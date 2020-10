Amnistía y perdón

El 28 de diciembre de 1836, día de los Santos Inocentes, se firmaría el tratado definitivo de paz y amistad entre la República Mexicana y la Reina Gobernadora de España, mejor conocido como Tratado de Santa María -Calatrava.

Dicho tratado fue firmado por Miguel Santa María, por parte de México, y por José María Calatrava, por parte de España. En dicho tratado, la Monarquía Española representada por María Cristina de Borbón y su hija Isabel II, todavía menor de edad, la monarquía española reconocía la Independencia de México en 1836. El Tratado Santa María-Calatrava consta de ocho artículos públicos y cuatro secretos.

El artículo número II reza: “Habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles sin excepción alguna… Y esta amnistía se estipula y ha de darse por la alta interposición de Santa María–Calatrava en prueba del deseo que la anima de que se cimente sobre principios de justicia y beneficencia la estrecha amistad, paz y unión que, desde ahora en adelante y para siempre, han de conservarse entre sus súbditos y los ciudadanos de la República Mexicana.

Como se puede ver, la Monarquía Española ya ofreció el perdón a nuestros nativos por los agraviados cometidos durante la Conquista y los 3 siglos de coloniaje, igual que el Papa Francisco pidió perdón en 2015 y ahora, lo único que hace AMLO es incomodar al pontífice con su carta y exigencia del perdón que jamás llegará, porque ya llegó, porque en su momento lo hizo también la monarquía española.

Pero, todo indica que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no lee y está en ayunas de dicho tratado y del perdón del Vaticano que ya hizo por los excesos cometidos durante la Conquista.

¿Qué es el perdón y la amnistía?

El perdón es un valor humano en el cual una o dos partes se perdonan agravios haciendo un borrón y cuenta nueva, mientras que la amnistía es también un perdón en materia de justicia que suprime la infracción, la persecución de los delitos y la formación de juicios.

¿Pero qué no habrá en el gabinete presidencial algún súbdito que le haga saber a AMLO su infinita ignorancia? ¿O querrá que a título personal la Monarquía Española y el Vaticano le pidan perdón por los excesos cometidos por ambos durante la conquista?

Pero, a ver, a ver: ¿De qué les sirve un perdón a nuestros indígenas? ¿Con un perdón, comerán y dejarán en el basurero de la historia los agravios? ¿Estamos ante verdaderos actos populistas y de engaña-bobos de AMLO? ¿No sería mejor que el Estado mexicano pidiera perdón a nuestros grupos étnicos que se debaten en la miseria y que en lugar de estar exigiendo el perdón a España y a la Santa Sede, se concrete a lo concretado, es decir a ofrecerles mediante genuinas políticas públicas de gobierno, escuelas, hospitales, vías de comunicación, brindándoles mejores condiciones laborales donde no sean discriminados y ultrajados en su dignidad?

AMLO utiliza este asunto de engaña-bobos para desviar la atención de los mexicanos de los grandes problemas nacionales porque le saca al bulto a la catástrofe del coronavirus que está a punto de llegar a los 90 mil muertos, es decir un Estadio Azteca repleto y también le da vueltas al espejo a la catástrofe económica con el cuento de que “tenemos finanzas sanas”, me pregunto: ¿será sólo en su casa de Palacio Nacional? Donde lo tenemos que mantener y hasta comprarles los chones junto con su familia.

¿AMLO por qué no nos habla del narco-Estado que existió en la era neoliberal o en la transformación de cuarta? ¿O por qué no nos dice quién realmente manda en México? Porque en la detención del general Salvador Cienfuegos, Estados Unidos demostró que a AMLO no le tienen confianza y que más vale juzgar a los capos allá porque acá no hay confianza en la justicia mexicana y para colmo, sueltan a los capos como Ovidio y otros que son reclamados por la justicia norteamericana. Esos y muchos otros problemas torales son a los que AMLO debe encarar, porque de lo contrario, en las elecciones federales de 2021, el electorado se las cobrará su partido, como ocurrió el pasado fin de semana en Coahuila e Hidalgo, donde el PRI ganó con el carro completo.

