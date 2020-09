Q. Roo, de los más afectados por el desplome turístico en México

Caída de casi 50% en llegada de paseantes de Estados Unidos y Canadá, por pandemia

Durante la primera jornada del Tianguis Turístico Digital que culminó ayer, autoridades revelaron que el turismo norteamericano hacia México cerrará el año en un promedio de 48.5%, es decir, que llegarán menos de la mitad de los visitantes que normalmente lo hacen desde Estados Unidos y Canadá, lo cual tendrá una mayor repercusión en Quintana Roo, cuyo principal motor económico es el turismo internacional.

Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, expuso que la cifra de viajeros de Norteamérica será de apenas 6.6 millones, cuando el año pasado fueron cerca de 13 millones. “Una de las ventajas es que la alerta de viajes que emite el país vecino pasó de nivel 4 a 3, lo que permitirá un mejor flujo de turismo, sin embargo, habrá una afectación importante, es por ello que deben trabajar para captar a los viajeros que decidan salir a vacacionar”, comentó.

Hasta agosto pasado, Quintana Roo había recibido 1.6 millones de pasajeros de Estados Unidos y Canadá, países considerados como mercados estratégicos. Desde Estados Unidos se captaron a 1.2 millones de viajeros, con una caída respecto a 2019 del 59.1%, mientras que de Canadá llegaron 452 mil 553 paseantes, es decir, que hubo una baja de 47.1% en relación con el año pasado.

Según las cifras proporcionadas por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), este año el mercado de Estados Unidos es el segundo con el mayor flujo de paseantes hacía el destino mexicano, representando al 40.3% del total de las llegadas, sólo por debajo del turismo nacional que es de 56% y que por el contrario ha tenido un repunte en los últimos meses.

Se trabaja para revertir efectos de Covid-19

Torruco Marqués celebró que el Tianguis Turístico Digital “ha abierto una ventana de oportunidades para reunir a los compradores nacionales con los internacionales, quienes están ahora a distancia, pero pueden continuar realizando negocios que ayuden a captar más visitantes. Es necesario seguir trabajando para revertir los efectos de Covid-19 en el sector y cerrar el año con mejores números”.

Asimismo, se informó que las 32 entidades del país contaron con un stand en esta feria, no obstante, en el caso de Quintana Roo asistieron con la promoción de Caribe mexicano en un stand gratuito, aunque fue limitado ya que sólo ocuparon el espacio que ofreció la Sectur y donde llevaron a cabo diversas citas de negocios.

“Tenemos que el 90% de las empresas participantes ya tienen llena la agenda con países, agencias e interesados, lo cual habla de que es una buena ventana para tener un buen cierre de año”, concluyó el funcionario federal.

Según los números del gobierno federal, la caída del turismo internacional impactará en las divisas que alcanzarán apenas 10 mil 878 millones de dólares, es decir, 55.7% respecto a 2019.

Concesión de playas, al alza en Quintana Roo desde 2019

Durante 2019, se disparó el número de permisos de concesión para el uso y aprovechamiento particular de las playas en el Caribe Mexicano, principalmente en Isla Mujeres, donde se construyen actualmente más de 30 mil cuartos de hotel y se autorizaron 36 permisos el año pasado.

El gobierno federal, desde la Subsecretaría de Turismo en 2018, cuestionó la privatización de las playas mexicanas, realizada por la administración saliente de Enrique Peña Nieto, que en su último año otorgó 268 títulos de concesión de playas mexicanas a particulares y empresas privadas, de los cuales 56 fueron en Quintana Roo.

Esta cantidad representa más del doble de los permisos entregados en 2017, cuando fueron 123 para todo el país. No obstante, en 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador como Presidente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Zona Federal Marítima Terrestre y Ambientes Costeros, otorgó 1,033 concesiones de playa, de las cuales 247 fueron en destinos de Quintana Roo, es decir, que el número de concesiones incrementó casi un 500%, en comparación con el último año de gestión de Peña Nieto.

Isla Mujeres representa uno de los municipios donde más se han otorgado concesiones de playa, particularmente en la zona continental, donde hoy se construyen más de 30 mil cuartos de hotel. Y donde se autorizaron 36 permisos de aprovechamiento de playas durante el año pasado.

Lázaro Cárdenas es otro de los municipios con más potencial de desarrollo hotelero, principalmente en la zona de Holbox y Chiquilá, donde fueron otorgados 22 permisos para el uso de playas.

Mientras tanto, en los destinos turísticos ya consolidados como Playa del Carmen, una de las ciudades con mayor crecimiento urbano del país, se entregaron 38 títulos de concesión de playas. Asimismo, en Cozumel se otorgaron 27 y en Tulum, 21. En la Costa Maya, del municipio de Othón P. Blanco (Chetumal), fueron 24 aprobados.

Por su parte, Cancún, la joya turística del estado, acapara la mayor parte de las playas concesionadas, con 79 títulos otorgados a particulares o empresas.

Cobran por tener acceso al patrimonio mexicano

De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, las playas mexicanas son bienes de uso común y está garantizado el libre tránsito y acceso, aun cuando exista una concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre, es decir, la franja de 20 metros continúa a la línea de costa.

No obstante, en las playas del Caribe mexicano el acceso se ha vuelto bastante difícil en muchas zonas, pues la única forma de transitar es pagando una cuota de recuperación establecida por los complejos hoteleros o clubes de playa que ostentan la concesión de esa franja de playa.

Dado lo anterior, la Subsecretaría de Turismo realizó en 2019 una consulta para conocer el estatus del acceso a las playas y Quintana Roo acaparó más de una cuarta parte de las quejas de todo el país, en el tenor de que los complejos hoteleros cobran por tener acceso a su zona concesionada de playa.

Destacaron entre las quejas mas frecuentes: el cobro de 100 pesos para acceder a la playa de Akumal, la falta de accesos públicos en la zona hotelera de Tulum, la reducción y mal estado de los accesos en Cancún e incluso que los turistas son corridos de los arenales por los propietarios de los hoteles.

Basura pone en riesgo playas de Cancún

Snorkeling For Trash, colectivo que se dedica a retirar desperdicios del fondo marino y playas en Cancún, advirtió que la basura se ha vuelto un problema en este destino turístico, donde han retirado latas, bolsas plásticas y demás desechos, no obstante, ahora se suman cubrebocas y hasta guantes de látex con los que la gente entra a nadar, sin ser necesario hacerlo.

Daniel Rodríguez, quien encabeza al grupo de activistas ambientales comentó: “Es cierto que las autoridades municipales, estatales y federales hacen un trabajo importante en la limpieza de playas, pero sigue habiendo mucha basura en el mar, lo cual es triste y lamentable, pues afecta la vida marina y pone en riesgo al destino, que depende mucho del azul turquesa de sus mares para atraer a los paseantes del mundo, que no encuentran este atractivo en otro lugar”.

La agrupación, con el apoyo de voluntarios, acude periódicamente a las playas a retirar basura, algunos lo hacen dentro del mar y otros en las playas, donde Rodríguez refiere “hemos encontrado de todo, principalmente latas de refresco, cerveza, bolsas de frituras, plásticos y ahora hasta cubrebocas. Deberíamos tomar conciencia del daño ambiental que ocasiona tirar basura al mar. Todos debemos cooperar, pues nos podríamos quedar sin el principal atractivo turístico”, advirtió.

Asimismo, declaró que en las playas públicas y privadas hay contenedores de basura, “pero mucha gente no los utiliza y arrojan desperdicios donde sea. Hay que educarnos y acostumbrarnos a poner la basura en su lugar, es inaudito que no se haga. Por otro lado, es conveniente pensar en no generar más, pues hay datos alarmantes de que ya se superó la capacidad del basurero municipal”, expresó.

Los interesados en participar en las jornadas de limpieza de las playas pueden contactar a Snorkeling For Trash en sus redes sociales de Facebook e Instagram oficiales. El activista explicó algunos de los requisitos. “Lo primero es ser honestos, responsables y decir si saben nadar, aunque eso no sería impedimento, pues se pueden realizar otras actividades fuera del agua, ya que hay grupos que apoyan desde la playa. Y si no estás en Cancún, puedes colaborar al difundir el mensaje de no tirar basura al mar, que la gente sepa de la importancia de cuidarlo”, concluyó.

