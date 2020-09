“México Inmortal” con Rosy Arango y su amor por nuestra cultura

“Para mí, septiembre es todo el año”

El concierto de la Embajadora de la Música Mexicana en el mundo se grabó en vivo y estará disponible en plataformas digitales

Arturo Arellano

El pasado 15 de septiembre se transmitió en vivo el concierto “México Inmortal”, de Rosy Arango, con motivo de la conmemoración de la Independencia mexicana, no obstante, la extraordinaria artista nos adelanta que también estará disponible en todas las plataformas digitales para quienes no tuvieron oportunidad de disfrutarlo en la televisión.

Para ahondar en detalles, la siempre guapa y talentosa Rosy Arango concedió una entrevista para DIARIO IMAGEN. “Este concierto y en particular el haberlo grabado en un disco me ha permitido consolidarme como Embajadora de la Música Mexicana en el mundo, gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al canciller Marcelo Ebrard. ‘México Inmortal’ fue parte de los conciertos en todas las embajadas de México en el mundo y eso me pone muy feliz, porque tengo la oportunidad de llevar nuestras raíces a todas las latitudes, sus colores, sus sonidos, es algo maravilloso”.

Recalca que “por ahora mi tarea como embajadora es esa, se ha resuelto con este concierto que se grabó y se transmitió en vivo, pero en cuanto pase todo esto de la pandemia, seguramente tendremos actividades presenciales, conciertos, para estar cerca de mi gente y de la gente del mundo con nuestras raíces mexicanas como bandera. He venido siendo embajadora desde hace mucho tiempo, es una misión que puse en mi corazón.

En el 2010 fui La Voz del Bicentenario y luego seguí trabajando hasta recibir este nombramiento de embajadora, quiero dejar huella, defender y salvaguardar nuestra cultura”.

Asimismo, describió que “México Inmortal es un concierto que hicimos de manera tradicional, elegimos canciones clásicas de la música mexicana, la misión es ir por delante como Embajadora de Diplomacia Cultural y sin duda es la mejor forma de estrechar vínculos entre México y el mundo, a través del arte, de la música, de nuestra gastronomía, textiles. Esa es la misión que no se acabe esta lucha”.

Todas las embajadas a través de sus canales de YouTube, transmitieron “México Inmortal” durante los festejos de la Independencia de México, en lugares como Panamá, Miami y otros, mientras que en México se transmitió en televisión abierta a nivel nacional, sin embargo, para quienes no pudieron verlo nos cuenta que “el disco está disponible en plataformas digitales y si quieren el video, lo pueden adquirir directamente conmigo, en mis redes sociales, me escriben y les mando los que quieran”.

Describe también que “la música mexicana en el mundo está identificada por el mariachi, pero somos un crisol, un abanico de sonidos maravillosos. Por ello siempre mostramos desde Son Jarocho, música oaxaqueña, un poco de todo. Así que seleccionamos esas canciones que no pueden faltar, las de José Alfredo Jiménez, las que nos han dado identidad en el mundo, las consentidas, otras como ‘Cucurrucucú Paloma’, pero también como punta de lanza va mi canción ‘Mi nombre es México’ que es mi propuesta de música mexicana contemporánea, fue un sueño escucharla interpretarla por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que son los mejores del mundo. También interpretamos ‘Declárate inocente’ que es muy poco conocida de José Alfredo Jiménez, pero la podemos recordar en la voz de Lucha Villa”.

Concluye que este concierto es un verdadero “Chile en nogada”, porque “es colorido, verde blanco y rojo, porque es dulce, pero picoso como el amor de los mexicanos. El vestuario que van a ver es del maestro Armando y son obras de arte, ojalá se den la oportunidad de verlo. Se grabó desde el maravilloso Puerto de Acapulco en el Mundo Imperial”.

Para ensalzar a México en el mundo, este concierto puede ser disfrutado en plataformas digitales.