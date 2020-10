México pagó 159.8 mdd para la vacuna anti-Covid

Garantiza 51.5 millones de dosis

El acuerdo multilateral permitirá inmunizar hasta 20% de la población

El gobierno de México concretó el pago de un anticipo por casi 160 millones de dólares para la compra de los primeros lotes de una vacuna contra Covid-19, bajo el mecanismo multilateral de acceso COVAX, que es liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A fines de septiembre, el país se sumó a las más de 150 naciones que se adhirieron al programa mundial de inoculación para ayudar a comprar y distribuir estas vacunas de manera justa.

“El acuerdo alcanzado con COVAX Facility le permitirá a México la adquisición de las dosis suficientes para inmunizar hasta al 20% de su población”, anunció la cancillería en un comunicado.

“El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó una transferencia por 159,876,920 dólares a la Alianza GAVI y presentó los documentos de garantía de riesgo por 20,629,280 dólares, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato de participación del mecanismo COVAX Facility”, agregó.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya había anunciado que se pagaría el adelanto para comprar los primeros lotes de la vacuna contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus y que estos deberán estar disponibles en el primer trimestre de 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló recientemente que el gobierno dispone de unos 458 millones de dólares para cubrir tales anticipos.

COVAX Facility cuenta con una cartera de nueve vacunas candidatas que pondrá a disposición de los países participantes conforme se presenten en oferta.

Sobran recursos para adquirir vacuna: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que estemartes darán un informe sobre la vacuna contra Covid-19.

“El martes tenemos un informe sobre la vacuna en la Ciudad de México, el martes por la mañana, pero vamos avanzando muy bien”, dijo en Yucatán tras la supervisión de obras del Tren Maya.

“Aunque parezca increíble nos sobran recursos, no nos falta, para no presumir, porque no hay corrupción en el gobierno”, sostuvo.