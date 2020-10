Por una #SociedadHorizontal

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

El pasado 3 de octubre, el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA), liderado por Gilberto Lozano convocó a una manifestación en la plancha del Zócalo. Hombres y mujeres acompañados de banderas nacionales salieron del monumento a la Revolución con el fin de alcanzar a sus compañeros instalados desde hace unas semanas en casas de campaña frente a Palacio Nacional.

El mayor debate sobre esta movilización se ha dado alrededor del número de participantes que estuvo presente en las calles. Mientras los convocantes dijeron que habían contabilizado alrededor de 153 mil personas frente a notario público, el cuerpo de policía de la CDMX dijo que apenas identificaron unas cinco mil personas. La cifra no es del todo trivial, pues a mediados de semana el presidente de la República retó: “a la primera manifestación de cien mil personas, y que no tengo apoyo en las encuestas, me voy”.

Desde hace algunos meses, la consigna de FRENAA ha sido que AMLO renuncie a su cargo antes del 30 de noviembre. En un principio realizaron “marchas” con automóviles y pancartas en distintas ciudades del país, las cuales recibieron un sinnúmero de críticas por parte de los lopezobradoristas, calificándolas de “fifis”, por haberse hecho en coches y no a pie. Sin embargo, tan solo unos meses después, las imágenes del pasado fin de semana demostraron que se trata de un movimiento de composición heterogenea con perfiles socioeconómicos diversos.

Los testimonios de malestar por parte de grupos indígenas, padres de niños con cáncer, de micro y pequeños empresarios circularon en redes sociales. Hay descontento frente a distintas decisiones que se han tomado en este gobierno y que podrían incrementarse. Un flanco abierto son las discusiones que se realizan en la Cámara de Diputados en torno a los recursos presupuestales Especial atención ha generado el tema de los 109 fideicomisos que la Secretaría de Hacienda ha planteado desaparecer, con el fin de “reorientar” hasta 98,478 millones de pesos.

Cuando en mayo se presentó una iniciativa con la finalidad de “combatir la corrupción que imperó en estos instrumentos financieros”, se dio una fuerte movilización digital, detonada principalmente por el director de cine Guillermo del Toro, quien manifestó su descontento ante la intención de suprimir los recursos destinados al cine mexicano. Para apaciguar la discusión, Mario Delgado coordinador de Morena, se comprometió a escuchar a todos los involucrados para tomar una mejor decisión.

El gobierno insiste en eliminar los fideicomisos destinados a atender los Desastres Naturales, la Inversión y Estímulos al Cine, el Cambio Climático, el financiamiento rural, la investigación científica, el deporte de alto rendimiento, la protección a defensores de derechos humanos y periodistas y el apoyo a ahorradores defraudados. Los grupos afectados se han empezado a manifestar contra estas medidas, pues no confían que se mantendrán los apoyos que hoy reciben.

Cuando la movilización social se incrementa, hay que revisar a fondo cual es el malestar que la detona. La #SociedadHorizontal se articula de manera descentralizada y emplea -más allá de ideologías de izquierda o derecha- los vehículos que más le convienen para canalizar su molestia y demandas. Hace unos años fue Morena, hoy podría ser cualquier otro. Sería pertinente que en el gobierno tomen nota de esta situación y revisen lo que parece una mala decisión. En un escenario en que la tensión social crece, preservar estos fideicomisos puede ser una decisión atinada.

