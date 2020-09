Patrimonio de Marybel Villegas pasó de 2 a 31 mdp, en un año

Derecho de réplica

José Luis Montañez

La actual senadora morenista es señalada de enriquecimiento ilícito

En su declaración patrimonial de 2016 la senadora morenista Marybel Villegas Canché reportó tener más de dos millones de pesos, pero un año más tarde, esa cuenta se había incrementado a 31 millones de pesos, según consta en su declaración patrimonial de 2017. Por lo que ahora es señalada de enriquecimiento licito.

De acuerdo con reportes de medios, en su declaración patrimonial inicial, de 2016, como parte del proceso para ser delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo, la actual legisladora reportó más de dos millones de pesos en cuentas bancarias. Una de ellas, operada por el banco Santander donde declaró tener un millón de pesos. No obstante, un año después de ocupar el cargo, la entonces militante del PRI reportó que esa misma cuenta se había incrementado a 31 millones 122 mil 016 de pesos.

Durante su desempeño como secretaria de Desarrollo Social del estado y de acuerdo con datos de la misma dependencia, celebró diversos contratos, convenios y apoyos económicos. Se tiene registro de la contratación por honorarios de 123 personas y se han detectado 31 casos donde se presume una falsificación de firmas en contratos.

Medios locales vinculan a Jorge Gilberto Parra y Javier Raymundo Villegas -pareja y hermano de la senadora respectivamente-, con la adjudicación en 2013, de alrededor de 170 mil metros cuadrados de terrenos en Mérida, Yucatán, basada en una veintena de títulos de propiedad expedidos en favor de los parientes de la legisladora.

Villegas Canché desmiente la información

No obstante, Villegas Canché desmintió la información en la que se le involucra con el presunto enriquecimiento entre los años 2016 y 2017. Y afirma que se trata de una campaña de difamación y calumnias hacia su persona, orquestada desde el gobierno de Quintana Roo.

“Tengo las manos súper limpias y la conciencia más que tranquila, los que tienen las manos sucias y la conciencia intranquila son otros. Yo no cuento con ese recurso, es totalmente falso y presentaré las pruebas, es una campaña bien orquestada a nivel nacional que organizaron por el propio gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en miras al proceso electoral por supuesto”, aseguró.

Asimismo, enfatizó que ni ella ni su familia poseen propiedades en Playa del Carmen y que exigirá su derecho de réplica en los medios donde se publicó la información. “Obviamente están cometiendo también hay que mencionarlo, violencia política contra mi persona, hacia mi familia y lo importante es aclarar, decirlo claramente, no tengo esa cantidad de dinero, tengo la forma de comprobarlo, ya envié el derecho de réplica a este medio de comunicación que tiene la obligación de publicar en los mismos espacios”.

La hoy legisladora, inició su trayectoria política como directora general del DIF de Quintana Roo, en 2004, como militante del PRD. Más tarde, en 2009 dio un salto al PAN ocupando el cargo de secretaria del Trabajo de la entidad.

En el sexenio pasado, ya en el PRI, ocupó una diputación local para luego convertirse en delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo.

En 1999 fue auxiliar del Ministerio Público federal. De 2002 a 2004 fue delegada de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Benito Juárez (Cancún).

Más de medio millón de personas en Q. Roo viven en la pobreza

De acuerdo cifras proporcionadas por la Secretaría de Bienestar, en Quintana Roo existen más de medio millón de personas viviendo en la pobreza, de las cuales, 373 mil 735 tienen dificultades por acceso a la alimentación. Estas personas representan el 21.7 por ciento del millón 723 mil 259 habitantes del estado.

En su informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020, dijeron que en Quintana Roo hay 575 mil 568 personas pobres, mientras que 415 mil 305 personas viven en pobreza moderada y 60 mil 314 habitantes viven en pobreza extrema. Hay que destacar que de ese más de medio millón de quintanarroenses viviendo en la pobreza, son 373 mil 735 los que tienen carencias por acceso al alimento.

De 2008 a 2018, la población con carencia por acceso a la alimentación en Quintana Roo tuvo un aumento de 3.2 puntos porcentuales; en ese mismo año, el estado ocupó el lugar 21 entre las 32 entidades federativas por sus niveles en esta carencia. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a la población en hogares que presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

78% de las personas en Bacalar, en la pobreza

Los municipios más afectados por la falta de alimentos en 2020 son: Bacalar en el primer lugar, pues con una población de 45 mil 83 personas, el 78.2 por ciento viven en pobreza y de éstas 16 mil 229 tienen carencias por acceso al alimento. En segundo lugar se ubica Felipe Carrillo Puerto, que con una población de 93 mil 104 personas, el 71.8 por ciento se encuentra en una condición de pobreza y de ellos 21 mil 972 tienen escasez de alimento. Finalmente, en tercer lugar, está Othón P. Blanco (Chetumal) que con 265 mil 298 habitantes, el 37.3 por ciento vive en pobreza y 61 mil 283 personas no tienen acceso a los alimentos.

Bacalar es el municipio con más carencias por acceso a la alimentación, pues el 36 por ciento de su población se encuentra en esa situación, también es el segundo municipio con más habitantes viviendo en pobreza.

La Secretaría del Bienestar, el año pasado tenía un recurso planeado para el desarrollo social en esos tres municipios, pero no fue dado el monto total para atender todos los programas sociales.

A Bacalar se destinaron 74.9 millones de pesos, pero sólo hubo recursos ejercidos y reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) por 22.4 millones de pesos. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, había un recurso planeado de 150 millones de pesos, pero sólo fueron ejercidos y reportados en el SRFT entre 67.5 y 90 millones de pesos. Mientras tanto, al municipio de Othón P. Blanco (Chetumal) se destinaron 37.4 millones de pesos y sólo hubo un reporte en el SFRT de 22.4 millones de pesos.

Las zonas de atención prioritaria se concentran en las zonas urbanas, con 667 zonas atendidas, mientras que en las zonas rurales donde las estadísticas muestran mayor rezago y pobreza, sólo se atienden siete.

Dado lo anterior, urgen acciones para revertir las cifras de pobreza en la entidad, mismas que se agudizaron con la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria, que hasta ahora sigue vigente en el estado.

Constructoras locales exigen a multinacional Aldesa, el pago de adeudos

Empresas locales se manifestaron en la Glorieta del Ceviche y a las afueras del Hotel Planet Hollywood en contra de la multinacional Aldesa, a fin de exigirles el pago de los adeudos que tienen con las 13 contratistas del estado y que en este punto de crisis económica los tienen en una situación financiera crítica.

Coral Moctezuma, representante de las contratistas afectadas, asegura que desde agosto de 2019, es decir, hace más de un año, se concluyeron obras en el Planet Hollywood, en la zona de Costa Mujeres, pero la multinacional no le ha pagado a las constructoras locales, que a su vez, se ven impedidas para pagarle al personal de albañilería, carpintería, instalaciones, entre otras áreas que fueron usadas para efecto de estos trabajos.

Alrededor de 50 personas llegaron a la Glorieta con pancartas, en las cuales se acusó al ingeniero Félix Toquero Alonso de evadir las deudas millonarias de las constructoras con los empresarios locales. También, acusaron a la multinacional China Railway Construction de adeudar facturas de trabajos realizados desde hace más de un año.

La mayoría de los trabajadores en distintas obras a cargo de constructoras internacionales fueron despedidos desde abril de 2019 y ahora prestan sus servicios en otros lugares, no obstante, se dieron el tiempo para acudir a la protesta con la esperanza de que se les pague una liquidación por los meses de trabajo.

Coral Moctezuma aclara que no se había procedido legalmente, por temor a que las multinacionales tomaran repercusiones en contra de las empresas locales, lo cual traería consigo una afectación mayúscula a la economía de los trabajadores y del estado en sí. “Somos los mexicanos los que construimos, ellos nada más son administradores, no saben construir, la mano de obra es mexicana”, aseveró.

La abogada asegura que si bien son 13 empresas las que se han juntado para ejercer presión, calculan que hay alrededor de 40 afectadas por este tipo de endeudamientos millonarios.

Después de poco más de una hora de protesta en el centro de Cancún, los manifestantes se dirigieron hasta las afueras del hotel en construcción Planet Hollywood, donde amagaron con impedir el paso de la maquinaria, no obstante, tras hacerse de palabras con el encargado, se retiraron del lugar.

“Chanito” Toledo dio positivo a Covid-19

El diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis “Chanito” Toledo, informó a través de sus redes sociales que tras realizarse la prueba de Covid-19, los resultados fueron positivos, no obstante, al no presentar síntomas de gravedad, le han recomendado enfrentar al virus en aislamiento social.

“Familia, me acaban de entregar los resultados de la última prueba que me hice para la detección de COVID-19 y dio positiva. Gracias a Dios me siento bien, aunque he notado una pérdida leve del sentido del olfato y del gusto. Seguiré las indicaciones médicas y permaneceré aislado”, escribió en Twitter.

Más tarde en otro tweet agregó: “Ya les avisé a las personas con las que he tenido contacto en fechas recientes. Soy afortunado de estar en casa con mi familia bajo los cuidados necesarios. No bajen la guardia y sigan las recomendaciones de las autoridades. Les deseo mucha salud y los mantendré informados de cómo enfrentamos esta situación”.

montanezaguilar@gmail.com