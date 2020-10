El Instituto de Salud de Naucalpan ofrece servicios en el fraccionamiento La Florida

Aplica vacunas contra influenza

NAUCALPAN, MEX.- Con respeto a la sana distancia, el Instituto Municipal de Atención a la Salud (IMAS) realizó la segunda jornada del programa “Tok Tok… Salud en tu Casa”, en el fraccionamiento La Florida, donde aplicó cerca de 140 vacunas contra la influenza a vecinos que forman parte de grupos vulnerables, a algunos que así lo requerían incluso dentro de su automóvil.

La campaña también contempla pruebas rápidas de colesterol, triglicéridos y glucosa, así como la entrega de mil lentes para presbicia de forma gratuita.

La encargada de despacho del IMAS, Rosalba Gualito Castañeda, aseveró que los servicios de salud se llevan a las colonias para atender a adultos mayores que no cuentan con consultorios cercanos.

Puntualizó que el IMAS es intermediario entre el Instituto de Salud del Estado de México y la ciudadanía para la aplicación de la vacuna contra la influenza, por lo que ya se colabora con la entidad estatal para la distribución de nuevas dosis en las comunidades que no se han alcanzado.

“El Instituto Municipal de Atención a la Salud no cuenta como tal con la vacuna, sino que se gestiona ante la Jurisdicción Sanitaria de Naucalpan, por lo que somos exclusivamente gestores para su aplicación.

“Por ello, estamos solicitando a las asociaciones que realicen un listado para la aplicación, y en caso de no abarcar toda la lista, se les pide que realicen una lista de espera”, aseveró.

Asimismo, Gualito Castañeda enfatizó que el IMAS trabaja para acercar los servicios lo más próximo posible a los ciudadanos. Por lo que, de ser necesario, se acudirá de casa en casa.

Juan Soriano Martínez, vecino de la calle Lirios, fue uno de los primeros pacientes en ser atendido dentro de su automóvil en esta jornada, ya que presenta una lesión en la pierna.

Afirma que es la primera vez que acude a una campaña similar, misma que agradeció, pues se extremaron medidas sanitarias para su revisión y se le brindó atención especial.

“Mi hija me acompañó para que me aplicaran la vacuna de la influenza, pero como no puedo moverme, ya que tengo un problema de salud, las enfermeras se acercaron hasta el carro para ayudarme.

“Es la primera vez que vengo a una jornada así, me parece algo muy bueno que hayan llegado hasta aquí para ayudarnos”, comentó.