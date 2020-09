Comenzará arribo de cruceros a Q. Roo a partir de noviembre

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Royal Caribbean y Carnival confirman fechas para el 1, 2 y 3 de ese mes

El director del Consejo de Promoción Turística de la entidad (CPTQ), Darío Flota Ocampo, afirma que la industria de cruceros se reactivará a partir de noviembre en Quintana Roo, pues existen algunas navieras que ya han confirmado fechas para sus primeros arribos a la Isla de Cozumel y Mahahual, después de más de 5 meses de paro.

Recalcó que afortunadamente este sector no resultó muy afectado, “porque la entrada de la pandemia sucede justo cuando la temporada más fuerte del arribo de cruceros estaba concluyendo. Ahora el sector podrá reactivarse en los próximos dos meses y sólo se perdería el inicio de la temporada, mientras que se espera una gran cantidad de viajeros para finales de este 2020”, declaró.

Debido al riesgo de infección, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) aún no permiten que los hoteles flotantes entren en operación, pero la temporada fuerte arranca tradicionalmente en octubre y concluye en abril, por lo que aún hay un poco de tiempo para que se retiren las restricciones y se salve parte de la nueva temporada alta.

“Ya se está acercando esa fecha, sobre todo por la espera con ansias de la isla de Cozumel y también Mahahual. Estados Unidos no ha permitido que partan barcos hasta el próximo mes de octubre, las navieras Royal Caribbean y Carnival ya tienen fechas programadas para el 1, 2 y 3 de noviembre, que es cuando parten de los puertos de Florida, así que los estaríamos recibiendo por acá, si esa fecha se confirma, al día siguiente de su salida”, comentó.

Flota Ocampo ha dado a conocer que la isla de Cozumel tuvo una afectación particular por la ausencia de los cruceros. “La afectación no ha sido sólo para quienes trabajan directamente en los cruceros, sino para todos aquellos que brindaban servicios en los puertos o vendían cosas, toda la zona aledaña a los lugares donde atracan estas embarcaciones. No obstante, esperamos un buen cierre de año con la mejor etapa de este sector” concluyó.

Q. Roo pierde 3 mil 180 mdd por la falta de turistas

Una derrama superior a los tres mil 180 millones de dólares es la que perdió Quintana Roo, entre enero y agosto, luego de que alrededor de tres millones 700 mil turistas de los tres principales mercados de este destino: Estados Unidos, Canadá y los connacionales, no llegaron, de acuerdo con cifras del Consejo de Promoción Turística.

Flota Ocampo, titular de la dependencia, precisó que de enero a agosto, en el caso del mercado de Estados Unidos, se han recibido 1.2 millones de visitantes que representan 40% de los que arribaron en 2019, cuando promedio llegaron tres millones en el mismo período de tiempo. Es decir, que dejaron de llegar 1.8 millones de turistas (-60%), con un gasto promedio de mil 017 dólares y que representa una derrama aproximada de mil 830 millones 600 mil dólares.

En el caso de Canadá, de 856 mil turistas que llegaron de enero a agosto de 2019, este año sólo se recibieron a 452 mil, es decir solo 53%, poco más de la mitad de los del año pasado.

Por lo tanto, en dicho lapso se dejaron de recibir 404 mil (-47%) visitantes, con un gasto promedio de mil 260 dólares, que equivalen a una derrama aproximada de 509 millones 40 mil dólares.

En cuanto al mercado nacional, señaló que de enero a agosto han llegado al estado 1.5 millones de visitantes, prácticamente 50% de los que se tuvieron durante el año pasado en el mismo período. Dejaron de llegar 1.5 millones de turistas nacionales quienes realizan un gasto promedio de 561 dólares por persona, equivalentes a una derrama perdida de 841 millones 500 mil dólares.

En conjunto, los tres mercados principales para Quintana Roo dejaron de arrojar una derrama aproximada de tres mil 181 millones 400 mil dólares.

Miles de familias, con cartera vencida ante el Infonavit

La crisis económica en Quintana Roo continúa afectando a miles de personas y esto se ve reflejado en diferentes sectores, por un lado, en el escolar, que presentó cifras al alza en cuanto a deserción durante el recién empezado ciclo, ya que los estudiantes no tienen dinero para cubrir sus gastos; y por otro lado, en los adeudos, en este caso de las familias que no han podido cubrir los pagos por sus inmuebles ante el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A esto hay que sumar los recortes federales que han puesto en riesgo a la escuelas de tiempo completo y la lenta recuperación de empleos, con lo que el panorama no luce alentador y aun cuando el semáforo ha avanzado a amarillo en la entidad, la economía familiar de los quintanarroenses, tardará un poco más en ver una mejoría y poder solventar cada uno de sus gastos.

Tan sólo entre abril y julio, más de 11 mil familias se sumaron a la lista de prórrogas y cartera vencida ante el Infonavit, es decir, que no tienen la solvencia para cubrir estas deudas y algunos simplemente dejan de pagar, mientras que otros prefieren solicitar prorrogas, al menos hasta que recuperen un poco sus ingresos.

Según el Infonavit, en Quintana Roo su lista de cartera vencida, es decir, de quienes dejaron de pagar sus créditos hipotecarios, cerró julio en 20 mil 788 cuentas, lo cual representa dos mil 308 más de los había en abril. En lo que respecta a los derechohabientes que tramitaron una prórroga para cumplir con sus mensualidades, la cantidad pasó, en ese mismo periodo de tiempo, de 13 mil 971 a 23 mil 015 casos, un incremento de nueve mil 044 cuentas.

Hasta julio, en Quintana Roo había una cartera de 197 mil 361 de créditos hipotecarios, de los cual, 153 mil 558 están vigentes, es decir, que están al corriente con sus pagos.

Q. Roo con el mayor número de prórrogas en la península

Patricia Palma Olvera, presidenta de El Barzón Quintana Roo, organización que se dedica a atender temas relacionados con deudas, comentó: “La situación se ha agravado muchísimo porque se quedaron sin trabajo, pero en Quintana Roo, no nos van a quitar ninguna casa, la gente puede estar tranquila en todo el estado”.

Calificó como “ilógico que los trabajadores que se quedaron sin empleo estén en riesgo de perder sus viviendas, por ejemplo, en el caso del sector servicios, donde hay meseros, “barman” o en otros sectores como amas de llave, por mencionar algunos, se quedaron sin ingresos durante el paro de labores, no les pueden arrancar sus patrimonios, pues no dejaron de trabajar por gusto, lo que se debe hacer es buscar estrategias para haya consideración en estos casos y permitirles ponerse al corriente”.

Quintana Roo registró la mayor cantidad de prórrogas y cartera vencida de toda la península yucateca. En el caso de Campeche, entre abril y julio las prórrogas de pago incrementaron únicamente en 550 casos y en cartera vencida sólo 100 contratos más se sumaron. Mientras que, en Yucatán el incremento de las prorrogas fue de dos mil 306 y de cartera vencida mil 156.

montanezaguilar@gmail.com