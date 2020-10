Cártel inmobiliario en CDMX

Ángel Soriano

Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular del senador Miguel Ángel Mancera cuando fungió como jefe de Gobierno capitalino y quien cambió la denominación de Distrito Federal a CDMX-, fue beneficiario de una tarjeta American Express, propiedad de Jack Landsmanas, dueño del corporativo Kosmos, proveedor de la JGDF, con la que gastó 23 millones de pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera que lidera el aspirante a la gubernatura de Querétaro, Santiago Nieto, cateó la residencia en San Ángel del ex funcionario capitalino en un operativo en el que participaron agentes federales y del gobierno de la Ciudad de México en busca de documentos que esclarezcan “quien pompó”.

Se ha denunciado en repetidas ocasiones de la existencia de un “cártel inmobiliario”, fundado a raíz del abandono o destrucción de propiedades por los sismos, por falta de pagos o por estar intestados, entre otras irregularidades, de la que tienen información de primera mano las autoridades en funciones.

No se descarta que esto implique al senador Mancera, un fuerte adversario del actual Presidente, en los tiempos del PRD –del que sigue siendo coordinador en el Senado- y de diferencias políticas insalvables en la disputa por la candidatura presidencial. Testimonios en contra del legislador, sobran; y voluntad política para enjuiciarlo, también.

TURBULENCIAS

No me importan los sondeos: Obama

“No me importan los sondeos”, dijo el ex presidente Barack Obama en su primer mitin en apoyo a Joe Biden en la justa por la Casa Blanca y a unas semanas de las elecciones del 3 de noviembre, y recordó que en 2016 hubo “un montón de encuestas” favorables a Hilary Clinton y “no funcionó porque mucha gente se quedó en su casa, se volvió perezosa y confiada. Esta vez no. No en esta elección”, e indicó que el presidente Trump es incapaz de tomar en serio su trabajo. Esto no es un reality show. Es la realidad”, dijo en Filadelfia, en tanto el FBI denunció la intromisión de Irán y Rusia en el proceso electoral estadunidense… Los viajes internacionales serán restringidos anunció la Secretaría de Salud al indicar que quienes viajen al exterior deberán proporcionar todos sus datos para su localización y contar con la vacuna contra la influenza mientras se apruebe la de Covid-19, que encuentra ya serias dificultades. De acuerdo a los expertos, para aprobar la aplicación de una vacuna el protocolo científico requiere de cuando menos doce años. Ésta la pretenden aplicar en menos de un año, cuando menos ya causó un voluntario muerto: dos víctimas más del sector político: el diputado Mario Delgado y su reciente aliado, Gibrán Ramírez, en tanto el veterano Porfirio Muñoz Ledo goza de cabal salud y envía mensajes de aliento a sus adversarios políticos… El Director General del ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, y el investigador emérito, Diego Valadés Ríos, encabezaron un homenaje póstumo al doctor Guillermo Soberón Acevedo, en reconocimiento a su trayectoria profesional en la medicina, sus aportaciones como Presidente del Consejo Asesor Científico y Médico (CACYM) del Instituto y su destacado servicio a México como científico, investigador, académico; forjador y dirigente de instituciones, así como funcionario público ejemplar, destacó Ramírez Pineda. Diego Valadés propuso que el Instituto Nacional de Salud Pública lleve el nombre de “Don Guillermo Soberón”… Después de 20 años de cacicazgo de Enrique Villa en el IPN, el presidente López Obrador tiene la oportunidad de democratizar esa institución creada por el general Lázaro Cárdenas y hacer participar en la decisión de renovar su directiva este 20 de noviembre a la comunidad politécnica integrada por casi 200 mil alumnos y profesores y entre los que se ven con simpatía están Mario Alberto Casas, actual director y gente de Enrique Villa; el secretario académico Jorge Toro González y Marco Antonio Flores Sánchez, ex oficial mayor de la SEP y de Conacyt.

