Miguel Ángel Rivera

La renuncia-denuncia del todavía titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime Cárdenas Gracia, puso en una situación difícil al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pero para eso están los legisladores de Morena y asociados, pues pronto sacaron el problema de la barranca.

En cuanto se conoció el texto de la carta de renuncia del ex consejero electoral y ex diputado, la bancada del PAN en el Senado, encabezada por Mauricio Kuri, trató de aprovechar la circunstancia para revisar lo que ocurre dentro de ese organismo que anteriormente se llamó Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y que le ha servido al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador para allegarse recursos extra, lo mismo mediante el remate de bienes decomisados a presuntos delincuentes que para respaldar la rife del avión-no avión, que por cierto parece que no resultó tan exitosa como se esperaba.

Sin embargo, para cumplir deseos, se necesita tener mayoría en las Cámaras del Congreso de la Unión, requisito que no llena el PAN ni con el respaldo de los otros partidos que integran el frente opositor.

Con el reclamo “basta de engaños, basta de dobles discursos, basta de cinismos. ¿Quieren comisiones de la verdad?, pues empecemos sobre la verdad en este presente”, el coordinador de los senadores del PAN intentó que se aceptara una propuesta para crear una comisión que investigara en el Indep las irregularidades denunciadas por Cárdenas Gracia.

Aunque por lo general los resultados resultan nulos, las cámaras del Congreso -en este caso el Senado- tienen facultades de crear comisiones especiales de trabajo para atender asuntos específicos, como, por ejemplo, las negociaciones ya concluidas del T-MEC o para dar seguimiento a las averiguaciones en torno a la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, o el desplome del helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla, Erika Alonso, y su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Los panistas deseaban aprovechar esa laxitud para averiguar lo que ocurre en el Indep, lo cual presumiblemente deja en entredicho la multipregonada lucha del gobierno de López Obrador en contra de la corrupción.

Pero el mango de la sartén lo tiene Morena, cuyo coordinador, Ricardo Monreal, preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que es el principal órgano de gobierno del Senado.

Las intentona del PAN se quedó precisamente en la Jucopo y no llegó siquiera al pleno de la cámara.

Morena y asociados no sólo rechazaron la posibilidad de integrar una comisión especial, sino que se negaron inclusive a poner este asunto en el orden del día para ser discutido en la sesión de ayer, en la cual los senadores analizaron asuntos de tanta trascendencia como reformas y adiciones la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal que proscriben el castigo corporal a los menores y facilitar el uso de la bicicleta en la Ciudad de México.

Así que el intento de investigar el Indep quedó en sólo declaraciones.

“Ladrón que roba lo robado, debe de ser investigado…”, manifestó el senador por Chihuahua. Gustavo Madero, mientras que su compañera de Sonora Lilly Téllez elogió a Cárdenas por su valor para denunciar la corrupción.

Además de protestar, porque no se admitió su propuesta de crear una comisión investigadora, el coordinador panista, Mauricio Kuri, denunció la corrupción al interior de Morena y añadió que la renuncia de Cárdenas a la dirección del Indep puso al descubierto delitos muy graves.

Iniciada la sesión, los también panistas Julen Rementería, Xóchitl Gálvez y Víctor Fuentes intentaron que el pleno aceptara integrar esa comisión, pero la mayoría de Morena y asociados rechazó que el tema fuera incluido en la orden del día.

Gobernación asegura tener información importante de normalistas desaparecidos

Si bien las comisiones especiales de legisladores no han tenido éxito en avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló haber logrado información relevante acerca de lo verdaderamente sucedido con los 43 normalistas.

La revelación estuvo a cargo de la titular de la Segob, la senadora con licencia y ministra de la Suprema Corte de Justicia en retiro, Olga Sánchez Cordero, en comparecencia en el Senado, pero no dio más detalles, pues se supone que esa información se reserva para el próximo día 26, para una ceremonia especial con motivo del sexto aniversario de los trágicos acontecimientos de Iguala.

Este evento lo encabezará el presidente López Obrador y extraoficialmente ha trascendido que estarán presentes el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, los dos grandes ausentes del mensaje presidencial del pasado día primero, con motivo del segundo informe de gobierno.

En su encuentro con los senadores integrantes de la Comisión de Gobernación, que preside la ex presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, la funcionaria federal manifestó que el avance en las investigaciones fue posible por el trabajo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas,

“Seguiremos haciendo todo lo posible dentro de la ley para poner a los responsables, tanto intelectuales como materiales, ante la justicia”, afirmó la titular de Gobernación, que parece decidida a quitarse el despectivo calificativo de “florero” que le endilgaron en medios políticos debido a todas las facultades que perdió la dependencia a su cargo, las cuales fueron traspasadas a otras instituciones.

En esta comparecencia, con motivo del segundo informe presidencial, la funcionaria destacó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que encabeza Alejandro Encinas, avanzó para desplegar y hacer sentir sus acciones en todo el país.

Aseguró que empiezan a dar resultado las acciones de protección de los derechos humanos de las personas y de periodistas, la atención a las víctimas, así como la búsqueda de personas desaparecidas, además de que la identificación forense ya empezó a dar resultados que mitigan el dolor de las familias al otorgarles información de sus seres queridos.

La senadora con licencia ofreció que la prevención y sanción a la discriminación tendrán un nuevo impulso, al igual que las acciones dentro del Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). Al inicio del encuentro, Sánchez Cordero destacó las medidas tomadas ante la pandemia de coronavirus y destacó que “las medidas de prevención y protección se aplicaron, en todo momento, asegurando que el derecho a la salud se garantice sin demérito o menoscabo de otros derechos humanos”.

“El derecho a la vida es la condición primera para el ejercicio de los demás derechos. Hemos actuado con apego a nuestras facultades y con respeto permanente a las de los otros dos poderes y órdenes de gobierno”, añadió la funcionaria federal.

Reconocimiento del PRI a los maestros del país

Grandes retos esperan a México una vez que se abran las escuelas, pero también es grande la capacidad de afrontarlos gracias a los maestros, afirmó el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en una carta dirigida al sector magisterial de México. En ocasión del 99 aniversario de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), promovida por el también impulsor de las Misiones Culturales, José Vasconcelos, el dirigente del tricolor reconoció y agradeció, en nombre del priísmo nacional “por el permanente, discreto y relevante papel que desempeñan los maestros en la misión de educar a la niñez y juventud de nuestro país”. El dirigente nacional destacó que la labor docente se ha visto drásticamente afectada por la pandemia, que sigue lastimando a las y los mexicanos, “pero ustedes han sabido adaptarse a la nueva realidad y sustituir el gis y el plumón por medios tecnológicos que les han permitido mantenerse cerca de las y los educandos, al tiempo de incidir en su entorno”. Moreno Cárdenas subrayó que los maestros de hoy son herederos de cinco generaciones de grandes educadores, que han hecho de México un país más justo, más desarrollado y más próspero.

