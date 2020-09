Con “Buena Suerte”, Gran Sur estrena su canal oficial de VEVO

Entrevista con Cha!

Aarón Ávalos

La agrupación conformada por Cha!, de Fobia; Iñaki Vázquez; Sofi Mayen y Elohim Corona, de Moderatto, presenta el video de su canción “Buena Suerte”, el nuevo sencillo que se lanza para retomar la salida de “El otro lado”, la nueva producción del grupo, después de haber sido interrumpida por la pandemia.

En un teatro oscuro, mágico y atemporal es donde vemos a los integrantes del grupo. ¡El video se grabó por separado en la CDMX y Zacatecas con la dirección de Guillermo Llamas Altamirano y con la producción, arte y vestuarios de Cha!, con éste se inaugura el canal oficial de VEVO de Gran Sur.

Un tema de la autoría de Sofi Mayen, grabado en Sonic Ranch (como el resto de las canciones del “El otro lado”), que fue producido por Iñaki y Gran Sur. Grabado por Jerry Ordoñez, mezclado por Iñaki, con la participación de Luri Molina, en el contrabajo y masterizado por Dave Donelly en DNA Mastering.

Gran Sur está integrado por Sofi Mayen, Cha!, Iñaki y Elohim Corona. Es un proyecto honesto, que se acerca a la música tradicional mexicana y a la gran cultura latinoamericana desde el rock, con un ángulo independiente y que tiene como objetivo mostrar a México desde la tradición, mirando al futuro con ojos nuevos y de tolerancia a través de su gráfica, lírica y sonoridad.

Por lo anterior y para platicar más sobre esta excelsa agrupación, Cha! concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.

DESDE LOS 100 AÑOS DEL TRIBUTO A FRANK SINATRA LA VANDA NO HA DEJADO DE SONAR

– ¿Cómo se conforma Gran Sur?

La idea de cómo es Gran Sur ya la teníamos Iñaki y yo. Queríamos un grupo que sonara y se viera muy mexicano, ya habíamos hecho cosas como música para películas, pero no fue hasta que nos invitan a hacer una canción que nos pidieron para un tributo a Frank Sinatra, por sus 100 años de su nacimiento. Entonces le pregunté a Iñaki qué se le ocurría, por lo que pensamos en hacer una canción que canta Frank con su hija, e invitamos a Sofi a que cante la parte de Frank. Le contamos la idea a Sofi, que buscábamos un grupo que sonara muy mexicano, y le gustó mucho la idea. Al día siguiente nos enseñó una canción que hizo y nos encantó, y nos dijo que si queríamos nos la regalaba, pero nada de que otras la cantaran, aceptamos porque estaba increíble, luego invitamos a Elohim Corona de Moderatto. Al principio teníamos miedo de que nos dijera que no, porque Gran Sur es algo muy diferente a lo que sabíamos que él hace, entonces le enseñamos la música y le encantó. Desde entonces no hemos parado de hacer música.

SU VIDEO “BUENA SUERTE” NO PARECE HECHO A DISTANCIA

– ¿En estos meses de pandemia han trabajado en sus proyectos individuales y también de la banda?

El disco lo grabamos a finales del año pasado, luego empezamos a sacar sencillos a finales del 2019. De repente se nos atraviesa la pandemia y tuvimos que parar todo porque queríamos sacar el disco completo en las plataformas, formatos físicos, entonces todo se paró, la verdad nosotros nos sacamos de onda y empezamos a retomar ahora con “Buena suerte” que viene acompañada de un video que grabamos a distancia. Entonces hemos trabajado en eso recientemente, también hemos hecho conciertos en línea. Íbamos a tocar en South by Southwest en Texas, pero se canceló, entonces el festival nos pidió música para que el festival siguiera de manera virtual. Hicimos otro concierto para otro festival en donde la gente iba donando, y eso iba para los músicos, hemos estado haciendo bastantes cosas.

– ¿Dónde se grabó el video “Buena Suerte”?

Teníamos ganas de hacer un video en un teatro lleno, como en un bar viejo, pero por la crisis que estamos pasando ya no se pudo hacer como lo teníamos pensado, entonces se nos prendió el foco de hacerlo de manera virtual, de nosotros hacer nuestro propio teatro, y hablando con el director de los videos, le platicamos la idea y nos dijo que no estaba nada complicado, a Sofi, que es de Zacatecas la agarró la pandemia allá, entonces le tuvimos que mandar por paquetería todo, y ella encontró quién le ayudara a filmar y ya se iba dirigiendo todo por teléfono. Es un video que nos gusta mucho, no parece hecho a distancia.

– ¿Ya cuando se vuelva a la normalidad hay planes de retomar las presentaciones pausadas o alguna gira en el país?

Sí, claro. Es lo que más nos gusta, la parte creativa nos gusta mucho, también tocar. Desgraciadamente ahorita no podemos planear nada, porque por más que nosotros queramos, realmente no hay manera.

– ¿Hay noticias de las agrupaciones que cada uno tenía aparte de Gran Sur? Por ejemplo, Fobia

Sí, vienen cosas pero no están confirmadas al 100. No puedo todavía decirlo, pero vienen cosas bastante padres.

– ¿Habrán más conciertos por streaming?

Sí, vienen dos conciertos, que es en lo que hemos estado trabajando para el estado de Durango. Entonces nos estamos preparando porque esos conciertos requieren de mucha preparación, producción, posproducción, y más después de lo que vimos que se puede hacer con el video de “Buena suerte”, sí queremos que sean conciertos que la gente le guste mucho. Ya lo podrán ver en nuestras redes sociales.

