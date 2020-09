Muñoz Ledo: si llego, Marcelo se va

Arturo Ríos Ruiz

También Mario Delgado

Estrategia, o va en serio

Se me hizo extraña la declaración del “colmilludo” Porfirio Muñoz Ledo, uno de los aspirantes a dirigir Morena, sobre la sentencia a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado, respecto a que, si es el elegido para dirigir Morena, se iban los dos.

La extrañeza parte de su larga carrera; don Porfirio, uno de los más expertos de la política nacional, ha militado en casi todos los partidos y los innumerables cargos que ha desempeñado, lo colocan como de los más avezados en la “grilla”.

Con base en sus antecedentes, pensamos que se trata de una jugada de dos bandas del vetusto político que se las sabe de todas todas y le es difícil fallar.

Se sabe con discreción que Muñoz Ledo tiene pacto de complicidad política con Claudia Sheinbaum y eso nos dirige a pensar que el experimentado lanzó la pedrada de dos bandas, una para ganar a los adeptos “morenos” que no quieren a los dos, entre ellos los que trabajan en el proyecto de la dama.

Ella quiere ser la primera mujer en la historia de llegar la Presidencia, goza de la preferencia de AMLO, bien ganada por el secreto del manejo de los segundos pisos, desplazó a Cesar Buenrostro, entones secretario de Obras en la administración del tabasqueño en la CDMX, a quien correspondía operar la obra cuya inversión, aún es un enigma que no se rindió cuentas.

Marcelo y Delgado han sido pareja política y el segundo es un ariete del titular de Relaciones Exteriores y por ello, se considera que Muñoz Ledo le hace un servicio a la soterrada aspirante a la “silla mayor” de México.

Si fuera algo personal del anciano diputado no los daría a conocer con el desparpajo que lo hizo, la prudencia de todo político, siempre ha sido no dar a conocer sus cartas futuras y en este caso, semeja que el añejo personaje ya sabe que no ganará esa contienda del partido fundado por AMLO.

Porfirio fue más que claro: “Mi querido amigo, lo digo con respeto, Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser Presidente de la República. En todos sus actos lo demuestra. (…)

“Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas”, le comentó al diario hispano El País.

Mario Delgado también fue aludido con la misma amenaza, no obstante que puentea para dirigir Morena y así, trabajar más por la candidatura de Marcelo Ebrard, pues todos sabemos que es su subordinado desde hace tiempo.

AL CIERRE.- ¿Qué pensará hacer Ricardo Anaya en la política después de tremendo fracaso de su temprana ambición de ser Presidente de México? Bueno, es joven, le asiste el derecho, pero todo ha cambiado para él.

