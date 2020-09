Llaman autoridades de Naucalpan a aprovechar Mes del Testamento

Trámite con precios preferenciales

Naucalpan, Estado de México.- El gobierno de Naucalpan invita a la ciudadanía a realizar su testamento con precios preferenciales, como parte de la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento 2020”.

A través de la Jefatura de Testamentos y Escrituración, la Administración municipal ofrece el trámite en 800 pesos, costo hasta 70 por ciento menor al habitual en notarías, que ronda los 3 mil pesos.

Esta iniciativa promueve que las y los naucalpenses cuenten con certeza jurídica sobre el destino que tendrán sus bienes y derechos, una vez que fallezcan.

La coordinadora de la Jefatura de Testamentos, María del Refugio García, comentó que los habitantes que deseen manifestar su voluntad testamentaria deberán llevar a la Dirección de Tenencia de la Tierra una copia de su identificación oficial, de su acta de nacimiento y, en caso de haberse casado, de su acta de matrimonio.

La funcionaria dijo que cualquier ciudadana o ciudadano a partir de los 18 años puede realizar su testamento, sin importar el límite de edad, pues lo fundamental es que esté en pleno uso de sus facultades mentales.

“Lo que importa para realizar el testamento es que la persona esté lúcida, no importa la edad, que sea de 18 años en adelante, si es joven, pero no tiene lucidez, no puede hacerlo”, manifestó.

La coordinadora comentó que en caso de que la o el ciudadano no sepa leer, escribir o tenga discapacidad visual, se requerirán testigos para acceder al servicio.

Para mayores informes, la Dirección de Tenencia de la Tierra pone a disposición los teléfonos 55 5360 6682 y 55 5560 9793.

La ciudadanía puede realizar su trámite y recibir asesoría en la dependencia antes citada, ubicada en el tercer piso, ala B, del Edificio Anexo al Palacio Municipal, de 9:30 a 14:30 horas. Avenida Juárez 39, fraccionamiento El Mirador.