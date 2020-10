Del Toro y Cuarón ofrecerán “Monstruos y silencios: Narrativas para un siglo turbulento”

La cita es 13 de noviembre, 21 horas, a través de eticket; retransmisión 15 de noviembre

Esta es la primera ocasión que los cineastas compartirán juntos sus experiencias y preocupaciones que viven dentro del mundo del cine y las historias

Entre los temas destacará la pandemia, cine,política y por supuesto México

Dos de los mexicanos más destacados en el extranjero y con un importante pero para la sociedad mexicana son Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, quienes ofrecerán un conversatorio virtual que aseguran estará cargado de anécdotas, complicidad y diversión, este llevará por nombre “Monstruos y silencios: Narrativas para un siglo turbulento”, así lo dieron a conocer en una conferencia virtual donde ofrecieron los pormenores.

“El deber de la imaginación debe ser mantenerse salvaje, silvestre. Es su deber primario, queramos o no queramos, más allá de las caras que ponemos al mundo, todos en su imaginación es salvaje, no domesticado, silvestre, no importa quién seas: un político, un arzobispo, un narco, un cineasta, da igual, de eso tratará este conversatorio”, aseguro Guillermo del Toro.

De igual forma Alfonso Cuarón compartió la declaración de su compatriota, sin embargo agregó que “la imaginación también riñe con la cruda realidad. Esa imaginación está vinculada a la interpretación. Tú puedes tener una imaginación enorme, pero también existe la realidad. La imaginación y la realidad, esa interpretación, que está de la mano de dos cosas: la discriminación y la responsabilidad”.

El motivo de la reunión entre del Toro y Cuarón que dé inicio sería presencial con el objetivo de apoyar el Congreso Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo (AMPAG), debido a la pandemia mundial los planes se modificaron.

“En el conversatorio hablarán de sus preocupaciones, inquietudes, sus visiones ingeniosas y esperanzadoras; además, se confronta, apoyan y hablan de una manera muy abierta y honesta, porque ellos son grandes conversadores con anécdotas muy íntimas”, adelantó Gabriel Vallejo Zerón, presidente del Grupo Solidario Ubuntu AC que además fungirá de moderador entre los cineastas.

El conversatorio virtual deja ver nuevamente la capacidad de solidaridad de los cineastas quienes durante la charla podrán además de dar puntos de vista de diversos temas, podrán dar un mensaje en medio de esta pandemia. La charla tendrá duración de dos horas y los boletos se venden en línea, el monto recaudado se va íntegro a proyectos sociales el mismo se transmitirá el 13 de noviembre a las 20:00 horas con una retransmisión el 15 de noviembre a las 16:00 horas.

Esta es una participación solidaria donde Del Toro y Cuarón no reciben ninguna retribución y donde ellos en este conversatorio pudieron fluir de una manera muy amorosa e interesante.