunque las familias están visitando los arenales, lo hacen sólo con fines recreativos, para nadar y pasear, pues no cuentan con recursos para gastar en servicios como renta de embarcaciones o comida en los lugares. “Lo que pasa es que aunque se vean familias que van a las playas, la realidad es que no llegan con suficientes recursos para rentar alguna embarcación, esa es la realidad, no queda más que aguantar”, sentenció Gómez Burgos.

Expresó, finalmente, que tienen la expectativa de recuperarse al final del mes, principalmente por la apertura de hoteles que se encuentran en los alrededores del punto donde resguardan sus embarcaciones, como el Panama Jacks, antes Porto Real, el cual desde marzo se encuentra cerrado.

De igual manera, se espera una ligera recuperación con el inicio de la temporada de captura de escama mayor, la cual tendrá inicio el 22 de septiembre con la llegada del otoño.

montanezaguilar@gmail.com