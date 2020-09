Nunca más un Estado “terrorista”: Jorge Triana

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Sobre los hechos de Ayotzinapa, ocurridos en 2014, el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX calificó esa fecha (26 de septiembre) como el Día de Vergüenza Nacional para el Estado, que en 6 años no ha podido profundizar ni llegar a la verdad, sembrando dudas y enarbolando impunidad.

Un caso ominoso que ha acaparado el interés de la prensa internacional, que ha dejado constancia de lo sucedido.

Le Monde, de Francia publicó: En México, allanaron Iguala, donde 43 estudiantes desaparecieron.

El Mundo, de España: “Le arrancan la piel y los ojos”. No está claro quién mató a los 43 estudiantes, si fueron los narcos o fue la policía.

El Tiempo, de Colombia: Sicarios y policías, envueltos en el atroz crimen en México.

El Mercurio, de Chile: Ejército controla Iguala tras desaparición de 43 estudiantes.

El Clarín, de Argentina: Conmoción en México…

Aquí, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinpa, había dicho en la víspera que el presidente Andrés Manuel López Obrador daría un mensaje (el sábado) relacionado a militares que participaron en la desaparición, así como nuevas detenciones y acciones penales.

El mismo abogado reconoció tras la reunión que sostuvieron familiares de los jóvenes con el titular del Ejecutivo en Palacio Nacional, que “un avance de 70% en sus peticiones”.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciaba en julio que hay 46 nuevas solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados en el caso de la desaparición de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Y añadía:

-Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República.

Con motivo del sexto aniversario de esos acontecimientos, el GPPAN dejó en claro que “no es lo mismo ser activista social que ser Gobierno, no es lo mismo organizar una marcha o protesta que hacer una indagatoria o una pesquisa con resultados eficientes”.

En la Sesión Solemne Virtual con Motivo del 6o. Aniversario de la Desaparición de los 43 Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el diputado Jorge Triana dijo que la procuración de justicia en México de aquel momento y ahora con esta administración, no ha asumido una responsabilidad como Estado.

“No hay avances y lo único que sabemos es que se trató de un crimen de Estado y nos lacera como Nación. Además de ser un día triste para el país, debería ser un día de vergüenza nacional, para el Estado genérico, para nosotros que representamos a ciudadanos”, concluyó Triana.

¿Apoyo real a grupos prioritarios?

¿Existen realmente los recursos que se requieren para seguir apoyando a todos los grupos prioritarios como sostiene la titular del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la Ciudad de México, Soledad Aragón Martínez?

La realidad demuestra otra cosa, pero la funcionaria sostiene que el apoyo les está llegando a las trabajadoras del hogar, a quienes perdieron su empleo en el sector formal e informal, así como a los no asalariados: músicos, mariachis, fotógrafos, mimos, payasos, artistas de la calle, etc.

Es más, aseguró que ya se ve una desaceleración de la pérdida de empleos y en la medida que se vayan incorporando nuevas actividades económicas, “se va a ir recuperando la economía de la ciudad”.Lo que sí reconoció fue la situación del comercio informal.

En su exposición ante los diputados del Congreso capitalino, Aragón Martínez dijo que actualmente no es posible medir las consecuencias de la pandemia porque oficialmente es el Inegi a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo la que tiene los datos. Y es que, aclaró, debido a la pandemia de Covid-19 no se ha podido hacer el sondeo. “Por eso no se pudo medir si hubo un incremento de la tasa de informalidad laboral”. Sin embargo, el comercio en vía pública crece y crece.

A pregunta expresa de la legisladora Lizette Clavel Sánchez (sin partido), la titular del Trabajo señaló que la Agencia Digital de Innovación Pública digitalizó todos los apoyos brindados “y cruzamos información con otras dependencias, como la de Bienestar Social y Desarrollo Económico para conocer a la población que está recibiendo estos apoyos”.

Es más, agrego que la Secretaría a su cargo participa en el Plan de la Reactivación Económica, promovida por la jefa de Gobierno, y que es quien estará gestionando el otorgamiento de recursos a las más de 15 mil personas en el programa de Acción Social de Ocupación Temporal.

La diputada Circe Camacho Bastida, del PT, quiso saber que se está haciendo en materia de teletrabajo.

Soledad Aragón explicó que aunque es un tema de la Ley Federal del Trabajo, ya se está elaborando una iniciativa al respecto… En el gobierno de la ciudad, “los trabajadores ya tenemos un protocolo de teletrabajo, hay lineamientos, hay una guía.

lm0007tri@yahoo.com.mx