Palenque, avance democrático

Ángel Soriano

El reto del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus adversarios de llenar el zócalo —100 mil asistentes— y a los encuestadores de medir sus índices de popularidad, constituyen avances en la democracia en el país.

No sólo porque está dispuesto a demostrar que sigue contando con una base social amplia, resultado de un trabajo al ras de la tierra, sino porque el reto se da dentro de la legalidad de la lucha política para la conquista del poder y la legitimidad de su ejercicio.

No hay en el país un dirigente social que recorra la república con tanta intensidad, conozca la historia y los personajes de cada rincón de la patria, las brechas y las veredas y sostenga alianzas con los grupos sociales. Y lo más extraordinario, que no se enferme.

En el gobierno de Peña Nieto su secretario de Agricultura confesó que no conocía el Istmo de Tehuantepec y el mismo mexiquense sólo visitó Oaxaca en tres ocasiones, en una de ellas su lujoso helicóptero fue atacado y su presencia movilizó a todas las fuerzas de seguridad que tendieron un cerco policial a dos kilómetros a la redonda. Y eso que tenia el poder. Habrá alguien que supere al tabasqueño en arrastre como para que se vaya a su rancho de Palenque?.

TURBULENCIAS

Los fideicomisos y los desvíos de recursos

Y en materia de conocimiento de la administración pública, el presidente López Obrador no se queda atrás. Conoce desde el portero de cada secretaría de Estado, “pero sobre todo a quienes manejan los recursos públicos y como los manejan, por eso sabe de los destinos de cuantiosas cantidades destinadas supuestamente al arte, la cultura, la promoción de imagen, la publicidad y las tareas de investigación, que eran un mecanismo para legitimar el desvío de fondos públicos hacia grupos privilegiados. Y si bien todos los fideicomisos tenían una función específica y vital para el desarrollo nacional, ese era sólo un pretexto para beneficiar a unos cuantos. En situaciones de emergencia como las que vivimos ha quedado demostrado que no tenemos los avances indispensables para hacer frente a la crisis sanitaria ni en lo más esencial. En las mismas estamos en seguridad pública y desarrollo social y aunque no todos son responsables y se afecta a muchos, esta es una oportunidad para corregir el rumbo, pero sin duda que las medidas puestas en práctica dañan a unos cuantos, lo importante es que ahora si todo sea en beneficio nacional si es que los opositores no llenan la Plaza de la Constitución.

