Imanol Munguía ofrecerá taller de coaching con caballos

El próximo 4 de octubre

Cuenta con certificación profesional para ofrecer apoyo a la gente de una manera óptima y con resultados visibles

Arturo Arellano

Imanol Munguía es un coach mexicano que cuenta con certificación profesional, es decir, que se ha preparado durante varios años para poder ofrecer apoyo a la gente de una manera óptima y con resultados visibles. Para dar certeza a lo anterior, Munguía ofrece consejos a través de un podcast, donde cuenta con invitados especiales, no obstante, si necesitas atención personalizada, te recomienda acudir a su taller de coaching con caballos este 4 de octubre.

Imanol concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN en la que comentó “los proyectos en puerta son darle seguimiento a mi podcast, con artistas y gente del medio, donde damos charlas motivacionales, nos cuentan su antes y después de haber estado en taller de coach. Y por otra parte retomar los talleres presenciales, que se suspendieron durante la contingencia sanitaria”.

Lo más próximo dice, “es un taller coaching con caballos este 4 de octubre. Se trabaja la ansiedad, el miedo, el estrés y cómo te manejas en las relaciones interpersonales. Esto es importante porque después de lo que hemos vivido, la gente ha quedado un poco ansiosa y con un estrés que debe liberar. Son cursos de 4 días por semana, esto es presencial, pero siempre con las medidas necesarias para cuidarnos”.

Explica que “estos entrenamientos son vivenciales y se realizan en tres niveles. La entrada es ‘El despertar’, luego vamos a lo intrapersonal y finalmente se trabaja en el ‘cambio’ a través del compromiso y es un cambio total, desde cambio de look, cambio de pensamiento, de metas, este ejercicio es un compromiso para obtener logros en 90 días”.

Aclara que “los precios por entrenamiento son bajos, una sesión cuesta 2 mil pesos. Pero un entrenamiento 2,900 pesos, pero no es lo mismo, el entrenamiento es más profundo y muchas veces grupal. La experiencia de otros siempre suma y ayuda a tu crecimiento personal. No son precios altos, no nos vendemos con el público o el mercado, sabemos que la situación es complicada, pero debemos cobrar, porque éticamente no ponerle valor a lo que hemos conseguido con trabajo y certificados, no sería correcto”.

Explica que “la gente me busca por muchas cuestiones, el coaching no va enfocado a sociedad o rango de edad. La gente llega por problemas de todo tipo y cualquier edad, desde problemas de pareja, pasando por los laborales e incluso por adicciones, nosotros nos ajustamos dependiendo el coaching que necesite el paciente”.

Historias de éxito

Entre las historias de éxito que tiene Munguía, recuerda: “tengo a una chica graduada de los tres niveles de talleres, quien en menos de 20 días puso una cocina para generar ingresos y lo hizo de la nada. Lo trabajó y lo puso, esta es la evidencia, les enseñamos a generarlo sin poner de tu bolsa”.

Por otro lado, afirma que “un matrimonio a punto de divorciarse vino a los talleres y ahora son la pareja más feliz, recuperaron su relación y a sus hijos. Tienen muchos proyectos se la pasan viajando. Y es que nosotros trabajamos para recuperar no para desechar, no los vamos a encaminar al fracaso, sino a identificar el conflicto y resolverlo. A partir de tus errores generar aprendizaje y reparar los daños. Tengo la responsabilidad de unir familias”.

Imanol Munguía inició en el mundo del coach hace 5 años. Está certificado con José Caballero y una de las mejores empresas a nivel mundial, la International Asociation of Coaching. Ha trabajado para Tita Marbez, Alejandro Tomassi y Alfredo Adame.