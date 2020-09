El TP01 debe ponerse a trabajar

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Primero, quítenle los logos de la FAM

Réntenlo a las aerolíneas comerciales

Sin uso, se daña y sólo genera gasto

Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío,

que no lo puede llenar la llegada de otro amigo

Alberto Cortez, cantautor argentino

Un avión de gran tecnología, uno de los mejores que surcan los cielos mexicanos, está inmóvil. Se daña por la falta de uso, genera gastos de millones de pesos su cuidado, mantenimiento y revisión periódica. Pero, lo peor es que no hay decisión política de ganar dinero con él.

Y se entiende. El gobierno socialista no entiende de soluciones contables. No saben cómo evitar que el desperdicio financiero, no sólo por su adquisición y los “pagos chiquitos” de millones de dólares para acabar de pagarlo, sino la depreciación contable.

Esto representa al mes, más de 12 millones de dólares de mantenimiento y unos 60 millones para la compra total de la aeronave. Esta cifra es anual y representan unos 1,500 millones de pesos (la mitad de lo que pretendían obtener por su Lotería).

Pero ¡hay una salida! Primero, deben quitarle los logos de la Fuerza Aérea Mexicana. Luego rentarlo, tanto a empresas privadas, como a aerolíneas. Esto pagaría cuando menos, la mitad de los gastos que les menciono.

No debe el pueblo soportar sobre sus espaldas la carga de un avión que desprecia el presidente López Obrador. Por cierto, tampoco utiliza otros aviones más modestos para sus viajes al interior del país o al extranjero.

Ya basta de despilfarros en aras de no quedar mal con el pueblo, por que usa un avión digno al representante de todos los mexicanos. Si no quieren los lujos de la CNDH abordo, pues que lleven tacos de arroz con frijoles, pero usen las herramientas que se pagan con el esfuerzo de todos los que pagamos impuestos.

PODEROSOS CABALLEROS

CAPUFE FERROCARRILES: El presidente López Obrador dio a conocer que ya no se permitirá la toma de casetas de cobro de autopistas administradas por Capufe y por empresas privadas; un negocio de grandes utilidades para grupos políticos y grupos de presión como los padres de los “43”. Sin embargo, no dijo nada de los bloqueos de vías de ferrocarril por estudiantes normalistas. Si afecta al sector privado no importa, pero si ataca los ingresos del gobierno, entonces todo el rigor del Estado. La ley para defender intereses presupuestales; la impunidad de quienes atacan el sistema productivo.

CONADE: Son asuntos domésticos, pero es el más claro reflejo de la corrupción con que se maneja la Comisión Nacional del Deporte, cuya titular, Ana Patricia Guevara, quien estuvo a punto de renunciar por una escandalosa extorsión a empresarios veracruzanos. Hace unos días, fue “corrido” por la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval, Israel Benítez, de la subdirección de Calidad para el Deporte. Guevara nombró al cuñado de éste, Oscar Juanz Rousell. Otra mancha al tigre y la impunidad campea como en el prianismo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BBVA- EUROMONEY: La revista Euromoney reconoció a BBVA, que preside en el país Eduardo Osuna, como la mejor institución que provee productos y servicios hipotecarios en Latinoamérica. El banco fue reconocido por tener la mejor oferta de productos y servicios hipotecarios en México, donde es el banco con el mayor número de hipotecas otorgadas en el país, uno de cada cuatro financiamientos, los otorgan en este banco.

