Culpables de violencia doméstica perderán casa

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Es difícil estimar si será aprobada, sobre todo cuándo, pero en principio parece muy atinada la iniciativa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que, en casos de violencia doméstica, el agresor y no la o las víctimas, sea obligado a abandonar el domicilio familiar.

Como lo señaló la mandataria, en la actualidad ocurre casi siempre lo contrario. Con su comportamiento agresivo, el cónyuge dominante -por lo general el varón, aunque también se dan casos contrarios- hace que su pareja abandone la casa familiar.

Este comportamiento no sólo afecta a la familia, entendida por esposos o pareja e hijos, sino también a parientes cercanos, padres, tíos y otros, e inclusive al gobierno, ya sea alcaldía o presidencia municipal, estado o federación, pues tienen que dar alojamiento y alimentos a quienes se ven obligados a abandonar su domicilio.

Al rendir su segundo informe de gobierno, Sheinbaum informó haber enviado al Congreso de la Ciudad de México esa iniciativa en relación a la violencia doméstica.

“Recientemente envié una iniciativa más para que sea el agresor en una pareja, quien deba dejar la vivienda en la que ambos viven, es decir, no tiene por qué enviarse a una mujer y a sus hijos a un refugio, debe ser la propia casa donde vive donde tenga la mayor seguridad y el agresor debe salir”, dijo la mandataria en su mensaje desde el Palacio del Ayuntamiento.

La funcionaria destacó que esa nueva norma es complemento de otras leyes de protección a las familias previamente aprobadas por los legisladores capitalinos, como son la creación del Banco de ADN, el registro de agresores sexuales y la llamada Ley Olimpia, que en realidad son una serie de normas para sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas por medios digitales.

La jefa de Gobierno reconoció que aún falta mucho por hacer en relación a la violencia doméstica, pero recordó que el año anterior, 2019, su administración logró avances en la atención de violencia de género al lograr detener en flagrancia tres veces más agresores sexuales que en 2018.

Cabe recordar que diversas instituciones dedicadas a proteger a las víctimas de la violencia doméstica han reportado que este comportamiento negativo se ha intensificado durante esta ya larga etapa de confinamiento.

El fenómeno no es exclusivo de México. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que el incremento de la violencia es mundial y que comprende a las naciones supuestamente más evolucionadas culturalmente.

En mayo anterior, ese organismo internacional reveló que los servicios de emergencia en toda Europa registraron un aumento de hasta un 60 por ciento en las llamadas de mujeres víctimas de violencia doméstica durante el confinamiento.

“Los Estados miembros informan de un aumento de hasta el 60% de las llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja en abril de este año, en comparación con el año pasado”, dijo en esa oportunidad Hans Kluge, director para Europa de la OMS.

Error de los abogados del ex candidato presidencial Ricardo Anaya

Después de quedar en segundo sitio, ampliamente superado por el vencedor Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición encabezada por el PAN y PRD, Ricardo Anaya Cortés, desapareció prácticamente del escenario público, pero reapareció, indignado, en respuesta a las acusaciones de supuesta corrupción que le endilgó el “testigo protegido” del gobierno federal, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Anaya Cortés, indignado, se declaró difamado y anunció que demandaría al ex funcionario que lo incluyó en una amplia relación de ex legisladores que supuestamente recibieron sobornos a cambio de respaldar la reforma energética promovida por el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

La amenaza no se cumplió de inmediato, pues se tenía que preparar jurídicamente el caso. Los abogados del ex candidato presidencial y ex dirigente nacional del PAN presentaron la semana pasada una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya, turnada al Juez Quinto de Distrito en materia civil.

Ayer, los propios defensores de Anaya informaron que el juez federal se declaró incompetente para admitir la demanda de daño moral promovida en contra de Emilio Lozoya Austin, por considerar que se debe tramitar ante un tribunal local.

En medios políticos hubo inclusive expresiones de burla contra los abogados del ex candidato presidencial, por haber equivocado el camino de la demanda, pero ellos insistieron en que el caso debe ser juzgado por un tribunal federal.

En un comunicado, los abogados Edward Martín Regalado y Eduardo I. Aguilar Sierra señalaron: “estamos convencidos de que los juzgados federales sí son competentes para conocer este tipo de asuntos, razón por la cual insistiremos con la presentación del recurso correspondiente”.

De cualquier forma, Regalado y Aguilar se protegieron y aclararon que en el supuesto de que se confirme que su demanda debe tramitarse ante un Juez local, así lo promoveremos. Precisaron que “desde un principio anticipamos que iríamos hasta las últimas consecuencias y así lo haremos”.

En su momento, Anaya respondió ante las acusaciones de parte del ex director de Pemex -quien alega sólo haber cumplido instrucciones del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray- declaró: “Ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no sólo falsa, sino verdaderamente absurda. No sólo me provoca repudio: la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis”.

El MIT se niega a despedir al profesor Videgaray

El principal objetivo de toda esta maquinación resulta el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien luego de dejar la función pública se refugió en la academia y fue contratado por el prestigiado Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en donde obtuvo el grado de doctor en economía.

Al conocerse las denuncias en su contra, Videgaray Caso respondió que las acusaciones de Lozoya son falsas, además de “absurdas, inconsistentes y temerarias” y advirtió que el ex director de Pemex intenta “culpar a otro para salvarse (…) una actitud que corresponde con su personalidad”.

De cualquier forma, a raíz de hacerse públicas las denuncias de Lozoya Austin, circuló una carta supuestamente suscrita por un grupo de estudiantes de ese centro de estudios, en donde se solicitaba a la rectoría despedir a ese profesor e investigador acusado de corrupción.

Pero lejos de que se cumplieran esas peticiones, se difundió otra carta, firmada por el rector del MIT, Martin A. Schmidt, y los decanos David C. Schmittlein y Daniel Huttenlocher, en la cual las autoridades de la universidad estadunidense afirman que Videgaray es un valioso colaborador y forma parte de los esfuerzos del MIT para crear una colaboración global en la política de inteligencia artificial.

“El Sr. Videgaray sigue siendo un miembro bienvenido de la comunidad del MIT”, dice el documento enviado al periódico estudiantil The Tech, en el cual se destaca que hasta ahora Videgaray no ha sido acusado ante un juzgado.

En este aspecto, parece que las autoridades del MIT le dan crédito a las versiones de que las denuncias de Lozoya no han sido tomadas en cuenta por el gobierno mexicano para lograr que se haga justicia y se castigue a los culpables de corrupción, sino que solamente se pretenden utilizar esas acusaciones como elemento de propaganda, para generar o consolidar la animadversión de los ciudadanos mexicanos contra los políticos surgidos del PAN y del PRI, con lo cual obviamente se propiciaría la victoria de Morena y asociados en las elecciones programadas para el año venidero.

En esos comicios estarán en disputa más de dos mil cargos de representación popular, entre los que sobresalen 15 gobiernos estatales y la renovación de la Cámara de Diputados. Retener una amplia mayoría resulta fundamental para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, a fin consolidar las reformas que considera necesarias para erradicar en definitiva cualquier rastro de los repudiados gobiernos “conservadores” y “neoliberales” encabezados por el PRI y PAN en los últimos treinta años.

