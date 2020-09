Alerta OPS: seguirá propagación de coronavirus aun con la vacuna

“Sí es posible tener rebrotes en América Latina”

Llamado a inmunizar a la población sin dejar de aplicar medidas sanitarias

El virus SARS-Cov-2, que causa la enfermedad de Covid-19, seguirá propagándose incluso con la vacuna, por lo que La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, llamó a los países a prepararse para inmunizar a la población sin dejar de aplicar medidas sanitarias.

Advirtió que más allá de que los científicos descubran una vacuna eficaz y de “solución duradera”, los países deben ser realistas sobre su alcance inmediato.

“Esperamos que los científicos descubran una vacuna efectiva que ofrezca protección duradera contra Covid-19, pero tal vez lleve unos intentos hasta llegar a la correcta. Pero, incluso en este proceso se necesitará tiempo para vacunar a la gente, este virus seguirá propagándose y la gente seguirá enfermándose, incluso durante el despliegue de la vacuna. No podemos atar nuestra esperanza a las vacunas solamente como solemos verlo en la salud pública, no hay soluciones mágicas”, señaló.

La directora del organismo de las Naciones Unidas indicó que posiblemente las vacunas tempranas sólo brinden una protección parcial o que no funcionen para todos, y que todavía no se tiene conocimiento acerca de qué vacuna resultará segura y eficaz.

“Es posible que las primeras vacunas ofrezcan protección parcial o tal vez no funcionen para todos. Aún no sabemos qué vacuna será inocua, eficaz y cómo funcionaría, pero sí sabemos que si no nos preparemos ahora perderemos oportunidad de beneficiarnos rápidamente”, agregó.

Aseveró que el objetivo de la vacunación temprana podría ser en disminuir las muertes y el “sufrimiento por este virus”, así como minimizar el riesgo de infección, al tiempo que se preserva los sistemas de salud en general.

Detalló que actualmente 200 vacunas experimentales están en curso y precisó que el continente americano tiene la ventaja adicional de la cooperación técnica brindada por la OPS para preparar e implementar sus campañas de vacunación, desde la planificación y previsión hasta las comunicaciones, desde la reglamentación hasta la capacitación del persona de salud.

“A medida que el virus continúa propagándose en otras partes del mundo, aquí en las Américas, Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina siguen ubicándose entre los diez primeros países con el número más alto de casos de covid-19 a nivel mundial”, afirmó.

Sí es posible tener rebrotes de contagios en América Latina

Por su parte, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, informó que sí es posible tener rebrotes de Covid-19, tanto en México como en otros países de América Latina, ya que el nivel de transmisión todavía es elevado.

“Entonces, en esa situación es importante mantener todos los cuidados para reducir la transmisión, contolarla y seguro que en países como México donde se observen las dos o tres semanas, así como en Brasil y en otros países de América Latina una tendencia de reducción, el nivel de transmisión todavía es muy elevado, no está controlada, hay que mantener todas las medidas, verificar, monitorear las ciudad y los estados, porque tener nuevos brotes sí es posible”, puntualizó.