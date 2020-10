PT y PVEM pueden decidir si desaparecen o no los fideicomisos

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Con una fracción parlamentaria de apenas seis integrantes -cuatro son mujeres-, el Partido de Trabajo se convertirá esta semana en una fuerza muy importante para decidir si se confirma la desaparición de 109 fideicomisos que le reportarían al Ejecutivo federal un ingreso adicional de casi 70 mil millones de pesos, de los cuales podía disponer libremente sin pedir permiso a nadie.

En menor medida, también podrían aumentar en importancia los votos de otro grupo minoritario, el del PVEM, integrado por siete legisladores, de los cuales también cuatro son mujeres.

En la Cámara de Diputados, de plano los miembros del PT rompieron su alianza con Morena y, sobre todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues votaron en contra de la desaparición de los fideicomisos, mientras que los “verdes” aprobaron esa iniciativa en lo general, pero algunos votaron en contra en lo particular, pues consideran conveniente conservar algunos de los fondos que el Ejecutivo y su partido están empeñados en eliminar.

El líder de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, aclaró que su bancada no estuvo de acuerdo en cancelar todos los fondos, pues algunos de ellos, no sólo deben permanecer sino ser fortalecidos como el de apoyos a los deportistas de alto rendimiento, el de estímulos al cine y el que sirve para atender a la población en casos de desastres naturales, entre otros.

El petista explicó que ellos no querían aprobar en bloque, sino uno por uno para eliminar los que verdaderamente se manejan con discrecionalidad, con mucha sospecha de corrupción, que se crearon para eso. Los que no, colocarlos en otro cajón, pero aquí se agarró parejo. Y por eso nosotros fijamos nuestra postura de caminar en contra”.

Entrevistado durante los momentos de incertidumbre durante los cuales Morena no podía consolidar la mayoría para aprobar las reformas, Sandoval aclaró que si bien el PT mantiene su alianza con Morena, no siempre votará en el mismo sentido, pues no solamente caminando juntos se apoya la Cuarta Transformación.

“También sostenemos que no sólo votando a favor siempre vamos a apoyar a nuestros Presidente, sino también votando en contra. Para hacer reflexionara al grupo de Morena que comprenda que se requiere cabildear, trabajar y hacer equipo para que la 4T no se detenga”.

La bancada del PVEM aclaró que debido a la pandemia por Covid-19 respaldaron el dictamen en lo general para que el gobierno cuente con los ingresos extras para la compra de vacunas y para enfrentar la crisis en materia de salud y económica.

Sin embargo, reafirmaron su postura de mantener 11 fideicomisos que consideran esenciales para el desarrollo y crecimiento de nuestro país: 1) Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; 2) Fondo de Desastres Naturales (Fonden); 3) Fondo de la Financiera Rural; 4) Fideicomisos de Centros de Investigación científica y tecnológica; 5) Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar); 6) Fideicomiso del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FidecinE); 7) Fondo para el Cambio Climático; 8) Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas; 9) Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; 10) Fondo Metropolitano; y 11) Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Fondo Minero).

Esa fue la situación en la Cámara de Diputados y hay indicios de que se podría repetir en el Senado, con el agravante para Morena de que no tiene tan amplia mayoría como en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En el Senado, los seis legisladores de la bancada del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena en el Poder Legislativo, prevén votar en contra de la reforma que elimina los 109 fideicomisos, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los senadores de la bancada del PT, que coordina Geovanna Bañuelos de la Torre, buscan rescatar al menos 35 fideicomisos -como el relacionado con el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación- que tienen como fin el bienestar social y garantizar los derechos humanos.

Monreal tendrá que echar mano de toda su capacidad de negociación

En el Senado, Morena tiene por cuenta propia un total de 61 legisladores, a los cuales se pueden sumar los cuatro de su aliado el PES, que ahora está doblemente agradecido con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pues acaba de confirmarse que recupera el registro oficial, a decir de mucho críticos con el respaldo de los altos niveles del gobierno federal.

Con esos 65 votos, Morena tiene suficiente para aprobar los cambios, pero el margen no es confiable, pues bastaría con que se ausentaran dos o más legisladores para perder la seguridad de que se aprobarán las reformas que tiene comprometidas con su líder, el presidente López Obrador.

Por el lado contrario, tiene un bloque opositor o de contención que, en apariencia, no está dispuesto a ceder en lo mínimo. En consecuencia, el coordinador de los senadores “morenos”, Ricardo Monreal, tendrá que dar constancia nuevamente de su reconocida capacidad de negociación para disponer de un margen razonable de seguridad de que a final de cuentas podrá decir: misión cumplida.

Kenia López Rabadán, del PAN, anunció que los integrantes del bloque de contención no están dispuestos a ceder terreno. El grupo opositor suma 50 votos del PAN, PRI, MC y PRD, así como el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, y pretende convencer a otros 15 senadores para alcanzar los 65 votos necesarios para frenar la reforma.

Aquí es donde toman mayor valor los 6 sufragios del PT y los 7 del PVEM, que podrían casi emparejar la balanza y hasta superar a Morena, a condición de que se repitan las manifestaciones de inconformidad dentro de las filas del partido en el gobierno, como ya ocurrió en la Cámara de Diputados, aunque los que no respaldan la desaparición de todos los fideicomisos han procurado cobijarse en el anonimato.

En tanto, en otro esfuerzo por exponer los inconvenientes de eliminar de un plumazo todo los fideicomisos, los coordinadores de las bancadas del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; y del PRD, Miguel Ángel Mancera, solicitaron formalmente a la Mesa Directiva discutir la minuta en parlamento abierto, con el objetivo de escuchar a los ciudadanos que se han manifestado en contra de eliminar los fideicomisos.

El líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, respondió que no habrá parlamento abierto, por lo que se turnará de forma directa sólo a las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, que presumiblemente empezarán hoy, lunes, la revisión de la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

La senadora priista Claudia Ruiz Massieu, por su parte, había solicitado remitir la minuta también a las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Reforma Agraria; y López Rabadán había solicitado remitir la minuta a la Comisión de Derechos Humanos, ya que se contempla desaparecer los fideicomisos relacionados con la reparación del daño de víctimas, y de defensores de derechos humanos y periodistas.

Los integrantes del Bloque de Contención, PAN, PRI, MC y PRD, exigieron responsabilidad a Morena y advirtieron que legislar sobre un tema tan delicado sin contar con evidencias de la supuesta corrupción será una afrenta en contra sectores cruciales como el desarrollo científico, la cultura y la protección de derechos humanos pero también un duro golpe contra los principios de la división de poderes y el Estado democrático de derecho.

Recordaron que desde el gobierno se ha argumentado que la decisión de extinguir los fideicomisos responde a la detección de presuntos actos de corrupción en la gestión de los recursos de estos fondos, sin que hasta el momento se haya presentado evidencia de ello.

Por tal motivo, el Bloque de Contención solicitó a la Fiscalía General de la República informar al Senado sobre las denuncias presentadas, carpetas de investigación abiertas y, en su caso, las acciones penales contra servidores públicos por presuntas acciones delictivas en la gestión de alguno de los fideicomisos que se pretende desaparecer.

Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la Auditoría Superior de la Federación dar a conocer el estatus financiero y la auditoría de los fideicomisos, respectivamente.

arcangelpaz@me.com