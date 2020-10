Agatha Ruiz de la Prada hará un Instagram Live con Lifetime

Este martes 13 de octubre, a las 11 horas:

La diseñadora española brindará una entrevista en vivo por el Instagram Live del canal @milifetime para hablar de todo: su nueva colección primavera/verano 2021, su rol como empresaria de la moda y su representación como una destacada mujer que logró una impronta definida y una referente a nivel mundial.

Lifetime presenta este martes 13 de octubre un Instagram Live de lujo, completamente inspirador, motivacional, junto a la reconocidísima diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, una mujer visionaria, inspiradora y totalmente protagonista.

Una referente de la moda, el arte y el diseño que logró dejar una huella en la industria, que continúa marcando su impronta y que además impactó en la sociedad, Agatha dará una entrevista en vivo frente a cámara donde contará su experiencia como una mujer empresaria, con una impronta definida que logró un impacto en la escena del arte y en la sociedad, y además presentará su nueva colección primavera/verano 2021.

La entrevista la realizará Cesar Sabroso, VP Sénior de Afiliados, Marketing y Comunicaciones A+E Networks Latin America. “Agatha es una mujer Lifetime, una mujer protagonista, una mujer de impacto, que siempre inspira, motiva y eleva”, cuenta Cesar. “es una mujer que influye detrás y delante de cámaras, y creo que todo lo que ha hecho y hace Agatha va a influenciar no solamente a esta generación, sino a futuro la historia de la moda no va a poder dejar de tener un capítulo dedicado a ella”.

La participación Agatha Ruiz de la Prada en este ciclo de Lifetime forma parte del ADN de la marca no solo por su contenido dedicado a la moda y al diseño, con series como Quiero Ser Top Model, Glam Masters, Project Runway y todas sus derivadas: Project Runway Junior, Project Runway All Stars y Project Runway Teen, sino por su constante y dedicada atención a mujeres con esta impronta: mujeres que son ejemplos y modelos a seguir, a las que Lifetime ha incorporado desde distintos ámbitos. Tal es el caso de la directora ganadora del Oscar Carol Dysinger, que hizo una master class para Lifetime hablando de su documental ganador del Oscar “Aprendiendo a patinar en zona de guerra”, Robin Roberts, la reconocida periodista de Estados Unidos que se suma a Lifetime con sus Lifetime Movies con casos Ripped From The Headline, buscando a las mujeres que son representativas a nivel mundial, Lorena Gallo en su lucha con la violencia doméstica y la producción de su película Yo Soy Lorena Bobbitt a estrenarse en noviembre en la pantalla de Lifetime Latinoamérica.

La nueva colección Primavera/Verano 2021 “es un desafío de alegría, color y fantasía, una resistencia a los tiempos que estamos viviendo, una invitación a escaparse al verano multicolor de nuestros sueños agathistas” aseguran desde el comunicado oficial de la nueva colección de Agatha Ruiz de la Prada .

Su inspiración nació en un viaje a Guinea Ecuatorial el año pasado, épocas exóticas y distantes desde el presente panorama, distorsionadas por delirios fashionísticos. El taller de Agatha ha seguido trabajando con toda la ilusión y duende necesarios, convencidos de la importancia de sus fantasías coloristas. Han seguido peleando por lo que creen. Por ejemplo, el ecologismo (cuya urgencia se ha puesto dramáticamente en evidencia durante esta crisis sanitaria). Gracias a los queridos colaboradores de ECOVIDRIO han podido dar un pequeño paso más cerca al futuro de sus sueños en el que la ropa es ecológica y reciclada. Las joyas de esta colección, adornos de flores, corazones, gotas, rayas, topos, letras y arcoíris en vidrio reciclado, son las grandes protagonistas.

