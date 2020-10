CDMX se mantiene en semáforo naranja, pero con alerta

Aumento de hospitalizaciones en los últimos días

De seguir alza en contagios, se volverán a restringir actividades y horarios: Salud

Para esta semana, la Ciudad de México se mantiene en color naranja con alerta en el semáforo epidemiológico para los siguientes siete días, así lo dieron a conocer las autoridades capitalinas.

La titular de Salud local, Oliva López Arellano, reconoció que se ha elevado gradualmente el número de personas infectadas en la capital, por lo que invitó a la población a no bajar la guardia.

“La CDMX está en semáforo naranja con alerta por el comportamiento que ha tenido sobre todo la ocupación hospitalaria en los últimos días. Se rompió la tendencia a la baja gradualmente”, reconoció. De acuerdo con el número de hospitalización, hay más de 880 personas con cuadro grave en la Zona Metropolitana.

Mientras que en la capital hay un alza de personas hospitalizadas en la última semana, con al menos 2,600 camas ocupadas, donde la mayoría de ellas requieren ventilación.

Anunció que de seguir con la tendencia al alza, se tendrán que tomar nuevas decisiones como restringir algunas actividades y reducir horarios.

Autoridades pidieron a la ciudadanía mantener las medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, lentes y lavado de manos frecuentes, Para evitar mayor número de contagios en la CDMX.

“No es momento de fiestas, convivios ni reuniones. No podemos bajar la guardia, entre todos podemos concentrar la pandemia y transitar al otro color”, reiteró.

En caso de repuntar más el número de hospitalizados, las actividades que podrían cerrar serán anunciadas por la jefa de Gobierno en su momento, pues actualmente no se ha decidido el hecho.

“Lo que es claro es que desde que empezó el sistema de semaforización, el gobierno fue planeando de manera estandarizada todas las medidas de higiene y sanitarias. La CDMX ha sido muy responsable. No se puede anticipar estamos monitoreando”, destacó Oliva López Arellano.

Anunció que en las 158 colonias que se encuentran trabajando de acción prioritaria es donde se identifica una concentración de casos nuevos activos.

Hay tiempo para actuar antes de regresar a rojo: Sheinbaum

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los capitalinos a evitar un rebrote como pasa en Europa.

Reiteró que la CDMX se mantiene en naranja, pero con alerta, y advierte que, aunque suene repetitivo, es necesario no bajar la guardia ante la pandemia por Covid-19.

Recordó que no es momento de grandes fiestas, pues justamente, son en estas reuniones sociales, donde la gente se descuida y se transmite el Covid-19 con las consecuencias fatales.

“Puedo parecer repetitiva, pero es la verdad, no podemos bajar la guardia y eso depende, no sólo del gobierno, si no, de todas y de todos, sabemos que no es fácil, que ya son muchos meses, pero es necesario”, dijo.

La jefa de Gobierno señaló que todavía hay tiempo para revertir la tendencia y evitar con ello tomar otro tipo de acciones.

“Tenemos que esperar todavía la próxima semana para ver si es tendencia o logramos controlar con las medidas que hemos venido haciendo de trabajo territorial para evitar contagios, antes de pasar a un esquema de cierre de algunas actividades económicas o tiempos u horarios. Entonces nuestra primera acción es fortalecer el trabajo territorial, el número de pruebas y el aislamiento de casos positivos y seguir insistiendo en las medidas preventivas”, señaló Sheinbaum.

Señaló que actualmente la capacidad hospitalaria para atender a pacientes Covid es del 40 por ciento lo que muestra que la disponibilidad de camas es amplia, sin embargo dijo, es importante que los que habitan y transitan por la capital del país cumplan con los protocolos de sanidad para que no se desborden los ingresos a los nosocomios a causa de la enfermedad.