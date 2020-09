Sheinbaum, Monreal y Ebrard… ¿quién más para “la grande”?

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

A pesar del Covid-19, ganaderos con números positivos

“Llave CDMX”, sinónimo de ciudad inteligente

En el marco del segundo informe de labores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la opinión pública en general ha calificado positivamente el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo como gobernante de la capital de la república y sin pensarlo dos veces, una gran parte de la población “chilanga” y del interior del país ya ven en la recta final de la sucesión presidencial a la única mujer con buenos resultados como para el “juego de la silla del águila”.

No es la única que a estas alturas se ubica en el ánimo del electorado para el reto 2024, pero es un hecho que no se ve a nadie más de sus compañeras del gabinete hacerle competencia y mucho menos sombra en una carrera donde la “caballada” no es amplia pero si sólida, en la que, queriendo o no, se ubican también los nombres del líder de Morena en la cámara de senadores, Ricardo Monreal Ávila y del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, y tal vez con el tiempo y trabajo se pudiera agregar un competidor más, para completar el póker de ases, aunque el titubeo o error de alguno pudiera descartarlos de la baraja disponible hasta el momento, pero eso sólo el tiempo lo dirá.

Por lo pronto, es de destacar que con buenos resultados obtenidos en los primeros dos años de su gestión, la doctora Sheinbaum ha sido evaluada por sus gobernados con calificaciones aprobatorias con números y porcentajes donde la opinión sobre el trabajo realizado es “buena” y “muy buena”, y lograr esos resultados en una urbe de grandes problemas como la inseguridad y otras particularidades con los que la población ha tenido que lidiar en los últimos meses, como la pandemia. De seguro los buenos resultados no son del todo satisfactorios para la jefa de Gobierno pero sí motivantes para su trayectoria política.

Inseguridad, pandemia, desempleo y reactivación de la economía son y seguirán siendo parte de los temas que sin duda definirán el rumbo y desenlace de la ruta 2024, y hoy por hoy son tres ases los visibles para entrar al nada fácil “juego de la silla”, así que vayamos haciendo la quiniela porque las cartas están echadas y los espectadores esperan un juego limpio, es decir sin cartas marcadas.

VOY CON TODO.- Hablando de buenos resultados, a pesar de Covid-19, los ganaderos del país están dando positivo, pero no en términos médicos, sino en resultados que hablan de productividad y eficiencia. Oswaldo Cházaro Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), informó que las exportaciones de carne de res y de ganado bovino en pie suman dos mil 242 millones de dólares, situación que se expande a un gran ritmo y se traduce año con año en una demanda de mayor número de becerros, lo que colocan a este sector en el tercer lugar de ventas agropecuarias de nuestro país, sólo por debajo de la cerveza y el aguacate.

Sin embargo, el líder de los ganaderos reconoció que ese logro no se refleja en la rentabilidad de la mayoría de los pequeños y medianos ganaderos, por lo propuso que en el PEF 2021 los disputados deban incluir el Programa de Bienestar para el Desarrollo a los Pequeños y Medianos ganaderos, similar al que se tiene para la agricultura, como medio de compensación y estímulo directo a su economía. Lo anterior durante su participación en el Webinar “Produciendo Proteína Animal en Tiempos de Covid-19.

VA MI RESTO.- En materia de gestión pública, en su segundo informe, Claudia Sheinbaum destacó que su gobierno ha implementado el Programa General de Formación Policial 2020, acción que busca profesionalizar al cuerpo de seguridad de la urbe, pero también dijo que en es ese rubro la digitalización de los servicios y los trámites de atención son importantes, y resaltó la creación de toda un serie de herramientas digitales, donde lo más relevante es la “Llave CDMX”, donde la mayoría de los usuarios de internet ya pueden utilizar esta aplicación.

En términos generales, “la llave” pretende hacer más eficientes y expeditos diversos trámites de servicios que ofrece la ciudad, como por ejemplo la denuncia de delitos y otros más de 30 gestiones, y eso habla de una ciudad inteligente, con menos burocracia, más transparencia y mejor combate a la corrupción. Ojalá que los resultados sean diferentes y mejores a los obtenidos hasta ahora, ojalá, y hasta ahí porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx