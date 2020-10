Anuncian los tequilas “Señor de los Cielos” y “Reina del Sur”

Firman sociedad tequilera Alberto Agnesi y Mr. Tempo, con el rapero “The Game

El actor, productor y empresario Alberto Agnesi, junto con el exitoso restaurantero Mr. Tempo, el maestro tequilero Enrique Legorreta, firmaron contrato en sociedad con el rapero The Game, para producir, distribuir y vender en territorio estadounidense los tequilas “Señor de los Cielos” y “Reina del Sur”, que desde hace cerca de tres años han conquistado a los paladares del mercado norteamericano, y cuya calidad compite con los mejores tequilas del mundo. La firma de contrato se llevó a cabo en uno de los restaurantes King and Queen Cantina, propiedad de Mr. Tempo en Santa Mónica, California. Tras la firma, se llevó a cabo una fiesta en la que hubo mariachi, bailarinas y una gran cantidad de amigos de estos empresarios.

Los tequilas “Reina del Sur” y “Señor de los Cielos” se venden actualmente en Estados Unidos, y en los restaurantes “King & Queen Cantinas”, propiedad de Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, quien está ubicado por el portal Yahoo Finanzas, como uno de los 20 empresarios a nivel mundial al que no debemos perderle de vista, dado que, aún en plena pandemia y con las restricciones sanitarias a nivel global, es un caso de éxito que, incluso, lo ha llevado a abrir varios restaurantes en estos tiempos, incluso en México, donde ya inauguró hace unos meses su “King & Queen Cantinas”, en el Valle de Guadalupe, en Baja California.

Alberto Agnesi, reconocido actor y productor nacido en Guadalajara, Jalisco, con una trayectoria en cine, teatro, televisión, comenzó su carrera formal en la telenovela “Barrera de amor”, producción de Ernesto Alonso, y desde entonces ha participado en producciones de alcance internacional, como “Señora Acero”, “La jefa del campeón”, “Doña Flor y sus dos maridos”, “Operación Pacífico”, “El Diez”, y ha sido productor de obras de teatro, como “Proyecto Chéjov Vanya”, “La monarquía casi perfecta”, “De las muertas”, y en cine ha sido productor de “Nómadas”, “Viernes de ánimas” y “Luna de miel”. Desde hace unos años, Agnesi, licenciado en Administración de Empresas, se encuentra convencido de tener fuentes alternas de ingresos, por lo que, entre sus negocios, se encuentra el lanzamiento de las marcas de tequila “Señor de los cielos” y “Reina del sur”.

MR. TEMPO, EN NETFLIX

Por su lado, Jorge Cueva, también nacido en Guadalajara, Jalisco, conocido en todo Estados Unidos como Mr. Tempo, no sólo ha logrado el anhelado sueño americano: abrir 140 restaurantes en Estados Unidos y luego volver a México como profeta en su propia tierra. Ahora, además, Mr. Tempo vive para contarlo… pero no a sus amigos o parientes en una charla familiar, sino al mundo a través de un serial de Netflix.

El impulso de este nuevo proyecto no sólo es la anécdota de cómo Mr. Tempo (Jorge Cueva es su nombre de pila) consiguió pasar de lavaplatos a empresario y dueño de varios conceptos, siendo el más popular y conocido su “King & Queen Cantina”, sino también en el reconocimiento que se ha ganado en el entorno empresarial.

Una búsqueda a nivel internacional emprendida por el portal Yahoo! en su versión en inglés, localizó a los 20 empresarios que se deben seguir en el futuro. Así, fue que enlistaron personalidades como Kevin Zhang (innovador de la educación, cuya incubadora de negocios generó 20 millones de dólares en su primer año) o Logan Paul (youtuber que ha hecho de su canal un emporio de 2.3 millones de suscriptores).

De manera natural, la investigación del portal llevó a la búsqueda del restaurantero mexicano más popular de California, conocido como Mr. Tempo o también llamado el Rey de las Margaritas y que justo ahora ha vuelto a México para levantar restaurantes en Valle de Guadalupe (ya abierto y operando desde hace varios meses), lo que ha provocado que en diversas ciudades del país la gente pida que abran más sucursales en La Paz, Tijuana y en su natal Guadalajara.

Estas habilidades son las que hicieron que Mr. Tempo entrara en la lista, pero también provocaron el interés del gigante del streaming, Netflix, para contar su historia en un serial. La premisa del programa es que asomarse a la vida de Mr. Tempo resulta irresistible y fascinante: lo podremos ver dirigiendo sus restaurantes y preparando sus famosas margaritas, pero también paseando con celebridades y jugando golf con jugadores de la NFL, lo que refleja su estilo de vida y que resulta una enseñanza: todos los sueños pueden hacerse realidad.

Así, a esta dupla de exitosos empresarios se sumará el rapero The Game, quien comenzó su carrera de manera fortuita, como él mismo cuenta en algunas entrevistas: “estudiaba la universidad, pero me corrieron por estar asociado a un tema de drogas; al salir, me dediqué a vender estupefacientes en la calle; un mal día, me hirieron a balazos en una riña, y estando en el hospital le pedí a mi hermano que me comprara discos de ciertos raperos; los estudié, los analicé, y me lancé al mercado con mi primera producción. De ahí en adelante, todo ha sido exitoso y cuento con el apoyo de millones y millones de fans que les gusta mi música y mis letras. Hace un tiempo conocí a Alberto Agnesi, quien me presentó con Mr. Tempo, y es un honor, un gusto y un privilegio ahora ser socio de estos grandes empresarios mexicanos, especialmente con un producto tan emblemático, como lo es el tequila”, comentó el rapero.