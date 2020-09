En Morena luchan, desde ahora, por las elecciones del 21 y del 24

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Al momento de retirarse de la contienda, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz-Durán puso de manifiesto por qué hay tanto interés dentro de las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por conquistar la presidencia nacional del partido y la secretaría general: la lucha por las nominaciones para los cargos de representación popular que estarán en juego en las elecciones de 2021, pero sobre todo la toma de posesiones para la contienda por la nominación presidencial de 2024 que los “morenos” creen tener reservada desde ahora.

En las elecciones programadas para el 6 de junio de 2021, las más concurridas en la historia de México, dicen los especialistas, estarán en juego 21,368 cargos, que incluyen 15 gobernadores estatales, 500 diputados federales, así como la renovación de 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos y juntas municipales.

Morena, como partido mayoritario y presumiblemente todavía con mayor simpatía popular está listo para arrebatar el mayor número de cargos, sobre todo las legislaturas federal y estatales para consumar los cambios necesarios para consolidar el proyecto que bautizaron como Cuarta Transformación.

Rojas Díaz-Durán fue el primero en luchar por la elección de nuevos dirigentes nacionales y se inscribió en ese proyecto con tanto ahínco que provocó que la presidenta interina, Yeidckol Polevnsky, utilizara sus poderes no sólo para bloquearle el paso, sino incluso para expulsarlo del partido, aunque luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) le restituyó sus derechos como militante.

El senador suplente tiene en contra a una amplia corriente interna no sólo por sus aspiraciones, sino porque se le considera avanzada de otra corriente que ya, desde ahora, toma posiciones para sacar adelante la candidatura presidencial del ahora coordinador de los senadores “morenos”, el ex gobernador de Zacatecas y ex delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila.

Pero Monreal no tiene encendida un sola veladora. Según versiones que corren dentro de las filas de Morena tiene un pacto con otro aspirante presidencial, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y entre los dos impulsan para la presidencia del partido al coordinador de los diputados federales, Mario Delgado Carrillo, quien por cierto aparece como favorito en las encuestas que levantan tres casas especializadas bajo la coordinación del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que las diversas corrientes de Morena no lograron ponerse de acuerdo en casi tres años para realizar unas elecciones democráticas que dejaran a todos satisfechos.

Monreal y Ebrard son los más mencionados como precandidatos presidenciales, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero hay otros más. La lucha se ha reducido aparentemente a un enfrentamiento entre los que acompañaron a López Obrador desde los inicios de su lucha y los considerados “recién llegados”, pero ya se sabe que en esta lucha se dan otros muchos factores e intervienen grupos diversos, tanto que ya se empieza a comparar a Morena con su antecesor, el PRD, por el gran número de corrientes o “tribus” internas.

Los resultados de la primera fase de las encuestas se conocerán hoy, pero al parecer ya hay indicios de hacia dónde se inclina la voluntad de militantes y simpatizantes de Morena.

Seguramente esos anticipos influyeron para que Rojas Díaz-Durán abandonara definitivamente la competencia. Los enterados dicen que no aparece entre los primeros lugares para ser incorporado a la lista de seis candidatos que serán tomados en cuenta para el sondeo definitivo.

Esta consulta inicial fue necesaria porque de arranque se inscribieron más de cien aspirantes a la presidencia y a la secretaría general de Morena. Los consejeros del INE estimaron que lo conveniente sería dejar seis finalistas para cada posición y, como apuntamos, parece que Rojas Díaz-Durán no está en ese grupo.

Tras tres días de difusión de los resultados del sondeo inicial, el 2 de octubre iniciará la encuesta abierta. El 9 de octubre se darán a conocer los resultados y el 10 de octubre se nombrará a quienes ocuparán la presidencia y la secretaría general, que tendrán que registrarse ante el INE el 11 de octubre. Las casas especializadas encargadas de las consultas son Parametría S.A. de C.V., Demotecnia 2.0 S.C. y Mendoza y Asociados S.C.

El frustrado candidato comentó que no continuará participando en la renovación de la dirigencia de Morena por tratarse de un proceso “fraudulento, ilegal e ilegítimo”.

“No voy a avalar con mi participación política un proceso que está viciado de origen y que no es equitativo justo y democrático, aun cuando salga en las encuestas, porque no hay piso parejo”, dijo el senador suplente, quien anunció la creación de un movimiento denominado “Ala Democrática de Morena” para garantizar que quien ocupe la nueva presidencia del partido ofrezca piso parejo a quienes aspiren a una candidatura en 2021.

Además recalcó que luchará para que en 2021 no haya “dedazos ni las imposiciones y encuestas patito”.

Este es el punto central del conflicto. Las corrientes internas se apresuran a tomar posiciones para ganar en 2021 el mayor número de candidaturas como plataforma para tener mayores posibilidades de éxito para su candidato presidencial.

Al fin, la policía capitalina contuvo a las mujeres violentas

Sin recurrir a la violencia, para no violar la promesa de no reprimir ninguna manifestación, la policía capitalina logró contener a los grupos violentos que aprovechan las manifestaciones de organizaciones feministas.

No se acabó la violencia totalmente, pues algunas mujeres que marchaban para exigir la despenalización del aborto se enfrentaron a policías capitalinas en el cruce de la Avenida Juárez y Paseo de la Reforma. Con pintura y algunos objetos para golpear los escudos, las mujeres se enfrentaron a las policías capitalinas.

En respuesta, la policía capitalina puso en práctica un operativo que se definió como “encapsular” a las mujeres, con lo cual se evitó que se extendiera la violencia.

En tanto, la dirigencia nacional del PRI dio a conocer una declaración de su secretaria general, Carolina Viggiano, quien aseguró que las mujeres priistas “no nos vamos a rendir, que no permitiremos ni un paso atrás en los derechos conquistados, que daremos la batalla para que se haga justicia, para que nunca más una mujer tenga miedo de salir de casa o quedarse en ella. “Aquí está el PRI, el partido de las Mujeres”, agregó Viggiano, quien junto con el presidente del partido, Alejandro Moreno, sostuvo en un mensaje que eliminar el 75 por ciento del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) es una terrible violación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por parte del gobierno federal.

La secretaria general priista indicó que para eliminar la violencia de género en México, se debe ir a las causas, porque mientras haya mujeres que para comer tengan que estirar la mano, no tengan independencia económica, será imposible sacarlas del círculo de violencia en que viven, en todas sus modalidades.

La dirigencia del tricolor destacó la urgencia de contar con políticas públicas y programas con perspectiva de género para erradicar la violencia contra las mujeres; generarles un ingreso digno que realmente las empodere y, sobre todo, las libere.

“El gobierno revictimiza (sic) a las mujeres todos los días cuando les quita las estancias infantiles que les brindaban seguridad para tener dónde dejar a sus hijos mientras salen a trabajar. Las revictimiza cuando no tienen dónde refugiarse, cuando viven violencia en su propio hogar. Y el abandono en el que están las adultas mayores, que hoy, no tienen acceso a la seguridad social; son discriminadas y apenas logran sobrevivir”, aseveró.

Viggiano advirtió que si el gobierno de Morena continúa minimizando el grave problema de violencia contra las mujeres, recortando presupuesto y eliminando programas, los organismos que las atienden terminarán por desaparecer, dejándolas en el abandono y siendo vulnerables de sufrir cualquier tipo de violencia. Además recordó que la ley establece que no se pueden realizar reducciones a los programas dirigidos a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres.

