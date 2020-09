25% de quien rebasa los 40 tiende a desarrollar fibrilación auricular

El consumo de café, té y refrescos aumenta el reflujo gastroesofágico

El 25 por ciento de quien rebasa los 40 años tiene riesgo de desarrollar fibrilación auricular, tipo de arritmia grave más frecuente en el país y responsable del 30 por ciento de los accidentes cerebrovasculares. Alrededor del 15 al 30 por ciento de las personas que presentan arritmias dicen no haber mostrado ningún tipo de síntoma, cuando lo hay, puede manifestarse con: un “aleteo” en el pecho, latidos cardiacos acelerados, o lentos, dolor en el pecho, falta de aliento, ansiedad, fatiga, mareos, sudoración y desmayos.

Ante cualquier síntoma hay que acudir al especialista o directamente a urgencias hospitalarias, para estudios (electrocardiograma y/o ecocardiograma) y derivar al paciente con un electrofisiólogo, cardiólogo especialista en el sistema eléctrico del corazón.

El tratamiento que indique dependerá de la naturaleza o causa de la arritmia, éste puede iniciar con medidas generales como ejercicio, cambio de dieta, medicamentos anticoagulantes y antiarrítmicos que pueden generar ciertos efectos adversos como, hipotensión, bradicardia, entre otros hasta llegar a procedimientos mínimamente invasivos como la ablación por catéter, que puede utilizar ondas de radiofrecuencia u otro tipo de energía. La ablación por catéter es uno de los tratamientos más seguros. Este procedimiento no quirúrgico neutraliza a través de ondas de energía las partes del sistema eléctrico del corazón que causan las arritmias.

En un estudio de cohorte prospectivo de 48,308 mujeres que participaron en el estudio sobre la salud de las enfermeras, el consumo de café, té y refrescos se aumenta del riesgo de síntomas de reflujo gastroesofágico. La sustitución de éstos por agua condujo a modestas reducciones en el riesgo de los síntomas del RGE. En México, el consumo per cápita de café en el país es de 1.600 Kilogramos anuales. De acuerdo con Profeco, 85% de los mexicanos toman de una a tres tazas al día y son los hombres los que consumen más: 3 tazas frente a dos tazas que toman las mujeres. Y según FIRA en México el consumo de café aumenta 2% cada año. Según el estudio realizado por CEDRSSA, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. La asociación entre el consumo de café, té o refrescos y el RGE no varió, según determinados factores de riesgo de RGE: el hábito de fumar, el índice de masa corporal, el uso de terapia hormonal menopáusica o el uso de medicamentos que pueden relajar el esfínter esofágico inferior (bloqueadores de los canales de calcio, benzodiacepinas y antidepresivos). De acuerdo con Euro Té, en el país se consumen entre 15 y 50 gramos de té al año por persona, considerando que una bolsa comercial contiene alrededor de 2 gramos. Aunque el consumo continúa siendo uno de los rangos más bajos de ingesta a nivel mundial, se estima que el crecimiento anual es del 4% y en el país el valor de la industria asciende a los 62 millones de dólares (340 mdp). No hubo asociación entre el RGE y otras bebidas comunes, incluyendo el agua, la leche o el jugo. De hecho, el reemplazo de dos porciones de café, refresco o té por dos porciones de agua se asoció con la reducción del riesgo de RGE en un 4% para el café y el té y en un 8% para los refrescos. México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona al año, según la Universidad de Yale. El riesgo de acidez estomacal y de reflujo ácido es específico de cada bebida y parece aumentar con el consumo de un mayor número de porciones de café, té o refrescos al día. Contrariamente a la opinión popular, el jugo de cítricos no parece aumentar la incidencia de los síntomas del RGE. Se debe aconsejar a los pacientes con síntomas de RGE que beban más agua en lugar de café, té y refrescos, en especial, si actualmente consumen cuatro o más porciones de cualquiera de esas bebidas al día. Los especialistas ofrecen una gran experiencia y habilidad en el uso de métodos innovadores y de investigación, así como avances en la investigación, para diagnosticar y manejar tanto condiciones médicas comunes como enfermedades más complejas.

