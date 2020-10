Pobreza y desempleo crecen por pandemia de Covid-19 en Q. Roo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

El principal problema es la dependencia absoluta del turismo: investigadores

De acuerdo con investigadores y catedráticos de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), la pobreza y el desempleo continúan creciendo en el estado, pues aunque la reactivación del turismo ya comenzó, no ha podido despegar como se esperaba. Asimismo, destacan que el principal problema es la dependencia absoluta de este sector, que tienen diferentes municipios en la entidad.

El profesor Alejandro Palafox Muñoz, de la Uqroo, indicó que la pobreza urbana en el estado creció de 30 a 48.5% debido al Covid-19. “Las autoridades locales defienden el esquema turístico-económico como está y no han hecho nada para transformarlo, quedando su respuesta en el ‘quédate en casa’ y a la entrega de dos despensas por familia, sin emprender acciones más contundentes para la recuperación del empleo”.

Afirma que algunas comunidades de la entidad como Cancún, Riviera Maya y Cozumel, ubicadas al norte de la entidad, están transformadas 100% en destinos turísticos, lo que crea una dependencia a esta actividad que al no poder recuperarse, esta elevando los índices de desempleo y consecuente pobreza.

Denuncia que a nivel federal no hay reacción ante esta precariedad y sólo se ha trabajado en un mínimo respaldo a las empresas formales que no hayan despedido trabajadores, “esas empresas podrán tener acceso a un crédito” dijo. Además se mantiene el apoyo directo a personas de la tercera edad, estudiantes y subsidios al campo; sin embargo, no hay nada para un sector laboral turístico.

“Como parte de los efectos que ha dejado la Covid-19 en Quintana Roo y que han aumentado la precariedad laboral, es que hoteles como la cadena hotelera RIU han despedido a 2 mil 500 trabajadores; el Grupo Palace, a dos mil 390; el Grupo Xcaret, 725; Solaris, a 906 trabajadores, lo que ha traído como consecuencia que la pobreza laboral incremente al 48.5% de la población, sobre todo en la zona norte del estado”, subrayó Palafox Muñoz.

Finalmente, concluye que, como en otras actividades económicas, el Covid-19 ha venido a evidenciar problemas añejos, que ahora deberán ser enfrentados de manera inmediata para promover la generación de empleos y comenzar a bajar las cifras de pobreza.

Cayó 5.4 % el ingreso laboral en la entidad

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante los primeros tres meses del 2020 disminuyeron considerablemente los ingresos de los quintanarroenses, pues en la entidad la variación anual del ingreso laboral per cápita real disminuyó 5.4 % entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, al pasar de 2 mil 479.82 a 2 mil 345.92 pesos.

El Coneval detalla que durante el primer trimestre de 2020, el 35.7% de la población en México se encontraba en pobreza laboral. Dicha tasa representa el porcentaje de las familias cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta básica.

En cuanto a la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, en Quintana Roo revelaron que dentro de la línea de Bienestar Mínimo-Línea de Pobreza Extrema por ingresos, la variación anual aumentó 2 puntos porcentuales al pasar de 26.5 % a 28.5 %, entre el primer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020.

El impacto que dejó la inactividad por la pandemia de Covid-19 en los trabajadores de Quintana Roo ha resultado en una contracción histórica, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Quintana Roo se perdieron uno de cuatro empleos durante los últimos tres meses, producto de la emergencia sanitaria y la suspensión de actividades de los sectores que fueron considerados como no prioritarios.

El IMSS informó que el número de plazas formales en Quintana Roo pasó de 472 mil 41 en febrero de 2020 a 358 mil 243 puestos en mayo pasado, 113 mil 798 empleos menos en tres meses, lo que significó un recorte en su plantilla laboral de 24.1 %, la tasa más alta en el país. Del cierre de febrero a mayo pasado, el total de plazas adscritas al IMSS se redujo en un millón 30 mil 366 puestos, lo que significó una contracción de 5 % a nivel nacional. Y aunque ha comenzado una recuperación paulatina, no se espera que sea evidente sino hasta el primer trimestre del 2021.

Quejas por falta de energía eléctrica en Cancún

Fueron varios estragos los que dejó a su paso el huracán “Delta” en Quintana Roo, entre los de mayor gravedad, la pérdida de energía eléctrica de diferentes puntos del estado, ya que se registraron bastantes postes derribados y aunque los trabajos de la CFE arrancaron de manera inmediata, apeas este fin de semana anunciaron que lograron restablecer por completo el suministro, no obstante, algunos vecinos de Cancún los desmienten y dicen que en sus colonias aun no tienen luz.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que con ayuda de mil 306 trabajadores electricistas lograron restablecer el suministro eléctrico en su, totalidad para los usuarios afectados por el huracán Delta en Quintana Roo y Yucatán

De acuerdo con un comunicado, informaron que luego de concluir al 100% las labores de restablecimiento del servicio de energía eléctrica, su personal continúa trabajando en reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica, ya que reconocen que resultó sumamente dañada por los fuertes vientos y lluvias torrenciales.

La empresa comunicó que aquellos casos en donde fue necesario, se instalaron plantas de emergencia en tanto se concluyen las reparaciones, a fin de que nadie se quedara sin luz, sin embargo, tras esta afirmación en redes sociales, varios vecinos de diferentes colonias en Cancún manifestaron su inconformidad y recalcaron que no era cierto.

Mediante las redes sociales de la CFE, los cancunenses externaron su molestia ante el comunicado de la empresa paraestatal. Los reportes más frecuentes provienen de las supermanzanas como la 2A, 23, 25, 32, 92, Bonfil, 234, 307, 308, 311, entre otras en las que dijeron que habían recibido una atención parcial, pero de igual manera no tenían luz.

“En Alfredo V. Bonfil seguimos sin luz y los reportes aparecen como resuelto, lo cual es falso”, indicó uno de los usuarios. A lo que una mujer de nombre July Acosta, agregó

“Intoxicada por ingerir comida no refrigerada, 12 horas vomitando, embarazada de seis meses, sin agua y sin luz. La colonia Colegios está olvidada, no hay atención para restablecer el servicio”.

Fer García, por su parte, dijo: “Es mentira! Hay muchos usuarios que no tienen electricidad! Mi calle ya cumple 4 días sin electricidad y no estamos en zona inundada ni de difícil acceso. Ya levantamos reportes que nos cierran con pretextos!”

Asimismo, otra usuaria que se hacía llamar Yizel dijo “es mentira, se agradece lo que han hecho porque sabemos que no es fácil, sin embargo yo en la SM 30 de Cancún sigo sin servicio eléctrico”.

Instalaciones dañadas por desgaste de cableado

A lo anterior, CFE respondió “Las cuadrillas de trabajadores continúan trabajando en el levantamiento de postes, retiro de ramas y cambiando el material dañado. Los colaboradores (quienes pidieron no ser identificados) señalaron que en muchas colonias de la zona centro no se ha restablecido la luz por el descuido que se tenía de la infraestructura eléctrica previo a la llegada del ciclón, ya que muchos de los cables presentan considerable desgaste por tiempo y las ramas de los árboles”.

Según información de la CFE, el huracán afectó el suministro eléctrico a 455 mil 496 usuarios en la región de la Península, por lo que se tuvo que solicitar el apoyo de cuadrillas de otros estados. “El personal continúa trabajando en reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica que resultó dañada y en aquellos casos en donde fue necesario, se han instalado plantas de emergencia en tanto se concluyen las reparaciones, el retiro de ramas y de infraestructura dañada o ramas sobre las líneas y se hacen mejoras a la red tras el paso del meteoro, como parte del cierre de los trabajos por los daños que se registraron”, concluyeron.

No sin antes proporcionar los medios para ponerse en contacto con ellosen caso de presentar algún problema como los antes citados: línea telefónica: 071, Twitter: @CFE_Contigo y @CFE Mx y su aplicación móvil CFE Contigo, donde la empresa seguirá recibienwdo reportes las 24 horas del día para irlos atendiendo a la brevedad posible.

