Fideicomisos fraudulentos

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su decisión de desaparecer los 109 fideicomisos en el país al considerarlos fraudulentos mediante los cuales grupos de poder y de interés —como algunos diputados—, que hacían jugosos negocios al amparo de los mismos y que naturalmente ahora se oponen a su extinción.

Dijo que en casos de desastre como lo que ocurre ahora en la Península de Yucatán, se vendían a la secretaría de Gobernación catres, cobijas, estufas, etcétera a elevado precio cuando que para ello está la Secretaría de Hacienda, de la Defensa, Marina, que pueden encargarse de su adquisición. “No era caja chica, era caja inmensa”, indicó.

El Presidente se refirió también -como lo ha hecho en otras ocasiones-, a los negocios que desde los medios de comunicación se obtenían jugosos contratos en diversos rubros, lo que ya no ocurre ahora y por ello la inconformidad y los ataques, mayores a los que recibió Francisco I. Madero durante su administración.

Madero también retiró la subvención a los periódicos que daba Porfirio Díaz e hizo frente a los ataques y señaló también a escritores e intelectuales –Francisco Martín Moreno, Luis Pazos- que han acumulado fortunas al explotar un público conservador que se opone a los cambios. Lamentó también que FRENAAA fomente la división y el discurso del odio.

TURBULENCIAS

Ventiladores gigantes contra FRENAAA

Y en ese enfoque, el tabasqueño refirió que contrario a ello ahora hay libertades, pero pidió se conduzcan con civilidad, pues para ello existen leyes e instituciones que regulen la democracia y la participación ciudadana. Un viento levantó las carpas de los de FRENAAA en el Zócalo y me culpan de tener aquí ventiladores gigantes, manifestó… El presidente de la Jucopo del Congreso local, Horacio Sosa Villavicencio, indicó que a consecuencia del engaño que son víctima las comunidades, con quienes se firman convenios que luego no se cumplen por el “olvido” oficial, se agudizan las marchas y bloqueos en Oaxaca, por lo que pidió al gobernador Alejandro Murat atender las demandas de las organizaciones sociales. Este miércoles diversos grupos sociales estrangularon la ciudad-capital al cerrar todas las vías de acceso durante varias horas y esto ha ocurrido en mayor o menor intensidad en el curso de la semana que termina. Y en el gabinete del gobernador Murat son ya seis los secretarios de despacho los que han sido víctima de Covid, en tanto que la ciudadanía padece la incompetencia, negligencia, omisión o irresponsabilidad de sus funcionarios para atender las demandas sociales. La estrategia del mandatario es contratar funcionarios traídos de otros lugares a quien nadie conoce ni ellos conocen a los oaxaqueños y así evita compromisos presentes o futuros. Es decir, cuando llega alguien a plantear problemas dicen que no conocen el asunto y tampoco conocen a las personas. O los ciudadanos tampoco acuden a las dependencias porque no conocen a nadie. Funciona de esa manera la sana distancia entre pueblo y gobierno… Para acabar con especulaciones, el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que un escenario posible es que no desaparezca la Covid-19 y ésta conviva con la humanidad larga temporada como otras pandemias conocidas con las que cohabitamos.

