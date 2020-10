Signos de rebrote de Covid en ocho estados, alerta Salud

Llamado a suspender festividades, ante riesgo de retroceso en semáforo

La Secretaría de Salud federal alertó que, si bien, 20 estados en México presentan una clara tendencia de contagios de Covid-19 a la baja, por lo menos otros ocho están en riesgo inminente de presentar un rebrote de la enfermedad, lo que los llevaría a un retroceso en el semáforo epidemiológico y en consecuencia, a un nuevo freno delas actividades económicas.

Dado lo anterior, hicieron un llamado a la ciudadanía para no realizar reuniones con motivo de las festividades que se avecinan, como es el Día de Muertos y las próximas fiestas decembrinas, a fin de no poner en riesgo la salud de los mexicanos.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, alertó que en ocho entidades existe la posibilidad de rebrotes por Covid-19. “Se asoma el heraldo de un posible rebrote en ocho entidades, por lo que hago un llamado a seguir implementando las medidas preventivas para evitar la propagación del virus, incluyendo la sana distancia y quedarse en casa, de ser posible”, comentó. Afirmó que la estrategia de salud federal se ha enfocado en salvar vidas, pero se necesita de la colaboración de los ciudadanos.

Los estados que presentan un aumento en los contagios son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoce que, si bien el país suma 12 semanas de reducción, durante la última, la disminución ocurrió en una velocidad menor y en algunos estados comenzó a incrementar. “Las posibilidades de esto es que la siguiente semana se siga disminuyendo, pero la otra es que cambie la trayectoria y empiece a aumentar, que es lo que vemos en ocho entidades”, explicó.

Recordemos que el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, advirtió que es posible que algunos estados puedan volver al confinamiento en próximas semanas. “Cuando se terminó con la Jornada Nacional de Sana Distancia, todo el país seguía en rojo y seguían prácticamente con las mismas medidas de la sana distancia. Si alguna vez, durante las próximas semanas, vemos que hay algunas entidades federativas pueden llegar otra vez al color rojo, pues van a tener que volver a hacer las medidas mayoritarias de confinamiento para lograr disminuir y retirar a la población del espacio público y así poder mitigar el ascenso de la curva epidémica”.

Nueva modalidad para celebrar el 12 de diciembre

En este escenario, López-Gatell destacó que la recomendación es evitar las congregaciones en espacios públicos, considerando que esto resulta un riesgo alto de contagio. “Hacemos un llamado a no realizar reuniones en la ante sala de eventos que suelen ser masivos como la visita de panteones por el Día de Muertos y la celebración del 12 de diciembre.

Sobre esta última fecha, adelantó que en conjunto con la Iglesia, se prepara una nueva modalidad para celebrar el Día de La Virgen de Guadalupe, lo cual se está revisando y se anunciará en los próximos días. “Mantendremos una política de no coerción”, aseveró.

El presidente López Obrador añadió: “La mayoría de los estados siguen con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia” y negó que hubiera preocupaciones económicas, como alertó el día el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien explicó que un rebrote podría revertir la recuperación económica.

Vecinos retiran mil 500 toneladas de basura en calles de Cancún

Un grupo de voluntarios, autodenominado “7:11”, ha logrado retirar de las calles de Cancún al menos mil 500 toneladas de basura, durante un trabajo conjunto de casi 50 días, en los que han formado grupos para mantener limpia su ciudad, luego de que afirman que el servicio de recoja de desecho es ineficiente y no están dispuestos a seguir esperando que ellos lo hagan.

Guadalupe Alcocer Espadas, organizadora 7:11, explicó que bajo esta iniciativa han logrado retirar de las calles, casi tres y media toneladas diarias de basura, es decir alrededor de mil 500 toneladas durante los 48 días en que han estado trabajando, sin pago, sin pretensión alguna, más allá de ver limpias sus calles y avenidas, por la imagen del destino turístico y por su propia salud.

Aseveró que han encontrado todo tipo de desechos, muchos de ellos sanitarios, pues la gente no tiene una cultura de cómo deshacerse de cubrebocas u otros implementos y los dejan en la calle. “Recogemos de todo, toallas sanitarias, excremento de perro, colchones, llantas; ahora por la pandemia hay muchos cubrebocas tirados, guantes, entre otras cosas, que deberían tener otro trato”, dijo. Reconoció que “hay mucha gente que quiere ayudar y no sabemos cómo hacer sinergia, pero hay que hacer algo con el tema de la basura porque no podemos dejar que nos rebase, el movimiento está y pues los invitamos a que se acerquen con nosotros”.

Alcocer Espadas recuerda que la iniciativa nació de un grupo de amigos que decidió reunirse en un horario de 07:00 a 11:00 horas para limpiar la avenida Colegios en la Supermanzana 300, no obstante, el impacto fue tal que decidieron trasladarlo a una de las zonas más complicadas de Cancún: Corales, donde necesitaron de más manos y voluntarios, pero finalmente consiguieron el cometido de dejar limpia la zona.

“Ahí encontramos larvas, gusanos, sapos, cucarachas, los contenedores de basura estaban horribles, no se les da mantenimiento y la gente no tiene la conciencia de ser más limpia. Esperamos que con este movimiento hagamos que la gente valore tener un espacio limpio, porque si tienes un espacio bonito te sientes mejor, se te quitan las ideas negativas, disminuye la delincuencia, hay menos riesgo de tener lugares oscuros o con hierba crecida, donde las mujeres pueden ser abusadas o donde se puede prestar para robos y asaltos”, dijo.

Asimismo, destacó: “Este es un destino turístico, debemos preguntarnos si esta es la imagen que queremos dejar en quienes nos visitan, la gente viene a vacacionar y en este caso se está dando la cara no sólo por Cancún o Quintana Roo, sino por México. Nosotros queremos que se lleven la imagen de un México limpio”, enfatizó.

Además de la zona de Corales, el colectivo 7:11 ha limpiado la Región 96, Supermanzana 13, Bonfil, el Santuario, el Cortijo, Supermanzana 28, el kilómetro cero de zona hotelera, Pok Ta Pok, Donceles, Lombardo y Supermanzana 23. Ahora, su interés es poder llegar a las zonas que faltan y que más vecinos se sumen, pues aunque iniciaron con poca convocatoria, en el camino fueron sumando voluntades, los vecinos del área comenzaron a salir de sus casas con escobas, machetes y hachas para ayudar.

Cabe mencionar que este grupo ha logrado impactar en un grado tal que a incluso empresas y organizaciones civiles, se han sumado a la causa, pero sobre todo a la ciudadanía “Pancho era un chico que cuando llegamos al parque de la Región 96 me dijo ‘este es mi parque porque yo aquí como diario’ y le conteste que si era su parque entonces que se pusiera a limpiar y hasta el momento sigue con nosotros y lo queremos”, asegura. Para sumarse a las actividades de limpieza del Movimiento 7:11 la gente puede consultar la página de Facebook de Lupita Alcocer Espadas.

Trabajadores de concesionaria levantan paro, pero no retoman actividades

Trabajadores de Inteligencia México S.A. de C.V. levantaron el paro, luego de que sus demandas fueron escuchadas, no obstante, no han podido retomar sus labores, debido a que la empresa ahora tendrá que garantizar no sólo capacidad en recurso humano, sino en infraestructura para cumplir con sus funciones, tal y como lo demanda la concesión.

Autoridades del municipio confirmaron que los recolectores levantaron el paro que iniciaron desde el jueves pasado por la falta de pago de sus salarios caídos, reparto de utilidades y pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero que no pueden retomar la recoja de la basura hasta que la empresa informe al municipio su capacidad para operar o de lo contrario podrían perder la concesión.

“Los trabajadores tendrán que demostrar que la concesionaria ya puede retomar las riendas, no solamente la de recursos humanos sino la de infraestructura y todavía hay una necesidad de que el cabildo vuelva a sesionar y estamos en espera de que presenten las pruebas por parte de la empresa y mientras tanto la recoja de la basura seguirá a cargo el ayuntamiento”, explican.

Destacaron que el principal reclamo hacia la empresa es que no cuenta con el número de unidades que el acuerdo de concesión establece para prestar el servicio y de 60 camiones con los que debería operar en la ciudad, pues solo estaban en funcionamiento 25, lo cual llevó al retraso en la recoja de basura, que se ha acumulado en las calles de Cancún.

Finalmente, aclaran que los trabajadores del ayuntamiento están trabajando a marchas forzadas para cumplir con la recolección de basura, no obstante, “ha sido una situación difícil, pero se debe seguir trabajando, pues estamos a la espera de conocer la capacidad de las empresas para determinar las acciones a futuro. Ahora mismo se hace la revisión al contrato de concesión para determinar si hay argumentos o no para rescindir el acuerdo de concesión con la empresa”, concluyó.