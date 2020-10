Fallece voluntario de ensayo de vacuna AstraZeneca, en Brasil

Según autoridades se le habría aplicado un placebo

Un voluntario que participaba en Brasil en dos ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca murió debido a complicaciones por Covid-19.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) fue informada formalmente del hecho el lunes.

Según Anvisa, los desarrolladores de la vacuna ya compartieron con la agencia los datos de la investigación que realizó el Comité Internacional de Evaluación de Seguridad sobre el caso. Anvisa informó al medio brasileño OGlobo que el caso está en evaluación.

El informe constató a partir de fuentes vinculadas al estudio internacional, y que no se identifican por obligaciones legales, que el voluntario no recibió la dosis de la vacuna, sino la sustancia utilizada como placebo. Sin embargo, debido al secreto legal, ni el laboratorio, ni los centros responsables de las pruebas, ni Anvisa, informan oficialmente si el voluntario recibió el placebo o no.

​​​​​​​El presidente de Anvisa, Antonio Barra, dijo en una rueda de prensa que “en este momento” los ensayos clínicos de la vacuna británica “continúan” en el país.De acuerdo con CNN, el voluntario era un hombre de 28 años y era residente de Río de Janeiro.

Actualmente, en el país se experimentan, además de las vacunas desarrolladas por AstraZeneca-Universidad de Oxford y por Sinovac, las formuladas por la multinacional Johnson & Johnson y por el consorcio BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos).

Brasil es el segundo país con más muertos por el nuevo coronavirus, con casi 155 mil, detrás de Estados Unidos.