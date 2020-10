La cantante de jazz Karen Souza dará su primer concierto en línea

Desde el Lunario para el mundo

Este concierto se transmitirá el próximo 31 de octubre, a través de la plataforma eticket LIVE

La argentina Karen Souza, una de las voces femeninas más poderosas del jazz internacional, volverá al Lunario el próximo 31 de octubre a las 20:00 horas (Tiempo del Centro MX) para presentar oficialmente su nuevo álbum Language Of Love (2020) en transmisión vía streaming, a través de la plataforma eticket LIVE. Será el primer concierto en línea desde el foro alterno del Auditorio Nacional para México y el mundo.

El repertorio de este espectáculo estará conformado por una selección de temas incluidos en Language Of Love, álbum que la intérprete estrenó en marzo pasado y cuenta con la colaboración de 40 músicos e importantes productores, compositores y arreglistas, como Om’Mas Keith, Davy Nathan, Matt Jones y Joe d’Etienne. Actualmente, esta producción discográfica cuenta con más de 2 millones de reproducciones en Spotify, lo que la convierte en uno de sus álbumes más queridos por sus seguidores.

Este concierto que forma parte del Language Of Love Tour incluirá canciones clásicas del catálogo de la cantante argentina, seleccionadas a partir de un ranking de las piezas musicales favoritas de su audiencia a nivel mundial. Entre los temas más escuchados de la artista en plataformas de streaming se encuentran sus interpretaciones jazzísticas de éxitos modernos como Every Breath You Take de The Police, Creep de Radiohead, Valerie de Amy Winehouse, Do You Really Want To Hurt Me de Culture Club y Get Lucky de Daft Punk.

“Es lindo cerrar este año dándole la oportunidad al mundo entero que conozcan mi amado Lunario, mis músicos de distintas latitudes y mis canciones nuevas. Es un esfuerzo grande de nuestra parte, pero a la vez una oportunidad única de estar todos conectados a nivel mundial y de llevar nuestra música tanto a lugares a los que todavía no llegamos físicamente, como a donde ya hemos ido”, expresó la cantante de jazz.

Karen Souza, cantante, compositora, escritora y productora originaria de Argentina, inició su carrera como intérprete de música electrónica. Tras su participación en el álbum colaborativo Jazz and ‘80s (2005), su voz alcanzó las audiencias internacionales, gracias a su sello distintivo y a la fuerza de su interpretación del jazz. Con sólo cinco discos de estudio, la cantante ha logrado emprender giras en Europa, Latinoamérica y Asia, donde sus presentaciones registran llenos totales.

“Karen Souza tiene una voz que puede hacer que cualquier canción suene como una confesión íntima. ‘Su voz es como un masaje’, dijo Tom “Bones” Malone, el trombonista y ex líder de la banda de Saturday Night Live, quien colaboró con la cantante en su nuevo álbum, Velvet Vault”, escribió Andy Hermann en la revista especializada DownBeat (2018). Otros medios se han referido a ella como “La personificación más cool y sensual del jazz”, ABC de España, y “La voz de terciopelo”, Herald de París.