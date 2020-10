Bárbara Torres celebra gran aceptación del público

Este martes veremos el quinto capítulo al terminar el noticiero con Denise Maerker

La segunda temporada de “Lorenza: Bebé a bordo” es todo un éxito, lo que convierte a la actriz en una comediante preferida de los mexicanos

“El formato nos permite tener una historia completa en un solo episodio, eso le ha gustado mucho a la gente”, señala la talentosa actriz

Arturo Arellano

Bárbara Torres es una extraordinaria actriz y comediante de nacionalidad argentina, quien ha hecho carrera en México de una forma extraordinaria, convirtiéndose en una de las favoritas de los mexicanos. Así es como ahora regresa para ofrecer una segunda temporada de “Lorenza: Bebé a bordo”, proyecto que le ha dado la oportunidad de tener su primer protagónico en una serie de televisión.

Para ofrecer detalles al respecto, pero sobre todo para celebrar la gran aceptación que ha tenido la gente para esta historia, Torres habló en entrevista con DIARIO IMAGEN, “Estoy muy contenta y emocionada, desde la primera temporada supe que sí le iba a gustar a la gente, ahora resulta que no les gustó, sino que les encantó. Y es que a mi también desde que me presentaron la historia, sabía que tenía gran potencial, tiene mucha comedia, la gente se divierte, pero también se identifica que es lo mas importante”.

Afirmó que ésta segunda temporada nació justamente a petición del público, “Constantemente la gente nos pedía la segunda temporada, desde que terminó la primera, no dejé de recibir mensajes y comentarios, preguntando para cuándo se le daría la continuidad a la historia y qué bueno que se logró, así fue como nos aventuramos a hacer la segunda temporada”.

Detalló que “es una historia muy bien pensada, el guión está excelentemente realizado por escritores de primer nivel, como Jurgan, que sabe donde meter la comedia. No hay cabida para la improvisación, es un trabajo actoral, profesional, todo está en su lugar, de modo que no me pudo dar la libertad de cambiar cosas, porque el remate de los chistes está donde debe estar. Es un libreto muy bien hecho y eso me tiene muy satisfecha y muy contenta. El público también lo agradece, porque nos han dado su preferencia”, comentó.

Lorenza, personaje a quien da vida Torres, es una azafata que debe enfrentar el gran reto de su vida, al cuidar a su sobrino Emiliano (Lander Errasti) de un año de edad, esto a raíz de que su hermana gemela Raymunda muere. Entonces su vida da un giro total, que la lleva a formar una nueva familia. Para la segunda temporada, Bárbara nos adelanta que “Lorenza decide regresar de la selva chiapaneca, donde se ocultó para poder estar con Emiliano y tendrá que reordenar su vida, desde su relación con Luis Enrique (Moisés Arizmendi), su etapa como mamá hasta reincorporarse al trabajo con una nueva jefa”.

Entre cada giro que da la historia, el texto está plagado de situaciones con las que la gente encontrará identificación, sobre todo las madres, que diariamente se enfrentan al difícil reto de educar y cuidar de sus hijos.

Como artista, Bárbara reconoce que no ha sido fácil la situación que enfrenta el mundo en torno a la emergencia sanitaria, sin embargo, aplaude que existan este tipo de proyectos. “La gente necesita reír y eso se pude lograr con una dosis de comedia, y no solamente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, sino toda la vida, la risa es muy importante. Cuando volvimos a grabar, después de la cuarentena, se notó mucho la energía, la actitud y las ganas que teníamos de continuar trabajando en este proyecto. Fueron meses de incertidumbre, pero sin duda volver a trabajar para hacer reír a la gente es algo muy importante y significativo”, comentó.

Finalmente aclaró que para esta nueva temporada el formato de la serie da un giro, pues dejarán de ser episodios ligados, para ser ahora historias unitarias, con un principio, desenlace y final en un solo episodio. “El formato que empezamos a utilizar estuvo muy bonito, aunque la historia no es la misma, es ‘Lorenza’ que está buscando un papá para el hijo, y que ya se formó una familia muy caótica, con el novio que lo interpreta Moi Arizmendi, la amiga que es como una hermana, siento que es una familia como las que se arman ahora, mujeres de cuarenta y tantos años de edad que tenemos hijos, y que nos volvemos locas. El formato nos permite tener una historia completa en un solo episodio, eso le ha gustado mucho a la gente”, concluyó.

“Lorenza: Bebé a bordo” se transmite todos los martes, a las 23 horas, a través de “las estrellas” en su barra de comedia, al terminar el noticiero con Denise Maerker. “‘Lorenza: Bebé a bordo’” también trata sobre las mujeres de cuarenta y tantos años que tenemos hijos, y que nos volvemos locas” Bárbara Torres