Semáforo verde en Q. Roo, sólo con ocupación hospitalaria de 10%

José Luis Montañez

Debe haber también menos de 0.5% en crecimiento de contagios, dice CJ

La necesidad de seguir avanzando en el semáforo epidemiológico estatal de Quintana Roo es evidente, pues con el paso al color amarillo quedó en evidencia que no es suficiente para que se logre una notoria recuperación económica y de empleos, no obstante Carlos Joaquín González manifestó que aún no existen las condiciones para declarar el semáforo verde.

Para que esta fase puda decretarse en el estado, antes se requiere que la velocidad de crecimiento de casos sea menor a 0.5 por ciento y que la ocupación hospitalaria sea del 10 por ciento o menor, aseguró el mandatario estatal.

Explicó que en el análisis de estos dos factores, que se realizó el jueves de la semana pasada, se detectó que en la Zona Sur se mantuvo debajo del 1%, pero incrementó 0.1 por lo que se mantiene en riesgo de regresar a la fase naranja, en contraste con la Zona Norte, donde se detuvo el ascenso de los contagios.

Advirtió que en el semáforo a nivel nacional, dos entidades regresaron a la fase naranja, por lo que es sumamente importante continuar respetando las medidas sanitarias y con ello evitar que el índice de velocidad en el crecimiento de casos aumente en Quintana Roo y se tenga que enfrentar también a un retroceso en el semáforo.

Reiteró que el estado podrá ingresar a la fase verde “sólo cuando el indicador de velocidad de crecimiento de casos se mantenga al menos durante dos semanas, en 0.5 y la ocupación hospitalaria sea del 10% o menor en el mismo periodo de tiempo”.

Finalmente, afirma que el resultado del comportamiento ciudadano en la pasada celebración del Día de la Independencia, se podrá valorar hasta finales de septiembre y los primeros días de octubre, cuando sea posible determinar si hay o no un incremento en el numero de contagios, como sucedió una quincena después de la celebración del Día del niño y el Día de las madres.

Apatía para crear nuevas empresas en el estado

La industria privada en Quintana Roo recientemente lanzó una convocatoria para apoyar a nuevos empresarios que quisieran arrancar negocios en la entidad, a fin de de diversificar la economía y no depender únicamente del turismo, no obstante, hasta ahora, dicen, no han recibido ningún proyecto concreto que pudiera materializarse, tal vez por apatía o por el temor que causa emprender en tiempos de pandemia dentro de la nueva normalidad.

Sergio León Cervantes, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó que estas situaciones están frenando la generación de nuevos proyectos y en consecuencia la de nuevos empleos, sin embargo, reiteró la importancia de impulsar nuevas opciones económicas para no repetir los errores del pasado y no enfrentar de nueva cuenta una situación como la crisis actual, en la que depender de sólo un sector, la afectación ha sido mucho más grave.

“Hemos tenido algunas personas que nos buscan para solicitar información, o cómo deben entregar los proyectos, pero hasta ahora no hemos tenido una sola solicitud formal. Pero seguiremos promoviendo la convocatoria hasta el 16 de octubre, que es la fecha para recibir las solicitudes, y la invitación es que las personas se arriesguen”, comentó.

El sector empresarial a cambiado su forma de ver los negocios con esta pandemia. Por ello, organismos como el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y la Coparmex, por mencionar algunos, siguen trabajando para impulsar el turismo o servicios, pero también buscan nuevas posibilidades para la diversificación económica y que lleguen nuevas inversiones en otros sectores.

Entre las áreas de oportunidad que les interesan están: agronegocios, pesca y acuacultura, forestal, manufacturas, servicios, innovación e investigación tecnológica, por lo que convocaron a los interesados en crear empresas de este tipo a acercarse con ellos para recibir apoyo financiero.

La convocatoria fue abierta desde el 7 de septiembre, para quien tenga proyectos que lleven al estado a la diversificación. Explicaron que la participación no está limitada, por lo que pueden participar empresarios consolidados, académicos o emprendedores, pues el interés es reactivar la economía del estado y la generación de empleos lo más pronto posible.

León Cervantes comentó que una vez que tengan proyectos, la finalidad es que las cámaras ayuden a consolidarlos buscando los fondos y asesorías para crear estas nuevas empresas, por lo que los invitó a tener confianza. “Postulen sus proyectos, todos serán evaluados y todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados”, concluyó. Esperan que conforme el semáforo epidemiológico avance y se permita una reactivación de labores con menos restricciones, los chicos, medianos y grandes empresario comiencen a recuperar la confianza para invertir y apostar por proyectos distintos a lo relacionado con el turismo en la entidad. Pues muchos piensan que invertir en el sector turístico es “ir a lo seguro”, no obstante, esta emergencia sanitaria dejó claro que no.

Déficit de elementos en la Policía Quintana Roo

Por otro lado, además de la crisis económica y la falta de empleos, Quintana Roo enfrenta otro problema, que precisamente se deriva de lo anterior y es: el alza en la incidencia delictiva, pues mucha gente que se quedó sin trabajo ha optado por el camino fácil, incrementando el número de robos y otros ilícitos, a lo que ahora hay que sumar el déficit de elementos policiacos que reconoció esta semana la Secretaría de Seguridad Pública, para hacer frente a la inseguridad.

El subsecretario de seguridad pública, Alejandro Ocampo Galindo, confirmó que la Policía Quintana Roo cuenta con 5 mil 600 elementos, de los cuales mil 500 pertenecen a seguridad pública y de éstos, un 80 por ciento se encuentran realizando labores de campo. No obstante, reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública enfrenta un déficit de dos mil elementos para cumplir con el requisito de tener 1. 8 policías por cada mil habitantes, regla establecida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A esto, hay que sumar las bajas que se han dado como consecuencia de la pandemia por Covid-19, durante la que muchos al ser parte del grupo de mayor riesgo de contagio, han tenido que ser enviados a sus hogares, por padecer enfermedades crónicas u obesidad. Por ejemplo, en el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal) hay 350 elementos policiacos para enfrentar la inseguridad en la capital del Estado, pero 80 de ellos permanecen en sus casas, al ser considerados dentro de los grupos de riesgo.

Abren sólo 100 plazas para agentes

“Con el propósito de garantizar una mejor reacción, estamos realizando un diagnóstico de las condiciones de salud de los elementos policiacos, ya que varios presentan enfermedades crónico degenerativas, por lo que en breve se pondrá en funcionamiento una unidad de rescate y urgencias médicas”, aseguró.

Ante esta falta de elementos en la corporación, el subsecretario de Seguridad Pública dijo que en estos momentos disponen de 100 plazas para policías y personal administrativo que se integrarán al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C5) que entrará en funciones en la Zona Norte. No obstante, sigue sin ser suficiente para cubrir la demanda de seguridad que requiere un estado como Quintana Roo, en el que no solo hay que salvaguardar a la gente local, sino a los miles de turistas que arriban al estado.

Ocampo Galindo dijo que se han presentado 500 aspirantes, quienes compiten por una de esas 100 plazas disponibles por el momento, pero no descartó que en algún momento se puedan abrir más.

Miembros de la FGE no aprobaron evaluación de control

Según información proporcionada por el presidente de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública de Quintana Roo, Jorge Escudero, por lo menos 110 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) no cuentan con la debida acreditación de la evaluación de control y confianza vigente, ya sea por que no aprobaron, porque están suspendidos o porque se enfrentan a algún procedimiento administrativo.

En números, detalló que de los 110 elementos no acreditados, 96 no aprobaron la evaluación de control, lo que representa el 19% de los 598 elementos enfrentados a esta prueba, además de que se inició un procedimiento administrativo de separación de 58 elementos y 18 se encuentran en suspensión, sostuvo en conferencia de prensa.

Agregó que, buscará reunirse en los siguientes días con el Fiscal General, Óscar Montes de Oca, para analizar el tema de los elementos que no han logrado acreditar los exámenes de control y confianza: “Si no aprueban las instancias de este examen de control y confianza no puede continuar esto así, esto no se da. nosotros tenemos la responsabilidad de vigilar y que nos entreguen cuentas para saber cómo va esta capacitación, porque tenemos que empezar desde ahí, porque tenemos que acompañar a la autoridad”, expuso.

Inseguridad crece en agosto y septiembre

Afirma que los índices de violencia e inseguridad van a la baja en el estado, pero eso es de acuerdo al reporte obtenido por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiente al mes de julio, pues según denuncias ciudadanas, durante agosto y lo que va de septiembre, la incidencia delictiva ha tenido un incremento.

Esto se confirma con el reporte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, que esta semana reveló que tan solo del 14 al 20 de septiembre, 103 personas fueron arrestadas y puestas a disposición del Ministerio Público, de las cuales 28 fueron por delitos contra la salud, 9 por violencia familiar y 20 por robo, entre otros delitos. Del total, 28 fueron vinculadas a proceso: 18 por delitos contra la salud y 2 por homicidio, además de otros ilícitos, asimismo, destacaron que se logró prisión preventiva para 12 personas.

De igual manera, FGE informó que dio cumplimiento a 7 órdenes de aprehensión: 2 por feminicidio, 1 por homicidio, 2 por abuso sexual y 2 por violación. Mientras que los Policías de Investigación practicaron 3 cateos. Y los fiscales del Ministerio Público lograron 6 sentencias condenatorias, destaca una por violación donde el juez impuso una pena de 60 años de prisión.

