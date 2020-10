Porfirio Muñoz Ledo aventaja 2 a 1 a Mario Delgado Carrillo

Disputa por la presidencia de Morena

“Si llego, habré ganado, no la rifa del tigre, sino la del dinosaurio de cuatro cabezas”

Porfirio Muñoz Ledo aventaja 2 a 1 a Mario Delgado Carrillo en la lucha por la presidencia de Morena, pues de acuerdo con el sondeo para definir a los candidatos a la dirigencia del partido, el ex presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro obtuvo 41.7 por ciento de reconocimiento. Esto también lo ubica como el candidato varón más aceptado, pues se encuentra 14,6 puntos porcentuales por encima de Delgado Carrillo, líder de la bancada guinda en la Cámara Baja, que se quedó en 27.1%.

Muñoz Ledo, a través de su cuenta oficial de Twitter, manifestó: “Agradezco a todas y a todos el apoyo que me brindaron para la encuesta de reconocimiento de Morena. También a quienes me han felicitado. Falta todavía la etapa definitiva. Sigamos trabajando juntos”.

Asimismo, añadió en declaraciones para diferentes medios de comunicación que esto “sólo es un descontón, pero no un nocaut”, pues el proceso aún no ha concluido. Y destacó que su ex compañero de bancada, Mario Delgado, está abatido porque “gastó mucho dinero, pero, como los nuevos ricos, no sabe usarlo”. Concluyó que de llegar a la presidencia de Morena, se habrá ganado “no, la rifa del tigre, sino, la del dinosaurio de cuatro cabezas”.

Tanto Muñoz Ledo como Mario Delgado, fueron avalados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para contender por la presidencia del partido guinda, mientras que Yeidckol Polevnsky, Hilda Mirna Díaz y Adriana Méndez completan la lista de cinco aspirantes, al haber obtenido el pase automático por ser las únicas mujeres que se inscribieron para buscar encabezar el instituto político.

Acusan encuesta de fraudulenta

Por su parte, Alejandro Rojas Díaz-Durán, aspirante perdedor, estalló contra el INE y denunció que los resultados de la encuesta de reconocimiento para depurar a los aspirantes a ese cargo y a la secretaría general eran un fraude.

Mientras tanto, Gibrán Ramírez, aspirante que tampoco fue favorecido en la encuesta de reconocimiento acusó un “pacto de delincuentes con el INE” y a través de la misma red social comentó “Así es como operan las burocracias. Así pactan los delincuentes. Es el viejo régimen que se niega a morir. La Cuarta Transformación del país peligra hoy, más que nunca”.