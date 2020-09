La lucha de las mujeres es de todos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

AL AUMENTO DE LAS AGRESIONES A LAS MUJERES, al asesinato brutal, al maltrato familiar, la hostigamiento, a la persecución de brutos y tratantes, de asesinos de niñas, señoritas y ancianas, sin duda, se van acumulando los odios y los rencores, de nada les sirve denunciar cuando los brutos se quedan en las casas y mientras se hacen las investigaciones siguen con sus violencias y afectan a toda la familia, muchas denunciantes han acelerado su muerte ante la denuncia porque los agresores no toleraron que les denunciaran y ahora gozan de libertad en muchos sitios, en Matehuala, a una pareja le violaron dos mujeres de una escuela a su pequeña hija, después de las denuncias y ante la poca oportunidad de recursos económicos los padres no pudieron evitar que esas violadoras fueran puestas en libertad y ahora la madre se queja en la CNDH, que le ignora, amarrada en su silla, esperando que la atiendan, pero qué más da, el odio y el rencor están ahí al lado del miedo y de la falta de confianza a la ley y la justicia y así, los funcionarios y consejeros del Presidente le dicen que valen más las pintas y los retratos destruidos que las vidas de miles de mujeres que ahora salen indignadas a las calles exigiendo justicia, con todo el valor que les brinda la misma destrucción de sus sueños y esperanzas, las manifestantes del “ANTIGRITA” nos dan la muestra, espantan a muchos, porque pintan las paredes y que den gracias antes de que tomen armas y se hagan justicia por propia mano, ante la ignorancia y el desprecio de los famosos “revolucionarios de la 4T” que, como no controlan a las protestantes, las quieren doblegar con su desprecio, y esto, en vez de parar, sube de tono y la agresividad se manifiesta porque no tienen más salida que ésa, los gritos ya no bastan, las pintas tampoco, las roturas de vidrios no dan, y así, es vital que ahora salga ya el Presidente a dar la cara al más grande núcleo social del país, más marginado y lastimado, como son las mujeres, todas la mujeres y muchos hombres que apoyamos su lucha y sus demandas, ya basta, no se puede entender que una madre, Yesenia Zamudio, tenga cuatro años demandando justicia para su hija asesinada en el IPN, María José, y así, al desesperar, actúan y ya no llora, grita y demanda justicia y reúne al Bloque Negro de feministas radicales y esto no es delito, los delincuentes andan sueltos y muchos están en las escuelas y las aulas, mientras las mujeres tiemblan ante las agresiones y violencias y se defienden, porque al atacar a una, responden todas, y así se aumenta la solidaridad y no sabemos hasta donde parará si no hay atención y justicia, porque la verdad, ya basta.

No se puede entender que a una pobre pequeña violada y lastimada quiera mejor morir allá en Puebla, antes que ser curada, porque trae, por la violación y los daños, los intestinos de fuera y así muchos otros casos, ya basta que, como todos sabemos en Tlaxcala, están los padrotes y madrotas en las mafias familiares de la trata y de ahí salen cientos de jovencitas a la prostitución sacadas de muchas partes del país, para que un grupo mafioso y protegido por las autoridades sigan explotando a miles de mujeres y nadie hace nada, ni las autoridades de Tlaxcala que conocen casa a casa donde las mantienen en el horror y terror hasta doblegarlas para que se rindan a la explotación criminal de la prostitución y la drogadicción. Todos lo saben y nadie hace nada, el gobernador y los policías de la región como si nada, nada más recibiendo las cuotas, ya que esos mafiosos a nivel internacional gozan de la impunidad y de la protección, porque muchos funcionarios usan sus servicios para tener prostitutas a la mano y poderlas dar a cambio de favores de mayor nivel, y esto lo saben todos y lo siguen aguantando, y por esa razón las mujeres salen a “romper madres” y jugarse la vida y al rato las acompañarán sus parejas y sus hijos, hermanos y a ver cómo responden los ahora políticos alegando que no negocian con la violencia, cuando ellos mismos han salido de esa tenebrosa región en las luchas sociales… ya perdieron el honor y la vergüenza, ya no saben que al ser gobierno deben atender a los que lo demanden, dar justicia, por eso los votamos y ahora, algunos y algunas, solamente le hacen al pendejo y quieren más tiempo para dejar pasar a ver si todo se calma, cuando la violencia aumenta. Ya basta, hay que hacer algo y eliminar como dicen sus consignas a los que lastimen a una, porque lastiman a todas…y todos.

EL PRESIDENTE SE HA MANTENIDO EN SU “MACHO”, pues es necio, pero sabemos que no es tonto ni desobligado de sus obligaciones y a lo mejor, solamente le tienen mal informado alegando que las protestas como son violentas, porque así las marcaron los mismos funcionarios y las provocaron, alegan que son patrocinadas por la reacción y los “fifís” y no hay nada peor que el engaño y nada peor que creer en el mismo y no hacer nada, en verdad Presidente que, a lo mejor, a usted no le llega esto porque no tiene hijas y no sabe del horror, el miedo y el terror con el que salen y de cómo nos quedamos los padres, con “el Jesús en la boca”, esperando que nada pase cuando sabemos que en las calles y las escuelas y las casas pasan horrores y sufren violencia y brutalidades nuestras mujeres y claro que nos duele y por ello no entendemos que un hombre de razón que dice ser revolucionario y atender a las masas y a los más jodidos , ahora, se cierre, porque alega que no acepta la violencia y no quiere ni pintas ni destrucciones, cuando las mujeres han sido destruidas en sus vidas y sus sueños, no piense presidente que las protestas de mujeres son manipuladas, no, son provocadas por la desatención y la brutalidad de muchos y no hacemos nada, las autoridades no hacen nada y tampoco esto se resuelve con llamados portarse bien y a dar besos y abrazos en vez de castigar y poner fin a las violaciones, agresiones, maltratos y asesinatos. Si NO atiende a las mujeres, usted, ya nadie más que usted, seguramente, las protestas saldrán en mayor nivel como ahora sucede en muchas partes ante la tontería de las respuestas y la falta de sensibilidad política y social, ahora, se debe atender a nuestras mujeres y darles soluciones y respuestas, ya no más chorizos y ni más bla bla bla… no vale más un cuadrito pintado que la vida o el maltrato de cualquier mujer.

