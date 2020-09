FRENAAA y la falta de imaginación

Utilizar a las personas para marchar con la imagen de la Virgen de Guadalupe como lo hizo el Padre Hidalgo en la Independencia, o con la de Juan Diego en el movimiento cristero del Bajío y acampar en el Paseo de la Reforma como lo hizo en el 86, el líder opositor Andrés Manuel López Obrador, es adjudicarse éxitos del pasado que nada tienen que ver con el momento.

En el caso de la toma del Paseo de la Reforma o la Avenida Juárez, por parte de FRENAAA, podría decirse que es una sopa de su mismo chocolate de cacao tabasqueño o que la lucha es contra el comunismo como en la década de los 60, pero ya nada es igual y la lucha por la supremacía ideológica está superada.

Es necesario adaptarse a los nuevos tiempos y enfrentar la realidad de acuerdo a las circunstancias, no copiar modelos de lucha que quedaron profundamente arraigados en la historia y en la vida de México, pues esos líderes no son más que copiones sin imaginación y creatividad.

Necesitamos nuevos instrumentos de lucha, sin afectar a terceros y arriesgar a los seguidores con problemas sanitarios. O cuando menos tener líderes innovadores, no desenterrar banderas que ya están en los museos para abanderar luchas del presente.

Sin embargo, veremos hasta donde aguanta la convicción de los que piden la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador y a ver quién abandona la plaza primero, pues se repite diariamente que no son los mismos ni son iguales. Veremos si todavía funcionan los recursos de coacción o negociación.

TURBULENCIAS

Arrecia la lucha en Oaxaca

Fraccionar el emblemático Cerro del Creston en Oaxaca es el más grande atropello que ha sufrido la ciudad de parte de sus autoridades -de Morena- que se supone fueron electas para defender sus intereses. Ya cayeron dos centenarios laureles de la India en el zócalo, víctimas de las plagas, las calles son intransitables no sólo por los enormes baches, sino también por bloques y restricciones a la movilidad peatonal, sino que además se comercializan áreas naturales de gran belleza y que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad desde su creación, lo que mantiene indignada a la ciudadanía que se organiza ya para deponer al Ayuntamiento de la ciudad, que está lejos de ser una autoridad para servir a la comunidad, sino que parece ser un consejo de administración para obtener las máximas ganancias con la comercialización de los recursos naturales e históricos de la ciudad de Oaxaca. Seguramente el municipio no dará marcha atrás. Esperamos que los ciudadanos tampoco… El vecino municipio de Santa Cruz Xoxocotlan está en las mismas condiciones. Las autoridades no dan la cara con el pretexto de la pandemia y los riesgos sanitarios para los viajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ubicado en la zona, corren riesgos sino se atienden denuncias ciudadanas como es el caso de Esquipulas, donde la Agencia Municipal tiene abandonados predios de su propiedad que son focos contaminantes y refugio de delincuentes que sobran en la localidad.

