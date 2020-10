Conflicto del agua no es de los estados

Desde el portal

Ángel Soriano

En Nuevo Laredo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que el conflicto del agua no es entre los estados, sino es del gobierno federal que a través de la Comisión Nacional del Agua debe resolverlo mediante una distribución equitativa, sin afectar a los agricultores ni a los consumidores de las ciudades.

Reconoció que hay acaparamiento –“huichachol del agua”- por parte de unos cuantos poderosos no de ahora, sino de hace varias décadas y que han contado con la protección de funcionarios federales que ahora culpan a los gobernadores de que México tenga dificultades para cumplir con el convenio de 1944 firmado con Estados Unidos.

García Cabeza de Vaca pidió la intervención directa del presidente López Obrador a efecto de dar una solución definitiva al problema que origina pérdidas millonarias a los productores agrícolas debido a la prolongada sequía porque el vital líquido es acaparado por unos o se utiliza para la entrega de la cuota con el vecino país.

“Póngase en nuestros zapatos” dijo el gobernador al recordar que el mismo AMLO, siendo jefe de Gobierno del DF, en 2012, reclamó también al gobierno federal equidad en la distribución fiscal, pues la Ciudad de México, que aporta más recursos a la Federación, no recibía el trato equitativo correspondiente. El presidente López Obrador reconoció, en Nuevo Laredo, que hay diferencias de opinión con el gobernador del estado.

TURBULENCIAS

Normarán uso del logo de diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, reconoció que hay una agenda pendiente de resolver y que es establecer una norma para el uso del logotipo de la Cámara de Diputados, toda vez que muchos legisladores son sorprendidos por vivales que les ofrecen poner sus nombres en los diplomas a cambio del uso del logo, pero el Poder Legislativo no es una institución académica para avalar doctorados ni nada que se les parezca. Sin embargo, reconoció, se sigue realizando esa práctica… El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, decretó Ley seca, suspensión de actividades a partir de este lunes y desalojo de comunidades en riesgo ante la presencia de la tormenta tropical “Zeta” que amenazaba convertirse en huracán categoría 1 por lo que pidió a la población tomar las precauciones necesarias sin caer en alarma ni hacer compras de pánico… Hay rebeldía de priistas en Oaxaca que amenazaban con profundizar la división en lo que queda del otrora partidazo. Desconocen al dirigente estatal, Eduardo Zavaleta, y a su candidato a gobernador, Alejandro Avilés, que goza de colosal mala fama pública, desde ser ayudante del ex gobernador Ulises Ruiz, hasta traficar con las candidaturas a su paso depredador por el PRI local y utilizar la flota aérea del gobierno del estado para enviar a su familia de paseo a centros turísticos privilegiados. Lo grave es que cuenta con el aval de la dirigencia nacional del PRI a cargo del campechano Alito Moreno, que sólo obedece instrucciones de quienes mandan en la entidad…En Morena las ambiciones por el poder y los recursos están desatadas. Además de la imposición del diputado Mario Delgado en la dirigencia nacional –“para que hay elección si habrá imposición”- se pretende seguir con la misma práctica en las candidaturas a los gobiernos y congresos locales y presidencias municipales, donde se favorecerá a los más allegados a los círculos del poder. No se sabe hasta dónde llegará la inconformidad del diputado Porfirio Muñoz Ledo, pero lo cierto es que cada día acumula más partidarios.

