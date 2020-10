“¿Qué le pasa a mi familia?”, la nueva apuesta de Juan Osorio

Se estrenará en el 2021 a las 20:30 horas por “las estrellas”

Aunque en un principio se dijo que la historia sería protagonizada por Livia Brito, esto, quedó descartado, luego de que la actriz cubana protagonizará un escándalo con un fotógrafo a quien agredió

La producción de la televisora de San Ángel, que encabezarán Eva Cedeño y Mane de la Parra, es sin duda una de las mejores ofertas de entretenimiento

Gloria Carpio

En medio de muchos supuestos, por fin se reveló quiénes serán los protagonistas de la nueva telenovela de Juan Osorio; Eva Cedeño y Mane de la Parra fueron elegidos como personajes centrales de la nueva historia que lleva el nombre “¿Qué le pasa a mi familia?”, y aunque en un principio se dijo que la historia sería protagonizada por Livia Brito, esto, quedó descartado, luego de que la actriz cubana protagonizará un escándalo con un fotógrafo a quien agredió.

“Me reuní con ella (Livia Brito), creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar al público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho a mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país. Tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía. Afortunadamente tengo el apoyo de la empresa. Cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, pero esa fue la razón. Esta novela merece tener a la protagonista ideal”, dijo el productor tras presentar a los protagonistas de esta historia.

El visionario productor Juan Osorio compartió algunos clips donde reveló que Cedeño y Mane quedarían como los protagonistas, además mostró a su público la primera lectura de guión de la telenovela.

“Yo estaba muy entusiasmado, pero Karol (Sevilla) la semana pasada me mandó un emisario para decirme que se bajaba del proyecto, lo cual no me gustó mucho… debe tener muchos compromisos, es difícil cuando está en su carrera de cantante. En una novela sabemos que no hay protagonismo, hay un grupo de actores que tienen que participar, no quiso compartir”, dijo.

María Sorte, Cesar Évora, Rafael Inclán y Diana Bracho son parte del elenco de esta telenovela a la cual se sumará la hija de Daniela Castro. Este es el segundo papel protagónico para Eva, pues el primero lo obtuvo en la telenovela “Te doy la vida”, que se convirtió en líder de audiencia y recién terminó sus episodios el 12 de julio de este año.

En “¿Qué le pasa a mi familia?”, Eva Cedeño interpretará a “Regina Rueda” una mujer con metas claras y fuerza necesaria para alcanzarlas, ella es asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa de ropa y calzado. Debido a un fracaso sentimental, Regina se desilusionó del amor, pero el destino le dará la oportunidad de vivir un bello y divertido romance.

En esta historia, Mane de la Parra será “Leonardo Iturbide”, el director de una de las empresas de moda y calzado más importantes en México Conocer a Regina hará que la vida

de Leonardo tome un gran giro, que lo llevará a vivir una historia de amor

“¿Qué le pasa a mi familia?” es una historia familiar, de amor y aventuras, en la que se combina el melodrama y comedia

“¿Qué le pasa a mi familia?” estrenará en 2021 por “las estrellas” a las 20:30 horas.