Ocupación hotelera en Cancún llegaría a un 60%, este fin de año

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Hasta agosto, la entidad había perdido más de 5 millones de turistas

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) reconoció que hasta agosto pasado, Quintana Roo ya había perdido poco más de cinco millones de turistas, en su mayoría provenientes de dos mercados estratégicos: Reino Unido y Argentina.

No obstante a lo anterior, su director, Darío Flota Ocampo, prevé que este año cierre Cancún con 60% de ocupación hotelera. “El año pasado a estas fechas eran cerca de nueve millones de visitantes los que estuvieron en el Caribe mexicano, y ahora son apenas 3.8 millones, una caída de 60% desde el extranjero. Pero esperamos que para finales de 2020, se alcance en Cancún una ocupación de 60%, mientras el semáforo epidemiológico lo permita”, declaró.

Asimismo, para el último trimestre del año tienen buenas noticias en cuanto a las llegadas de vuelos. “Las diferentes líneas aéreas que operan Europa, Estados Unidos y México anunciaron 35 rutas para los tres aeropuertos (Cancún, Cozumel y Chetumal), de los cuales 12 son nuevas rutas, la mayoría del país vecino y 23 retornan, además de que hay tres aumentos de frecuencias aéreas”, señaló.

Flota Ocampo dijo que están considerados cinco mercados estratégicos y tan sólo de Reino Unido contabilizaron apenas 54 mil 96 visitantes; mientras que de Argentina, 46 mil 908, es decir, incluso menos de la mitad de los que normalmente se reciben.

Afirmó que se está a la espera de que retomen los vuelos comerciales con estos y otros tres países clave para recuperar un poco del mercado. Pues al estado entre enero y agosto, llegaron 3.8 millones de visitantes, es decir, 57.7% menos respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior, de estos 1.8 millones son de los países considerados estratégicos como Argentina, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.

“Para el caso de Argentina, aún hay restricciones de viajes y los nacionales que salen del país una vez que regresan están sujetos a una cuarentena de 14 días, lo que no anima a que viajen. Para el caso del turismo de Europa, prácticamente está perdido ya que la mayor parte llegan para verano”, reconoció.

El turismo canadiense fue el que mostró una caída menor de 47.1%, es decir llegaron 452 mil 553 turistas, dado que ellos viajan a principios de año y aún la pandemia no era tan fuerte. Por su parte, Estados Unidos que representa el mayor flujo de visitantes reportó 1.2 millones de viajeros, con una caída de 59% y aunque continuaron viajes comerciales estos fueron muy pocos.

Hoteles de Chetumal, sin turistas durante tres meses

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sedetur) estatal, Chetumal fue el destino que más sufrió la caída en la demanda de hoteles, registra durante los primeros siete meses de 2020, ocupaciones de apenas 15.9%.

El reporte de la ocupación hotelera diaria de los principales destinos del Caribe mexicano, que corresponde de enero a julio de este año, revela que los hoteles de los demás destinos: Cancún y Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres y la Riviera Maya, superaron el 30% de cuartos ocupados.

Revelaron que los meses más críticos para la capital del estado fueron abril, mayo y junio, en los que, no se ocupó ni una sola habitación de los más de dos mil 700 cuartos disponibles.

Deborah Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo señaló que no se proyecta un importante repunte en lo que resta del año, a pesar que el semáforo se encuentra en amarillo. De modo que, la expectativa es la misma para las vacaciones de invierno y sus esperanzas de recuperación económica están fijadas en las temporadas vacacionales de 2021.

Asimismo, urgió al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) para que reinicie actividades y promociones turísticas cuanto antes, “se necesita retomar y con mayor fuerza las campañas publicitarias en la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y El Bajío, así como iniciar con la promoción en Belice”, manifestó.

Las estadísticas de la Secretaría de Turismo (Sedetur) de Quintana Roo revelan que de enero a julio de 2020, los destinos con mayor porcentaje en ocupación hotelera fueron Cancún y Puerto Morelos con un porcentaje de ocupación hotelera arriba del 30%.

Q. Roo continúa en semáforo amarillo una semana más

El gobernador Carlos Joaquín González informó que esta semana, del 21 al 27 de septiembre, el semáforo epidemiológico estatal se mantendrá en color amarillo en toda la entidad, no obstante, también emitió una advertencia para la zona sur, donde se ha registrado un repunte de casos de Covid-19, el cual podría llevar a esta región de regreso al color naranja.

Durante el programa Conexión Ciudadana del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social que se transmitió por las redes de la Coordinación General de Comunicación, el gobernador insistió en que se debe fortalecer y aplicar de manera más estricta las medidas de higiene, a fin de no provocar un retroceso en el color del semáforo epidemiológico. “No queremos regresar al color naranja, hay que estar muy atentos, hay que cuidarnos, no relajemos las medidas sanitarias”, expresó.

Enfatizando el cuidado para la Zona Sur, que es la que mostró un repunte en el número de casos “Con el paso al amarillo en la Zona Sur, habrá más gente y por tanto más riesgo de contagio. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y a los visitantes”, puntualizó.

Asimismo, se transmitió un mensaje de parte de médicos del hospital militar, policías, profesionales de la salud. “Le pedimos a todas y todos los quintanarroenses que cuiden su salud, no relajen las medidas sanitarias y apliquen continuamente los hábitos de higiene”, dijeron en el mismo.

Finalmente, Carlos Joaquín dio a conocer el top 10 de las colonias con más contagios, de acuerdo con el geoportal epidemiológico, las cuales son las siguientes: Proterritorio, Chetumal; Villas del Mar, Cancún; Solidaridad, Chetumal; Xulhá, Othón P. Blanco; Paseo de los Olivos, Playa del Carmen; La Gloria, Isla mujeres; Adolfo López Mateos y Payo Obispo, Chetumal; la Región 92 en Cancún, y la isla de Holbox.

Se disparan amonestaciones de parte de la Policía de Reacción Covid

Con el semáforo epidemiológico en color amarillo y la apertura de playas, habitantes de Cancún han relajado las medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19, por lo que el número de amonestaciones de parte de la Policía de Reacción Covid se han duplicado.

En dos semanas esta unidad policiaca encargada de instar a los ciudadanos a que cumplan los protocolos de salud, ha registrado poco más de mil personas amonestadas por no acatar las medidas preventivas, como lo son: el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y evitar aglomeraciones en espacios públicos.

Esta fue la misma cantidad de apercibidos registrada en el municipio durante todo el mes de agosto, cuando la demarcación se encontraba aún en color naranja del semáforo, es decir, que con el paso a color amarillo, bastaron dos semanas para alcanzar las mismas amonestaciones.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido necesario llevar a nadie ante el juez cívico, pues no hay registro de personas que hayan reincidido en las faltas administrativas.

Sana distancia es inexistente para cancunenses

Hasta ahora, la falta más usual es que no se respeta la sana distancia, por lo que se pueden observar aglomeraciones en espacios reducidos, sobre todo en bancos y tiendas departamentales, a donde la gente acude incluso en familia.

Tras la apertura de playas públicas, que comenzó de manera escalonada con tres balnearios hace dos semanas y posteriormente el lunes 14 de septiembre las cuatro restantes, se esperaba un repunte en el número de amonestados, no obstante, no se esperaba que fueran tantos, por lo que solicitan a la gente que guarde las precauciones necesarias para no provocar un rebrote de la enfermedad.

Pese al incremento de apercibidos, se prevé que cada vez sean menos, debido a la reapertura paulatina de espacios públicos, pues si se logra avanzar en el semáforo epidemiológico a verde, las restricciones serán cada vez menos y se podrán abrir los foros que faltan y a donde a gente comenzará a acudir de manera gradual.

montanezaguilar@gmail.com