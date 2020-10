Aída Cuevas celebra 45 años de carrera y alza la voz en contra de la violencia física y psicológica

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Compartirá el escenario con sus tres hijos el próximo 17 de octubre durante su primer streaming live desde el Auditorio Nacional

Respecto a la violencia intrafamiliar que la cantante dice que sufrió por parte del padre sus hijos, así como de su hermano Carlos, señaló: “Me han escrito infinidad de mujeres y me cuentan sus casos de maltrato y me dicen qué valor el mío de hacerlo público porque esto crea polémica, es la verdad, pero hay que decirlo, no hay que tener miedo, ni modo, a lo que venga, ya la justicia del hombre se hará cargo y si no, de la justicia divina nadie se salva”

“Es muy importante para mí que el público sepa lo agradecida que estoy en estos 45 años de carrera, que no han sido fáciles, pero que tengo mejores sabores que sinsabores y que este sábado 17 de octubre a las 9 de la noche estaré celebrando desde el Auditorio Nacional, que es uno de los recintos más grandes y más prestigiados nuestro país. Va a ser una noche muy mexicana y no tiene que ser septiembre para celebrar nuestra música vernácula”, señala muy contenta “La Máxima Exponente de la Música Mexicana”, Aída Cuevas, quien también nos abrió su corazón en una entrevista con DIARIO IMAGEN, en la que habló de su primer concierto vía streaming, cuyos boletos se pueden adquirir a través de la plataforma Eticket Live.

Hablar de Aída Cuevas es hablar de talento, disciplina, pasión y de una gran lucha tanto profesional como personal. Una mujer aguerrida que ama lo que hace y que ha logrado trascender fronteras al pisar grandes escenarios del mundo como El Palacio de las Bellas Artes, El Madison Square Garden, El Hollywood Bowl, entre muchos recintos más de los cuatro continentes a los que ha llevado la música tradicional de nuestro México, género musical tan poco valorado en nuestro país, por ello Aída Cuevas ha luchado contracorrriente para sobresalir y ser hoy “La Reina de la Música Ranchera”.

EL BASTÓN DE MANDO, DE LOS RECONOCIMIENTOS MÁS IMPORTANTES DE SU CARRERA “El Bastón de Mando de los Pueblos Indígenas es de los nombramientos más hermosos que me han podido dar y que agradezco de verdad en el alma a esos 25 millones de indígenas porque es una responsabilidad de seguir apoyando nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras 68 lenguas” Aída Cuevas

“ME HALAGA DECIR QUE MI HIJO RODRIGO CUEVAS SEA MI PRODUCTOR Y MÁNAGER PORQUE CON ÉL HE LOGRADO DOS PREMIOS GRAMMY”

Es un gran privilegio celebrar con Aída Cuevas sus 45 años de trayectoria con este concierto vía streaming live desde el Coloso de Reforma el próximo 17 de octubre, ya que Aída Cuevas es puro talento, lo cual ha quedado demostrado en estas más de 4 décadas de trayectoria en las que ha grabado 40 álbumes con ventas de más de 10 millones de copias, el ser galardonada con más de 700 de los más selectos premios a nivel mundial, incluyendo el Grammy internacional y el Grammy Latino, incluso actualmente está nominada por novena vez al Grammy Latino en la categoría Mejor álbum de Música Ranchera/Mariachi por su álbum “Antología de la música ranchera, Volumen 1”.

“Soy muy disciplinada, vocalizo con mi maestro de canto desde hace 20 años, dos veces por semana; ejercito mi cuerpo, hago yoga y me gusta empaparme de todo lo que gira alrededor de mi carrera.

Desde hace cinco años mi primogénito Rodrigo Cuevas maneja mi carrera y de una forma extraordinaria, lo cual me halaga mucho decirlo porque con él gané mi primer Latin Grammy, y el estar nominada nuevamente es para mí un premio por el simple hecho de estar en la terna ojalá nos traigamos el galardón”, expresa muy sonriente Aída Cuevas, quien para la entrevista lucía un hermoso vestido hecho por artesanos de Oaxaca.

Aída Cuevas sigue vigente después de 45 años de trayectoria con un género musical que no es apoyado en nuestro país y que sigue al pie del cañón logrando cosechar éxitos, tan es así que ha cantado para importantes personajes como los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y George W. Bush, y personalidades como el Sha de Irán, el ex Primer Ministro Canadiense Pierre Trudeau, los Reyes de España, y asimismo le ha cantado a cada uno de los presidentes de México desde Luis Echeverría (1970) hasta Enrique Peña Nieto (2018).

– ¿Es más exigente Aída Cuevas como mamá o Rodrigo Cuevas como mánager y productor de Aída Cuevas?

“Ahí nos vamos porque hay algunas cosas que le digo que tienen que ser de cierta forma ya que tengo más experiencia, pero ahora él como mi productor he ganado dos Grammy, así como muchas nominaciones. Rodrigo Cuevas es un joven muy entregado, muy creativo, muy exigente y es porque sigue los pasos de la mamá, porque trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Hay mucho respeto entre los dos y mucho cariño .

“He cantado para grandes mandatarios, asimismo he compartido escenario con grandes artistas, he ganado 700 de los más selectos premios a nivel mundial, pero lo mejor son mis fans, a quienes adoro porque sin ellos uno no es nadie, esa es la realidad y yo les debo mis 45 años de trayectoria artística”

CON ESTE CONCIERTO STREAMING LIVE CERRARÁ SU GIRA “TOTALMENTE JUAN GABRIEL”

Con su primer concierto vía streaming desde el Auditorio Nacional, la cantante cerrará su gira “Totalmente Juan Gabriel”, por lo que para este concierto online del próximo 17 de octubre, Aída Cuevas hará un recorrido de las canciones más emblemáticas de su carrera artística, “tengo 40 discos grabados y si escogiera una canción por disco serían como 7 horas de concierto por lo que interpretaré las canciones más importantes en mi trayectoria como ‘El Pastor’, que es con el tema que me di a conocer, no puede faltar que interprete a Juan Gabriel, a Cuco Sánchez con quien gané el Grammy americano hace dos años y canciones de tango porque mi primer Latin Grammy lo gané con un disco que se llama ‘De corazón a corazón… Mariachi tango’. También voy a cantar éxitos de José Alfredo Jiménez, así como ‘Cucurrucucú Paloma’, de Tomás Méndez, Consuelo Velázquez, canciones que me dio Fato, en fin, hay mucha tela de dónde cortar, pero además cómo va a ser en vivo pues la gente puede estar escribiendo, pedirme un palomazo, y complaceré a mi público. Será un concierto muy familiar y muy mexicano, queremos complacer al público”.

Obviamente que para tan importante ocasión, no faltará el vestuario que ha caracterizado a la cantante como una de las más dignas representantes del folclor nacional, la mayoría realizado por artesanos de diferentes regiones del país. “Como es un show en vivo no puedo estarme cambiando a cada rato porque la verdad es que sí me tardo un poco entre cada cambio de vestuario y lo que deseo es cantarle más tiempo al público. Voy a tener tres cambios de vestuario, por supuesto mi traje de charro es mi bandera, es con lo que yo canto la música mexicana y me siento orgullosa de hacerlo. Habrán varios cambios, voy a usar también vestido y unos rebozos y sarapes de Saltillo, maravillosos. Sobre todo, quiero que se vea en todo el mundo lo colorido que es mi México y los trajes tan hermosos que tenemos. Me acompañarán 18 músicos en escena y 12 bailarines, además de mi staff que se conforma por el ingeniero de vídeo, el ingeniero de audio, el ingeniero de luces y aparte el staff del Auditorio Nacional hicimos.

Acepté esta invitación que me hizo el Auditorio Nacional para hacer mi primer concierto streaming live porque el Auditorio Nacional es garantía, será una transmisión de calidad porque además de ser un gran escenario tiene avances tecnológicos impresionantes”.

-¿Se ha imaginado cantar en el Auditorio Nacional y que el público no esté en vivo, sino a través de un dispositivo?

Sí es algo fuerte, voy a tratar de hacerme la idea de como cuando te presentas en televisión, las cámaras van a estar transmitiendo y sé que a través de esas cámaras estarán viéndome millones de personas. Voy a dar lo mejor de mí, es mi primer streaming live, pero con el cariño del público se va a lograr algo muy padre esa noche.

EN EL 2021 TENDRÉ MI ESTATUA EN EL PASO DE LAS LUMINARIAS DE GARIBALDI JUNTO A JUAN GABRIEL Y JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ”

– Seguramente en cada latido de su corazón estarán los aplausos del público.

Gracias. Estoy muy entusiasmada y agradecida con el Auditorio Nacional porque al tener esta fecha 17 de octubre a las 9:00 de la noche la respuesta del público de España ha sido increíble, por lo que el Auditorio Nacional me regala el 18 de octubre para una retransmisión a la 1 de la tarde, hora de México, para que el público de España y Europa pueda ver la retransmisión a las 9 de la noche

– ¿Entre sus planes está continuar su gira musical por 45 años de trayectoria?

Espero que Dios lo permita. Lo que sí ya está confirmado es que el próximo año tendré mi estatua en el Paseo de la Luminarias de Garibaldi, donde estaré al lado de José Alfredo Jiménez, de Juan Gabriel. Espero estar muy activa en el 2021 si Dios lo permite y lo más importante que todos estemos sanos, salvos, y entonces festejar.

– Muchas felicidades por esa estatua que tendrá en el Paseo de las Luminarias en Garibaldi, donde por cierto en El Tenampa hay una pintura de usted, además, acaba de recibir el Bastón de Mando de los Pueblos Indígenas.

El Bastón de Mando de los Pueblos Indígenas es de los nombramientos más hermosos que me han podido dar y que agradezco de verdad en el alma a esos 25 millones de indígenas porque es una responsabilidad de seguir apoyando nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras 68 lenguas. Seguir ayudando a toda la gente indígena que de verdad nadie voltea a ver, entonces es una lucha constante, así como defiendo mi música mexicana, defiendo a los indígenas.

COMPARTIRÁ EL ESCENARIO CON SU HIJA VALERIA EL PRÓXIMO 17 DE OCTUBRE, ASÍ COMO CON SUS DOS HIJOS DIEGO Y RODRIGO

Próximamente su hija Valeria se va a lanzar a la escena musical, ¿las veremos próximamente cantando juntas?

La vida de Valeria dio un giro por completo porque íbamos a lanzar su disco, pero se vino abajo por la pandemia, sin embargo está trabajando ya como conductora en un programa de televisión y ella va a estar conmigo el sábado 17 de octubre en mi concierto streaming live desde el Auditorio Nacional donde Valeria estará también en escena.

También para este concierto virtual me acompañará mi hijo Diego quien es concertista de piano, y Rodrigo Cuevas como mi productor, así que van a estar mis tres hijos acompañándome en mi primer streaming live, qué más le puedo pedir a la vida que me da la oportunidad de compartir lo que más me gusta y me apasiona con lo que más amo.

ALZA LA VOZ CONTRA EL MALTRATO HACIA LA MUJER

-Usted que ha sufrido maltrato familiar, podría dar un mensaje a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia física y psicológica. “Tristemente es una realidad que vivimos las mujeres, hay que alzar la voz, no hay que permitir el maltrato de ningún hombre sea quien sea porque tenemos el derecho de ser respetadas y escuchadas aunque mucha gente lo pone en duda, es una tristeza”.

“CON JUAN GABRIEL APRENDÍ LO QUE ES ESTAR EN UN ESCENARIO AL HACER JUNTOS 60 SHOWS CONSECUTIVOS EN EL PATIO”

– Usted empezó su carrera musical siendo muy niña en 1975 en “El Taller XEW” y desde entonces grandes figuras musicales se fijaron en usted como Armando Manzanero y Juan Gabriel, quienes le produjeron discos, respectivamente.

Agradezco tanto a Dios lo que me ha dado porque si bien he tenido que nadar contracorriente, he tenido grandes bendiciones como la oportunidad de que Armando Manzanero fuera mi productor en dos discos, Juan Gabriel me regalara en ese entonces diez temas inéditos y con Juan Gabriel aprendiera lo que es estar en un escenario porque Juan Gabriel y yo ofrecimos 60 conciertos consecutivos en El Patio, un centro de espectáculos donde se presentaban las grandes estrellas y Juan Gabriel se fijó en mí cuando tenía escasos 19 años de edad y me dijo ‘usted va a cantar todas las noches conmigo’ y le aprendí muchísimas cosas.

También me apoyaron Bebu Silvetti, un gran músico argentino que me produjo un disco y me falta mucho por hacer, solo le pido a Dios que me dé salud y voz para seguir adelante porque las ganas las traigo. He cantado para grandes mandatarios, asimismo he compartido escenario con grandes artistas, he ganado 700 de los más selectos premios a nivel mundial, pero lo mejor son mis fans a quienes adoro porque sin ellos uno no es nadie, esa es la realidad y yo les debo mis 45 años de trayectoria artística.

PREPARA UN HOMENAJE PARA LINDA RONSTADT, CON QUIEN TAMBIÉN HA CANTADO

– Ha compartido el escenario con grandes figuras como Plácido Domingo, Celia Cruz, Juan Gabriel, Gloria Estefan, Raphael, Vicente Fernández, Lila Downs, Lupita D’Alessio, Eugenia León, Ángela Carrasco, entre otros, ¿con quién más le gustaría compartir el escenario?

Hay un proyecto que espero sea haga el año entrante que es cantar con Juanes, ese gran compositor y cantante, sería el mejor festejo por mis 45 años de carrera y me encantaría hacer duetos con muchas personalidades.

Estoy haciendo un homenaje a Linda Ronstadt, a quien conozco desde hace 20 años, acabo de tener una charla maravillosa con ella y estaría padre poder hacer algo también con Linda Ronstadt aunque ya he cantado en varios escenarios con ella, pues no estaría mal que grabara su canción conmigo.

“DE LA JUSTICIA DIVINA NADIE SE SALVA”

-Hace muchos años usted fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo y padre de sus hijos. En ese entonces Juan Gabriel le dio una gran muestra de amor al ofrecerle matrimonio y con ello cuidar de sus hijos.

Juan Gabriel tenía el cordón umbilical muy largo porque a todos nos quería proteger, ayudar y cobijar. Le agradezco en el alma todo lo que hizo por mí, no nada más esa acción de quererse casar conmigo, sino de protegerme, de cuidarme, de darme consejos, de escucharme, porque eso es muy importante, que alguien te escuche cuando tú más lo necesitas.

Me han escrito infinidad de mujeres y me cuentan sus casos de maltrato y me dicen qué valor el mío de hacerlo público porque esto crea polémica, es la verdad, pero hay que decirlo, no hay que tener miedo, ni modo a lo que venga, ya la justicia del hombre se hará cargo y si no, de la justicia divina nadie se salva.

SU AMOR ETERNO CON JUAN GABRIEL, QUIEN LE PROPUSO MATRIMONIO PARA PROTEGERLA JUNTO CON SUS HIJOS

– Con Juan Gabriel tuvo un amor eterno…

Juan Gabriel fue mi protector, mi mentor, un hombre al que tuve mucho que aprenderle pero también le confié muchas cosas, bendigo el día que lo conocí y hasta el día que tuve que cantarle en su despedida en Bellas Artes. También agradezco a Jesús Salas, entrañable amigo mío. Juan Gabriel me dejó 63 temas para que yo lo grabara, qué más le puedo pedir a Dios, sólo agradecerle que me lo haya puesto en mi camino.

El último dueto que me dejó, que grabé con él cinco meses antes de que muriera se llama “Gracias por todo” y es un tema muy bonito, no sé ,creo que él presentía algo, pero la verdad que lo agradezco, ese dueto lo voy a llevar siempre en el alma porque además lo que me dice al principio de la canción, las palabras que me dedica son muy hermosas.

– Su canción más conocida y estandarte en su estilo único, es “El Pastor” de los compositores mexicanos Los Cuates Castilla, canción que requiere de una gran técnica vocal para hacer notar su icónico falsete, por lo que se podría decir que Miguel Aceves Mejía es “El Rey del Falsete” y Aída Cuevas “La Reina del Falsete”.

Muchas gracias, eso el público lo decidirá. Estoy muy agradecida con la vida, estoy muy agradecida por todas estas muestras de cariño en tantos años de parte de mi público que me mantiene vigente. Recuerden que el 17 de celebraré 45 años de trayectoria desde el Auditorio Nacional, cuyos boletos se pueden adquirir a través de la plataforma de eticket LIVE. Accesos electrónicos: Fase 3, 250 pesos y Fase 4, 280 pesos, disponibles en www.eticket.mx

¡Gracias!

